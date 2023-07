"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus in Folge 2?

Wer ist raus nach Folge 2 bei "Beauty & The Nerd" 2023. Wir stellen Ihnen das Pärchen vor, das gestern am 6. Juli 2023 die Sendung verlassen musste.

Am gestrigen Donnerstag, dem 6. Juli stellte sich wieder die Frage, welches Pärchen von " Beauty & The Nerd" 2023 die Sendung verlassen muss. Wen es in Folge 2 erwischte, das erfahren Sie hier.

"Beauty & The Nerd" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 6. Juli 2023?

In Folge 2 gestern am 6. Juli 2023 hat es am Ende das Pärchen Jules und Stefan getroffen. Beide mussten im Rahmen eines Exit-Games gegen Walentina und Marco antreten. Dabei wurden den Beautys Fragen aus der Welt ihrer Nerds gestellt. Gleichzeitig wurden auch die Nerds mit Fragen aus der Welt ihrer Beautys konfrontiert. Während Jules mit 2:1 in Führung ging, kam Stefan auf der Zielgeraden ins Straucheln. Am Ende siegten Walentina und Marco mit 4:3 und besiegelten damit das Ausscheiden von Jules und Stefan.

"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus?

Nach Folge 2 sind demnach folgende Paare bereits ausgeschieden:

Selina und Godzilla-Nerd David (raus in Folge 1)

Jules und Stefan (raus in Folge 2)

Welche Paare sind weiter bei "Beauty & The Nerd" 2023?

Von Woche zu Woche wird die Anzahl der verbleibenden Paare allmählich immer kleiner. Nach Folge 2 gestern am 6. Juli 2023 sind folgende Paare weiterhin mit von der Partie:

Animé-Nerd Mike und Brenda

Space-Nerd Florian und Beverly

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha

Pink-Nerdin Alex und Chris

Cosplay-Nerd Marco und Walentina

Mittelalter-Nerd Samuel und Setty

"Beauty and the Nerd" 2023: Übertragung und Wiederholung der Folgen

"Beauty and the Nerd" 2023 läuft seit dem dem Starttermin am 29. Juni 2023 immer Donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben einem Live-Stream auf joyn besteht zudem die Möglichkeit, dort sämtliche Folgen als Wiederholung unbegrenzt abrufen zu können. Einziger Haken: Bei joyn handelt es sich um einen kostenpflichtigen Streaming-Service. Somit kostet ein Abonnement monatlich 6,99 Euro.

Wann läuft die nächste Folge ?

Gemäß den Sendeterminen von "Beauty & the Nerd" 2023 wird die nächste Ausgabe, Folge 3, am kommenden Donnerstag, dem 13. Juli 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.