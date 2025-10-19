„Being Burdecki“: Wer ist Evelyn wirklich? Start, Handlung, Übertragung - alle Infos

In der sechsteiligen Reality-Doku „Being Burdecki“ begleitet Sky Evelyn Burdecki auf einer persönlichen Reise. Die TV-Lady besucht verschiedene Orte, trifft Menschen und probiert lokale Spezialitäten – immer mit dem Ziel, herauszufinden, wo sie sich wirklich zu Hause fühlt. Dabei stellt sie sich Fragen, die viele beschäftigen: Wo will ich leben? Was brauche ich, um anzukommen?

Die Serie zeigt Evelyn jenseits ihrer öffentlichen Rolle und gibt Einblicke in ihr privates Leben und ihre Gedankenwelt. Ab Ende Oktober läuft das Porträt exklusiv auf Sky und WOW. Wir haben die Details für Sie recherchiert.

Der Start von „Being Burdecki“ - wann kommt die neue Doku-Serie?

Die Dreharbeiten zu „Being Burdecki“ haben von Mitte Juni bis Mitte September stattgefunden. Das Original startet am 21. Oktober bei Sky und WOW, linear auf Sky One. Konventionelle TV-Sendezeiten hat Sky bisher offiziell nicht verraten, Experten tippen wohl nicht ganz zu Unrecht auf 20.15 Uhr.

Die Sendetermine von „Being Burdecki“

Sky hat sechs Folgen seines non-fiktionalen Originals angekündigt. Dies sind demnach die Sendetermine:

Folge 1 „Being Burdecki“: Dienstag, 21. Oktober 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Folge 2 „Being Burdecki“: Dienstag, 28. Oktober 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Folge 3 „Being Burdecki“: Dienstag, 4. November 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Folge 4 „Being Burdecki“: Dienstag, 11. November 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Folge 5 „Being Burdecki“: Dienstag, 18. November 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Folge 6 „Being Burdecki“: Dienstag, 25. November 2025, Sky und WOW , linear bei Sky One

Handlung von „Being Burdecki“: Darum geht es

In „Being Burdecki“ zeigt sich Evelyn Burdecki von einer ungewohnt persönlichen Seite: offen, direkt und emotional. So jedenfalls kündigt es der Sender auf seiner Presseseite an. Die Serie porträtiert sie demnach facettenreich - als zielstrebige Geschäftsfrau, als neugierige Reisende und als Mensch mit starkem Familiensinn. Im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Kulturen und Lebensentwürfen wird deutlich, dass Evelyn vor allem eines sucht: ein Gefühl von Heimat und Beständigkeit.

Abseits des gewohnten Rampenlichts begleitet Sky ihre Reise der Selbstreflexion – ehrlich, ungefiltert und mit viel Gefühl. Hinter der bekannten TV-Akteurin steckt eine Frau, die sich fragt, was ihr wirklich wichtig ist – und ob vielleicht auch der Wunsch nach einer eigenen Familie dazugehört.

Übertragung von „Being Burdecki“- wo läuft Serie im Stream?

Wer die Serie verfolgen möchte, wird auf jeden Fall zur Kasse gebeten - man muss sich für eines der vielen Sky-Abos entscheiden. Im Augenblick beginnt das Angebot für „Being Burdecki“ & Co. bei WOW mit 5,98 Euro im Monat (“Filme & Serien“). Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, über die man sich am besten beim Anbieter direkt informiert.

Die sechsteilige non-fiktionale Originalserie „Being Burdecki“ entsteht im Auftrag von Sky Deutschland bei B28 Produktion. Entwickelt wurde das Format von Bernd Schumacher, der auch als Creative Director verantwortlich zeichnet. Manuel Menges fungiert als Produzent, Ralph Pauly als Executive Producer, und Alexander Friedrich übernimmt diese Rolle seitens Sky.

