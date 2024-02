Bamberg-Krimi "Behringer und die Toten": Sendetermine, Handlung und Infos zur Übertragung

Die neue Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" startet am 27. Februar. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Handlung sowie die Übertragung im TV und Stream.

Der "Tödliche Dienst-Tag" bezeichnet die Krimi-Saison des Senders RTL, die 2023 ins Leben gerufen wurde und auch in diesem Jahr wieder Krimi-Fans aus ganz Deutschland vor den Bildschirm lockt. Los ging es bereits am 9. Januar, als der Kölner Privatsender "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand" aus dem Vorjahr wiederholte.

Seit dem 23. Januar gibt es für die Zuschauer Neuware: Es werden nicht nur neue Folgen von "Dünentod" gezeigt, sondern auch weitere Krimis mit neuen Ermittler-Duos, die in jeweils zwei Folgen à 90 Minuten ermitteln. Dazu gehört neben „Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi“ auch „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“.

Der namensgebende, eigensinnige Hauptkommissar Konrad Behringer bekommt bei seinen Ermittlungen im idyllischen Bamberg Unterstützung von seiner jungen, wortgewandten Kollegin Ela Jenning. Wann der "Bamberg-Krimi" mit den Ermittlern Behringer und Jenning ausgestrahlt wird, welche Fälle die beiden lösen müssen und wie es mit der Übertragung im TV und Stream aussieht, haben wir hier für sie zusammengefasst.

"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi": Sendetermine des Krimis

Die beiden Folgen des "Bamberg-Krimis" mit Hauptkommissar Behringer und seiner Kollegin Jenning sind am 27. Februar und am 5. März jeweils ab 20.15 Uhr im linearen TV auf RTL zu sehen. Wie bereits erwähnt, dauern beide Episoden je 90 Minuten. Die Titel der Folgen lauten "Feuerteufel" und "Fuchsjagd".

Im Februar gibt es auf RTL übrigens auch die neue Staffel von "Make Love, Fake Love" 2024 zu sehen. Für Krimi-Fans kehrt außerdem die Ex-Kanzlerin zurück: "Miss Merkel" bekommt im März einen neuen Fall.

Übertragung und Wiederholung von "Behringer und die Toten" im TV und Stream

Da der "Bamberg-Krimi" mit dem Ermittler-Duo Behringer und Jennig auf RTL ausgestrahlt wird, gibt es beide Folgen kostenlos im Free-TV zu sehen. Für alle Ungeduldigen stehen die Episoden bereits ab dem 20. Februar auf RTL+ zur Verfügung. Aller Voraussicht nach werden sie auch nach der Ausstrahlung im TV dort auf Abruf zu finden sein. Über mögliche Wiederholungstermine im TV ist derweil nichts bekannt.

Handlung von "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi": Darum geht's

Wie der Titel "Feuerteufel" bereits vermuten lässt, geht es in Folge 1 um einen Brandstifter, der in Bamberg sein Unwesen treibt und scheinbar vor nichts zurückschreckt: Der Anschlag auf einen Campingbus, der wiederum zu einer Explosion führt, fordert ein Menschenleben. Hauptkommissar Behringer und seine Kollegin Jenning suchen also einen Mörder. Doch je mehr sie ihm auf die Schliche kommen, desto klarer wird ihnen, dass in diesem Fall alles anders ist, als es zunächst den Anschein macht.

Die zweite Episode namens "Fuchsjagd" dreht sich um einen Mordfall, der insbesondere für Konrad Behringer schon bald eine überraschende Wendung nimmt: Der Hauptkommissar findet nämlich heraus, dass der Mord in Zusammenhang mit einem Raubüberfall steht, bei dem seine einstige Kollegin Charly angeschossen wurde und schwere Verletzungen davontrug. Nun gilt es also, die Taten aufzuklären und herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist.

Besetzung von "Behringer und die Toten": Darsteller im Cast

In "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" wird der kauzige und mit einem messerscharfen Verstand gesegnete Ermittler Konrad Behringer von Antoine Monot verkörpert. Der deutsch-schweizerische Schauspieler und Filmproduzent feierte seinen Durchbruch im Jahr 1999 mit dem Kinofilm "Absolute Giganten". Größere Bekanntheit erlangte er zudem als Testimonial für die Technikmarktkette Saturn.

Cosima Henman schlüpft derweil in die Rolle von Behringers Kollegin Ela Jenning. Die 27-Jährige ist die Tochter des Regisseurs und Drehbuchautors Granz Henman. Sie wirkte bereits bei der Fernsehserie "Der Lehrer" sowie 2022 bei "SOKO Stuttgart" und "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" mit. 2024 ist sie neben dem "Bamberg-Krimi" auch in der Horror-Comedy-Serie "Beasts Like Us" zu sehen, die am 14. Februar auf Prime Video veröffentlicht wurde.

Eine Übersicht der Darsteller in "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi":