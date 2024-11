„Deutschland grillt den Henssler“: Kandidaten - Diese Promis sind dabei

Mit „Deutschland grillt den Henssler“ tritt Steffen Henssler im Jahr 2024 ein drittes Mal zum Kräftemessen an den Herd. Bei diesem Format handelt es sich grundsätzlich um ein ähnliches Konzept, wie man es bereits von den „Grill den Henssler“-Staffeln oder -Specials kennt. Es gibt aber ein paar Besonderheiten.

Fernsehkoch Steffen Henssler nimmt es diesmal mit dem gesamten Team Deutschland auf: Insgesamt 16 Traditionsköche aus allen Bundesländern möchten zusammen mit jeweils einer Promipatin oder einem Promipaten den Showmaster in der Küche bezwingen. Dafür treten pro Folge vier Köche mit ihren vier Promipatinnen oder -paten an, die jeweils zusammen ein Bundesland vertreten.

Laut den Sendeterminen von „Deutschland grillt den Henssler“ startet die Show am 10. November 2024 auf VOX. Eine Woche zuvor ist die Folge bereits auf RTL+ als Stream abrufbar. In der ersten Episode kocht unter anderem Traditionskoch Stefan Schröder mit dem ehemaligen Fußballer Ailton. Gemeinsam gehen die beiden für ihr Bundesland Bremen an den Start.

Welche Promis und welche Köche möchten Steffen Henssler ansonsten noch Paroli bieten? In diesem Artikel finden Sie die Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten von „Deutschland grillt den Henssler“.

Besetzung von „Deutschland grillt den Henssler“ 2024: Welche Promis sind dabei?

In der nachfolgenden Übersicht sind die Bundesländer zusammen mit den jeweiligen Traditionsköchinnen und -köchen sowie deren Promipatinnen und -paten aufgelistet, die zum jeweiligen Sendetermin repräsentiert werden.

Folge 1, 10. November 2024

Für Bremen treten Traditionskoch Stefan Schröder (links) und Promipate Ailton an.

Wie zuvor erwähnt, wird das kleinste Bundesland Deutschlands von Koch Stefan Schröder und Promipate Ailton vertreten. Obwohl Ailton ursprünglich aus Brasilien stammt, geht er bei „Deutschland grillt den Henssler“ für Bremen an den Start, da er lange Zeit als Fußballprofi beim SV Werder Bremen unter Vertrag stand.

Für Mecklenburg-Vorpommern kocht André Domke (rechts) - und Felix Kroos (Mitte).

In der ersten Folge ist neben Ailton ein weiteres Gesicht zu sehen, das Fußballfans bekannt sein dürfte: Felix Kroos, der Bruder von Weltmeister Toni Kroos und einstiger Fußballprofi, kocht zusammen mit André Domke. Zusammen treten sie für Mecklenburg-Vorpommern an: Domke ist Koch in einem Restaurant auf Usedom, Kroos stammt aus der Hansestadt Greifswald.

Für Hamburg bei „Deutschland grillt den Henssler": Koch Klaus Moritz (links) und „Das Bo" (Mitte).

Die erste Episode steht im Zeichen der kleinsten Bundesländer Deutschlands: Mit Hamburg ist bereits der zweite Stadtstaat und Wahlheimat von Steffen Henssler vertreten. Traditionskoch Klaus Moritz und „Das Bo“ - ein Hamburger Rapper - möchten es mit dem Fernsehkoch aufnehmen.

Ein besonderes Duell: Steffen Henssler (links) misst sich mit Christian Rach, der für das Saarland antritt.

Mit Christian Rach taucht ein bekanntes Gesicht als Traditionskoch auf: Der Saarländer, der eigentlich als „Chef-Juror“ in der Sendung „Grill den Henssler“ bekannt ist und die Gerichte bewertet, kocht erstmalig gegen Steffen Henssler. Dabei handelt es sich um einen Wettstreit, auf den das Publikum schon lang gewartet haben dürfte.

Folge 2, 17. November 2024

Thüringen wird von der Traditionsköchin Cosima Bachmann in der zweiten Folge vertreten. Begleitet wird sie von ihrem Sohn André und Promipate Marco Schreyl. Letzterer wurde in Thüringens Hauptstadt Erfurt geboren und trat als Nachrichtensprecher in Erscheinung - später auch als Showmaster bei „Deutschland sucht den Superstar“ oder als Sport-Moderator.

Für Sachsen-Anhalt stehen Koch Danny Wienbeck und Schwimmer Lukas Märtens am Herd. Märtens wurde 2001 in Magdeburg geboren und gewann im Jahr 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille im Freistil über 400 Meter.

Die Aufgabe, Brandenburg alle Ehre zu machen, liegt in der Hand von Traditionskoch Jörg Thiele und Promipatin Ilka Bessin, die vielen besser als Cindy von Marzahn bekannt ist. In ihrer Heimatstadt Luckenwalde in Brandenburg absolvierte sie einst eine Kochausbildung. Inwieweit sich diese als dienlich herausstellen wird, bleibt abzuwarten.

Traditionskoch Gunnar Hesse geht für Schleswig-Holstein an den Start. Er betreibt ein Hotel mit Restaurant auf der nordfriesischen Insel Amrum. Mit ihm ist Rötger Werner Friedrich Wilhelm Feldmann oder auch „Brösel“ genannt in Hensslers Sendung zu sehen. „Brösel“ ist Comiczeichner und wurde in Lübeck-Travemünde geboren.

Folge 3, 24. November 2024

Für Berlin wird die Köchin Gina Kahl-Reißner und der aus der Hauptstadt stammende Julian F.M. Stoeckel den Herd anheizen. Der Entertainer moderiert die Berliner Late-Night-Show „Bitte bleiben Sie doch auf dem roten Teppich“.

Frank Brunswig ist ein Mainzer Traditionskoch und wird gemeinsam mit Guildo Horn für Rheinland-Pfalz kochen. Der Schlagersänger, Schauspieler und Moderator stammt aus Trier und ist vor allem für seinen auffälligen und außergewöhnlichen Kleidungsstil bekannt.

Die dritte Traditionsköchin im Bunde ist Luisa Herrmann. Die Chemnitzerin vertritt ihr Bundesland Sachsen bei „Deutschland grillt den Henssler“ - zusammen mit Schlagersängerin und Moderatorin Inka Bause. Letztere ist 1968 in Leipzig geboren.

Die Köchin Katrin Neugebauer arbeitet in Wiesbaden und ist damit für das Bundesland Hessen in der Show zu sehen. Mit ihr zusammen kocht Jochen Schropp. Der in Gießen geborene Schauspieler ist bereits vielfach im deutschen Fernsehen in Erscheinung getreten - in der ARD-Serie „Sternenfänger“ oder als Moderator von „Promi Big Brother“.

Folge 4, 1. Dezember 2024

Niedersachsen wird von einem Geschwisterpaar vertreten: Traditionskoch Frank Ludowig und seine Schwester Frauke Ludowig werden versuchen, ihrem Bundesland alle Ehre zu machen. Geboren im niedersächsischen Wunstorf, ist Frauke Ludowig vor allem als Moderatorin bekannt - zum Beispiel von „Exclusiv - das Starmagazin“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder ganz aktuell auch von „Du gewinnst hier nicht die Million“.

Für Baden-Württemberg kochen Werner Fitterling und Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Letzterer verbrachte seine Kindheit in Mannheim, bevor er in seinem Beruf dank einer Rolle in „Das Boot“ durchstartete. Außerdem stand er beispielsweise für „Die wilden Kerle“, „Zweiohrküken“, „Das kleine Gespenst“ oder „Willkommen bei den Hartmanns“ vor der Kamera.

Der Traditionskoch Muk Röhrl möchte zusammen mit dem Musiker Stefan Mross für den bayerischen Freistaat am Kochtopf stehen. Mross ist Trompeter und Sänger - im deutschen Fernsehen ist er aber auch schon als Moderator aufgetreten. 2005 übernahm er diese Aufgabe für die Sendung „Immer wieder sonntags“.

Das letzte Bundesland, Nordrhein-Westfalen, wird von Koch Heiko Hörnecke und Promipate Paul Panzer vertreten. Panzer ist ein Radio- und Fernsehmoderator sowie Stand-up-Comedian. Zusammen mit Mario Barth verfasste er das Drehbuch zu dem Film „Männersache“.