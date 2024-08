„Beauty & the Nerd“ 2024: Start von Staffel 5, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Cosplay trifft auf Contouring, Godzilla auf Gel-Nägel – bei ProSieben läuft ab August 2024 Staffel 5 von „Beauty & the Nerd“. Dabei treffen acht designierte Nerds mit überdurchschnittlichem Fachwissen in den verschiedensten Bereichen auf acht sogenannte Beautys, die sich vor allem mit den Themen Style und Schönheit auskennen. Um Brücken zwischen den Welten zu bauen, werden dann immer ein Nerd und eine Beauty zu einem Team gematcht.

Die Partnersuche steht bei „Beauty & the Nerd“ im Gegensatz zu anderen Formaten wie Princess Charming 2024 eigentlich nicht im Vordergrund. Trotzdem gab es in der Vergangenheit auch hin und wieder Annäherungsversuche zwischen den Teilnehmern. Hauptaugenmerk der Sendung liegt aber laut ProSieben auf der Frage „Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein?“. Den neu gewonnenen Zusammenhalt beweisen die Paare dann in verschiedenen Spielen und Challenges. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro für das Gewinnerduo.

Sie wollen wissen, wann genau die neuen Folgen von „Beauty & the Nerd“ 2024 ausgestrahlt werden, wo man die Sendung ansehen kann und welche Optionen man hat, wenn man mal eine Episode verpasst? Hier gibt es alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung von Staffel 5.

„Beauty & the Nerd“ 2024: Start von Staffel 5

Der Start von „Beauty & the Nerd“ Staffel 5 steht fest: Am Donnerstag, dem 15. August 2024, läuft die erste Episode. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Den Startschuss hat ProSieben auch auf Instagram angekündigt:

Sendetermine von Staffel 5 von „Beauty & the Nerd“ 2024

Der erste Sendetermin von „Beauty & the Nerd“ Staffel 5 fällt auf Donnerstag, den 15. August 2024. Danach werden die weiteren Folgen im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Während Staffel 1 noch vier Episoden hatte, gab es in Staffel 2 bis 4 jeweils sechs Folgen. Mittlerweile ist klar: Auch Staffel 5 von „Beauty & the Nerd“ hat sechs Episoden zu bieten. So sieht damit der Sendeplan aus:

Folge 1: Donnerstag, 15. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 5. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 19. September 2024, 20.15 Uhr

Übertragung von Staffel 5 von „Beauty & the Nerd“ im TV und Stream

Die Ausstrahlung von „Beauty & the Nerd“ Staffel 5 lässt sich auf mehreren Kanälen verfolgen. Zum einen wird die Sendung ganz klassisch im linearen TV bei ProSieben gezeigt. Hierfür muss man also lediglich pünktlich donnerstags um 20.15 Uhr den Fernseher anschalten und kann dann auf der Couch Platz nehmen.

Die anderen Option ist der Livestream von Joyn, denn der Streaminganbieter zeigt das gesamte TV-Programm von ProSieben auch zeitgleich online. Um auf Joyn-Inhalte zugreifen zu können, ist es notwendig, sich auf der Plattform zu registrieren. Das ist zwar grundsätzlich kostenlos - wer aber auf alle Inhalte zugreifen möchte, muss ein Joyn+-Abo abschließen. Das kostet aktuell 6,99 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Anbieters.

So läuft die Wiederholung von „Beauty & the Nerd“ 2024

Auch was die Wiederholung angeht, haben die Zuschauerinnen und Zuschauer bei „Beauty & the Nerd“ Staffel 5 zwei Optionen. Zum einen kann man Episoden der Sendung auch nach der TV-Ausstrahlung noch über die Streamingplattform Joyn abrufen. Auch für das Abrufen von alten Folgen ist eine Registrierung notwendig - erst kürzlich gesendete Episoden einer Sendung gibt es meist kostenlos zu sehen.

Zum anderen gibt es aber auch eine Wiederholung der Folgen im linearen TV, nämlich bei den Sendern ProSieben und sixx. Bei ProSieben werden die Ausgaben jeweils am darauffolgenden frühen Freitagmorgen wiederholt; bei sixx laufen sie dann nochmal am Freitagabend. Für Folge 1 sieht das exemplarisch folgendermaßen aus:

Wiederholung bei ProSieben : Freitag, 16. August 2024, 1.10 Uhr

Wiederholung bei sixx : Freitag, 16. August 2024, 22.10 Uhr

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen bei „Beauty & the Nerd“ 2024

Bei „Beauty & the Nerd“ bildet immer eine Beauty und ein Nerd ein Team. Gemeinsam kämpfen sie in der Serie Folge für Folge ums Weiterkommen. Welche Persönlichkeiten dieses Jahr teilnehmen werden, verraten wir im Folgenden. Insgesamt gibt es acht Beautys und acht Nerds, darunter sieben Teilnehmer und eine Teilnehmerin auf der Seite der Nerds. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten ein Achterbahn-Nerd, eine Bastel-Nerdin, ein Film-Nerd, ein Sammelkarten-Nerd, ein Informatik-Nerd, ein Mittelalter-Nerd, ein Wissenschafts-Nerd und ein Schifffahrts-Nerd.

Diese werden dann jeweils mit einer Beauty gematcht. Hier sind wie in den vergangenen Staffeln auch immer wieder Charaktere dabei, die man bereit aus anderen Reality-TV-Formaten kennt. Der Begriff Beauty könnte außerdem etwas irreführend sein, denn nicht nur Teilnehmerinnen mit Fachkompetenz in Sachen Schönheit sind in der Sendung vertreten, auch ein männlicher Beauty ist mit von der Partie.

Das sind die acht Beautys in Staffel 5:

Kim (28): Influencerin und Reality-Darstellerin aus

Icon Vergrößern Kim Virginia Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis; Icon Schließen Schließen Kim Virginia Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis;

Kim Virginia hat seit ihrer Teilnahme bei „The Bachelor“ (2021) bereits einige TV-Auftritte hinter sich und sich dadurch einen Namen gemacht.

Babu (30): Kosmetikerin aus

Icon Vergrößern Babu Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Babu Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Babu ist Inhaberin eines Kosmetik-Studios und kennt sich in der Beauty-Welt bestens aus.

Christin (28): Sozialarbeiterin und Reality-Darstellerin aus

Icon Vergrößern Christin Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Christin Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Christin war bereits in einigen Reality-Shows zu sehen, wie „Das Große Promibüßen“. Dort fiel sie stets durch ihre impulsive und provozierende Art auf.

Nelly (22): Content-Creatorin und Musikerin aus

Icon Vergrößern Nelly Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Nelly Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Nelly ist ausgebildete Bürokauffrau, kündigte ihren Job aber, um sich ihrer Karriere als Influencerin zu widmen. Auf Social Media teilt sie alles zu den Themen Beauty und Lifestyle.

Linda (29): Model und Reality-Star aus

Icon Vergrößern Linda Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Linda Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Linda lässt sich von niemandem etwas vorschreiben und ist am liebsten selbst die Anführerin. Die Ex-Jurastudentin verdient ihr Geld mit Modeln, Social Media und TV-Auftritten, wie bei dem „Bachelor“.

Vanessa (28): Content-Creatorin aus

Icon Vergrößern Vanessa Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Vanessa Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Vanessa legt als Content Creatorin und Model viel Wert auf ihr Äußeres und wurde bereits für Musikvideos, beispielsweise Apache 207, gebucht.

Shelly (25): Friseurmeisterin aus

Icon Vergrößern Shelly Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Shelly Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Shelly besitzt einen eigenen Styling-Salon und ist bei allem rund um das Thema „Beauty“ am sofort Start - egal ob Fingernägel, Wimpern- oder Haarverlängerungen.

Salvatore (30) Reality-Darsteller aus

Icon Vergrößern Salvatore Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Salvatore Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Salvatore ist in der TV-Welt kein Neuling mehr, denn der gebürtige Sizilianer nahm mit seiner extrovertierten Art schon an mehreren Reality-Shows teil.

Diese acht Nerds stehen den Beautys in Staffel 5 zur Seite:

Mike (24) aus

Icon Vergrößern Mike Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Mike Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Mike liebt Sammelkarten jeglicher Art, am meisten Yu-Gi-Ohs. Aber nicht nur die japanischen Sammelkarten haben es ihm angetan, auch Mangas oder Animes lassen sein Herz höherschlagen.

Pierre (29) aus

Icon Vergrößern Pierre Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Pierre Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Pierres große Faszination ist das Mittelalter und die Zauberei. Im LARP (Live Action Role Play) ist er Braumeister, wo er „Percival“ genannt wird.

Kilian (23) aus

Icon Vergrößern Kilian Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Kilian Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Kilian arbeitet hauptberuflich als Postbote und verbringt seine Freizeit als Superheld. Der Film-Enthusiast hat bereits über 100 Kinofilme gesehen und ist bestens in der Filmszene vertraut. Sein Lieblingsfilm ist Deadpool.

Daniel (23) aus

Icon Vergrößern Daniel Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Daniel Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Daniel studiert Biologie und ist in der theoretischen Welt der Wissenschaft bestens bewandert..

Collin (22) Informatiker aus

Icon Vergrößern Collin Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Collin Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Der Informatiker Collin ist in der Welt der Informationstechnologie und Computer bestens bewandert. Bei ihm stellt sich nicht die Frage, ob er in der Matrix lebt, sondern ob er sie selbst programmiert hat.

Kris (25) aus

Icon Vergrößern Kris Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Kris Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Kris ist ein echter Adrenalin-Junkie. Wenn es um Achterbahnen geht, macht ihm keiner so schnell etwas vor. Der Kölner hat nicht nur zahlreiche Freizeit-Attraktionen selbst ausprobiert, sondern ist auch mit allen Details zu deren Bau und Konstruktion bestens vertraut.

Sam (24) aus

Icon Vergrößern Sam Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Sam Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Sam ist von Schiffen fasziniert. Das beeindruckt auch viele Beautys, besonders wenn es um Yachten geht. Der gebürtige Pfälzer arbeitet zwar hauptberuflich in der IT, aber in seiner Freizeit besichtigt und baut er am liebsten selbst Schiffe aller Art.

Joelle (21) aus

Icon Vergrößern Joelle Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis Icon Schließen Schließen Joelle Foto: Copyright: Seven.One/Benjamin Kis

Joelle ist der einzige weibliche Nerd. Sie gestaltet ihre Welt nach ihren eigenen Vorstellungen. Die Studentin ist äußerst kreativ und besitzt viel Fantasie, die sie leidenschaftlich beim Schneidern von Cosplay-Kostümen an ihrer Nähmaschine einsetzt.