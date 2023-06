Bernd Kieckhäben bei "Kampf der Realitystars" 2023: Der ehemalige DSDS-Kandidat steht kurz vor der Hochzeit

Bernd Kieckhäben ist Kandidat bei "Kampf der Realitystars" 2023. Alles rund zum ehemaligen DSDS-Teilnehmer im Portrait sowie zu Alter, Partner, Hochzeit, Haus und anderen TV-Shows gibt es hier.

Die neuen "Sendetermine von "Kampf der Realitystars" sind Mitte April 2023 schon in die vierte Staffel. gegangen. Dabei ist auch Bernd Kieckhäben, der im Jahr 2009 bei " Deutschland sucht den Superstar "(DSDS) den fünften Platz belegte. Besonders angetan hat es ihm das Ambiente, denn die Show findet am Strand von Thailand in einer großen Sala statt. Bei der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 geht es darum, wer bleibt und wer geht. Stars aus dem Reality-TV leben zusammen in der Sala am Meer und müssen in kleinen Challenges zeigen was sie draufhaben. Authentizität und das soziale Miteinander stehen dabei immer im Mittelpunkt, denn am Ende jeder Folge muss ein Star gehen – wer das ist, entscheiden die Kandidaten selbst. Auch dieses Jahr wird die Show von Cathy Hummels moderiert.

Kandidat Bernd Kieckhäben freut sich im RTL2-Interview schon auf das Vogelzwitschern am Morgen und das Meer. Doch er weiß, dass er nicht nur zum Spaß da ist. Bernd hat Respekt davor mit vielen verschiedenen Menschen am Strand von Thailand zu konkurrieren, doch er freut sich auch seine Mitstreiter aus dem Reality-TV kennenzulernen. " Kampf der Realitystars" war für ihn und seinen Partner immer ein regelrechter Feiertag, verrät er im Interview. Da die beiden sich erst vor kurzem ein Haus gekauft haben, will er das Preisgeld in die Renovierung stecken – und sich und seinem Freund vielleicht sogar einen eigenen Pool gönnen.

Sie wollen mehr über den Reality-TV-Star erfahren? Alle Infos zu Teilnehmer Bernd Kieckhäben im Portrait, sowie zu seiner Vergangenheit bei DSDS und seine bevorstehende Hochzeit haben wir hier für Sie.

"Kampf der Realitystars" 2023: Kandidat Bernd Kieckhäben im Portrait

Bernd Kieckhäben ist am 11. Februar 1990 in Worms geboren und aufgewachsen. Als er im Jahr 2009 bei der sechsten Staffel von DSDS mitmachte, unterbrach er seine Friseurausbildung und wurde als "Paradiesvogel" bekannt - so nannte ihn damals die Presse. Nachdem er in der Casting-Show Platz fünf belegt hatte, beendete er die Ausbildung und konnte sich anschließend den Lebenstraum vom eigenen Friseursalon erfüllen.

Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass Berned bereits seit Jahren eine Beziehung mit seinem Partner Steven führt. Laut RTL2-Interview wollen die beiden zusammen in ein Haus ziehen und haben einen gemeinsamen Hund. Bernd verrät außerdem, dass bei den beiden wohl bald die Hochzeitsglocken läuten werden. Sein Stil hat sich im Vergleich zu seinem Fernsehauftritt 2009 sehr verändert, als "Paradiesvogel" würde ihn nun wohl niemand mehr bezeichnen. Bernd will sich fortan von seiner natürlichen Seite zeigen.

Alle Infos zu Bernd Kieckhäben haben wir hier auf einen Blick für sie zusammengefasst:

Name: Bernd Kieckhäben

Geburtstag: 11. Februar 1990

11. Februar 1990 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Worms

Beziehungsstatus: Verlobt

Haus und Hochzeit für "Kampf der Realitystars"- Kandidat Bernd Kieckhäben

Bernd führt eine glückliche Beziehung mit seinem Partner Steven, die beiden renovieren gerade ihr frisch gekauftes Haus im Hundsrück. Auch den Frieursalon führen sie in einer Partnerschaft. Im Interview zeigt Bernd sich stolz darüber, dass die Beziehung mit Steven nach Jahren noch immer so super "lebendig" ist.

Ganz besonders freuen die beiden sich auf ihre Hochzeit. Jede Menge gutes Essen soll es geben, denn dafür schwärmt Bernd besonders. "Die Leute sollen sich wohlfühlen", die Feier soll so lebensfroh wie möglich werden - am besten ein bisschen im Boho-Style. Bevor sie sich jedoch das "Ja"-Wort geben, wollen sie erstmal in ihr neues Heim ziehen.

Bernd Kieckhäben bei "Kampf der Realitystars" 2023: Nach DSDS kamen noch weitere TV-Shows

Bern Kieckhäben hatte nach seiner Teilnahme bei DSDS noch weitere TV-Auftritte und veröffentlichte seine erste Single namens "Travelling", auf die kurze Zeit später "Ein wenig Mut" folgte. Anschließend war er unter anderem bei Shows wie "Das perfekte Promi-Dinner", "Promi Big Brother" und im Jahr 2022 bei "Die Überraschung deines Lebens" auf RTL2 zu sehen.