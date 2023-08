"Big Bounce - Die Trampolin Show" 2023: Sendetermine und alle Infos

Staffel 3 von "Big Bounce - Die Trampolin Show" läuft im Sommer 2023 bei RTL: Wir haben Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV & Stream und Kandidaten.

"Big Bounce - Die Trampolin Show" ist ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt. Zuletzt lief die Show im Jahr 2019. In diesem Sommer stellen sich nun wieder mehrere Kandidatinnen und Kandidaten einem herausfordernden Trampolin-Parcours. Das Motto der Show lautet: "Mehr Action, neue Herausforderungen".

Wir beantworten alle Fragen zur dritten Staffel von "Big Bounce - Die Trampolin Show" 2023: Wann ist der Start? Wann sind die neuen Sendetermine und wo ist die Übertragung im TV & Stream? Wer sind die neuen Kandidaten? Hier finden Sie alle Infos.

"Big Bounce - Die Trampolin Show" 2023: Start der Sendung

Seit Samstag, dem 22. Juli 2023, gibt es wieder spektakulären Trampolinsport im Fernsehen. Die dritte Staffel von "Big Bounce - Die Trampolin Show", produziert von Banijay Productions Germany, ist mit einer Reihe neuer Folgen zurück. Außerdem folgt eine "Best of-Show" mit allen Highlights der neuen Staffel.

Die Kandidaten müssen sich wie in den bisherigen Staffeln durch altbekannte Hindernis-Klassiker wie Wackelpilze, die fliegende Treppe und das Sprungbrett kämpfen, um zum Sieg zu gelangen. Zusätzlich sorgen neue Hindernisse wie das Drehkreuz, das Kletterrad und die drehenden Teller für Nervenkitzel und spektakuläre Läufe. Um erfolgreich zu sein, müssen die Teilnehmer auch die hängenden Kugeln und die Pendelbahn schnell überwinden, während sie von den Trampolinen teilweise in Höhen von bis zu 6 Metern katapultiert werden. Ihr Ziel ist es, den Trampolin-Parcours so schnell wie möglich zu überwinden, um am Ende eine Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu haben.

Sendetermine: "Big Bounce - Die Trampolin Show"

Die dritte Staffel von "Big Bounce - Die Trampolin Show" startete am Samstag, dem 22. Juli 2023, um 20.15 Uhr in der Primetime mit der ersten Folge. Insgesamt sind sechs neue Folgen geplant, gefolgt von einer abschließenden Best-of-Show. Ein Überblick über die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge 1: Samstag, 22. Juli um 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 29 Juli um 20.15 Uhr

Folge 3: Samstag, 5. August um 20.15 Uhr

Folge 4: Samstag, 12. August um 20.15 Uhr

Folge 5: Samstag, 19. August um 20.15 Uhr

Folge 6: Samstag, 26. August um 20.15 Uhr

Best-of Folge: Samstag, 2. September um 20.15 Uhr

Übertragung von "Big Bounce - Die Trampolin Show" im TV und Stream

Die Sendung "Big Bounce - Die Trampolin Show" ist in mehrere Runden unterteilt: Vier Qualifikationsshows, das Halbfinale und das Finale. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuss führen durch die Übertragung, wobei in der 3. Folge Elmar Paulke einmalig für den verhinderten Wolff Fuss einspringt.

Die Show wird zur Primetime um 20.15 Uhr beim Privatsender RTL ausgestrahlt und ist auch als Stream verfügbar. Für den Zugriff auf den Streaming-Dienst RTL+ wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft benötigt. Mit RTL+ können die Folgen live im Stream angesehen werden und stehen auch in der Wiederholung zur Verfügung, falls Sie eine Folge im TV oder im Live-Stream verpasst haben.

"Big Bounce - Die Trampolin Show": Die Kandidaten

Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen bereits zum Großteil fest: Laut RTL haben sich aus über 3.000 Bewerbungen die 240 "talentiertesten" Sportlerinnen und Sportler durchgesetzt. Trampolin-Springer, talentierte Athleten aus der Parkour-Szene und ambitionierte Freizeitsportler stellen sich im Juli und August 2023 bei "Big Bounce - Die Trampolin Show" der Herausforderung, um am Ende das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen.

Unter den Kandidaten sind bislang folgende Namen bekannt: