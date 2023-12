"Being Michael Schumacher", heute: Sendetermine, Übertragung und Inhalt der Doku

"Being Michael Schumacher" gibt tiefe Einblicke in die Karriere des F1-Superstars. Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und die Übertragung der Doku.

Er war ein Ausnahmetalent, das seinesgleichen suchte: Michael Schumacher fuhr in seiner langen Formel 1-Karriere einen Rekord nach dem nächsten ein. Insgesamt wurde der Rennfahrer sage und schreibe sieben Mal Weltmeister. Es gibt also viel über seine steile Karriere zu erzählen. So viel, dass nun mit "Being Michael Schumacher" eine fünfteilige Dokuserie über ihn erscheint.

Die Einblicke ins Leben des Rekordfahrers sind bis heute für viele allein schon aus Nostalgiegründen interessant. Denn kaum ein anderer schmückte in den 1990ern und 2000ern so viele Kinderzimmer mit seinen Postern wie er. Doch seit seinem tragischen Skiunfall vor rund zehn Jahren hat sich der einstige Superstar vollkommen zurückgezogen und sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt - seine Familie hält seinen Gesundheitszustand geheim.

Wann ist die neue Doku "Being Michael Schumacher" im TV zu sehen? Wo wird sie übertragen und auf welche Aspekte von Schumachers Karriere konzentriert sie sich? Die Antworten auf diese Fragen erhalten Sie hier.

"Being Michael Schumacher": Sendetermine der neuen Doku

Die fünfteilige Doku-Reihe "Being Michael Schumacher" wird noch dieses Jahr in der ARD ausgestrahlt. Alle Folgen sind nacheinander am Abend des 28. bzw. den frühen Morgenstunden des 29. Dezembers zu sehen. Die Ausstrahlung beginnt nach den Tagesthemen um 23.35 Uhr und endet mit dem Beginn der Sportschau um 1.35 Uhr. Die einzelnen Folgen gehen dabei immer ca. 30 min.

Hier haben wir für Sie die einzelnen Folgen inklusive ihrer Titel und der Uhrzeit ihrer Ausstrahlung in der ARD aufgelistet:

Folge 1: "Kiesgrube" (23.35 Uhr)

Folge 2: "Wohnzimmer" (0.05 Uhr)

Folge 3: "Rot" (0.35 Uhr)

Folge 4: "Auszeit" (1.05 Uhr)

Folge 5: "Mensch" (1.35 Uhr)

Inhalt von "Being Michael Schumacher" - Darum geht's in der Doku

In den fünf Teilen der Doku werden jeweils sowohl etappenweise die verschiedenen Karriereabschnitte von Michael Schumacher als auch verschiedene persönliche Seiten von ihm dargestellt. Folge 1 ("Kiesgrube") beginnt damit, dass die frühen Erfolge von der von seinen Eltern gepachteten Kartbahn bis hin zu ersten professionellen Siegen beleuchtet werden. In den weiteren Folgen werden dann seine Formel 1-Erfolge thematisiert und mit Bildern aus Schumis Privatleben kontrastiert. Der Titel der Doku "Being Michael Schumacher" verspricht schließlich tiefe Einblicke in Seiten der Rennfahrer-Legende, die für gewöhnlich verborgen blieben. Unter anderem sollen Zuschauer einen Einblick in den Privatmenschen Michael Schumacher bekommen und erfahren, wie der Formel-1-Star war, wenn er privat mit seiner Frau zuhause auf dem Sofa saß.

Selbstverständlich kommt aber auch sein tragischer Unfall in der Doku vor. Denn dieser schwebt immer über der Beschäftigung mit dem Ausnahmetalent Michael Schumacher. Kommentiert wird das schwere Schicksal sowie die gesamte Karriere des Ferrari-Piloten von ehemaligen Profisportlern wie Bastian Schweinsteiger oder Dirk Nowitzki. Selbstverständlich sind aber auch ehemalige Weggefährten mit dabei, die Einblicke in das Leben von Michael Schumacher geben.

Übertragung von "Being Michael Schumacher" im TV und Stream

Bei "Being Michael Schumacher" handelt es sich um eine von ARD-Sportreporter Andreas Troll gedrehte Doku. Entsprechend wird diese auch im Rahmen der Sportschau im Ersten gezeigt. Parallel dazu gibt es wie immer die Möglichkeit, das Programm auch online im ARD-Livestream zu sehen. Dieses Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender ist selbstverständlich kostenlos.

"Being Michael Schumacher" Wiederholung der Doku

Die Doku "Being Michael Schumacher" wird zunächst in der ARD gezeigt. Die fünf Teile der Dokumentation werden dabei alle direkt hintereinander ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es im Ersten Deutschen Fernsehen allerdings nicht - dafür aber in den Drittprogrammen. Zu Beginn des neuen Jahres wird "Being Michael Schumacher" im NDR ausgestrahlt. Dabei werden wiederum alle Teile der Doku auf einmal gezeigt, so dass sie in etwa Spielfilmlänge erreicht. Eine weitere Wiederholung findet dann in der folgenden Woche im Bayerischen Rundfunk statt. Auch hier wird dieselbe Strategie wie bei den anderen Programmen verfolgt und die gesamte Doku auf einmal ausgestrahlt.

Das sind die Wiederholungstermine von "Being Michael Schumacher" im neuen Jahr:

1. Januar 2024: 21.45 - 0.20 Uhr ( NDR )

) 7. Januar 2024: 22.00 - 0.35 Uhr ( BR )

Darüber hinaus gibt es die Doku auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort ist "Being Michael Schumacher" bereits seit dem 14. Dezember 2023 verfügbar.