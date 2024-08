"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus in Folge 1?

Am gestrigen Donnerstag, dem 15. August stellte sich die Frage, welches Pärchen von "Beauty & The Nerd" 2024 die Sendung verlassen muss. Wen es in der ersten Folge erwischte, das erfahren Sie hier.

"Beauty & The Nerd" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 15. August 2024?

In der ersten Folge gestern am 15. August 2024 hat es Christin und Daniel getroffen. Die beiden mussten im Rahmen des Exitgames gegen ihre Konkurrenten Shelly und Sam antreten. Nach vielen Turbulenzen in der Villa wurde das Paar für das Exit-Quiz nominiert und sollte sich dabei in den Themenwelten der jeweils anderen Person beweisen. Dabei hat sich schnell gezeigt, dass die beiden reichlich wenig übereinander wussten. Ihre Gegner Shelly und Sam wussten zwar genauso wenig, doch dann ging es in die Schätzfrage zum Stechen. Wie viele Deutsche im letzten Jahr Videospiele gespielt haben, konnten Christin und Daniel nicht so gut einschätzen wie ihre Gegner, also hieß es Verabschiedung aus Thailand und vom Preisgeld.

"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus?

Nach Folge 1 ist demnach das erste Paar ausgeschieden. Beauty Christin und Wissensschafts-Nerd Daniel müssen die Show verlassen.

Welche Paare sind weiter bei "Beauty & The Nerd" 2024?

Jede Woche wird sich ein Paar aus der Villa verabschieden müssen. Folgende Pärchen sind nach Folge eins noch im Rennen um den Sieg:

Linda und Pierre

Vanessa und Kris

Nelly und Mike

Babu und Kilian

Shelly und Sam

Kim Virginia und Collin

Salvatore und Joelle

"Beauty and the Nerd" 2024: Übertragung und Wiederholung der Folgen

„Beauty and the Nerd“ läuft seit dem 15. August 2024 immer donnerstags zur Primetime auf ProSieben. Neben dem linearen Fernsehprogramm haben Sie die Möglichkeit, die Show im Livestream zu schauen. Auch dieses Jahr übernimmt die Übertragung wieder Joyn. Um die Sendung dort zu gucken, müssen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dieses kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat. Neben dem Livestream haben Sie auf der Plattform aber auch die Möglichkeit, die Show zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen.

Wann läuft die nächste Folge „Beauty and the Nerd“?

Den Sendeterminen „Beauty and the Nerd“ 2024 nach, läuft die nächste Folge kommenden Donnerstag, am 22. August 2024 auf ProSieben.