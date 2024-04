"Big Brother" 2024: Kandidaten - alle Teilnehmer im Überblick

Die neuen Kandidaten von "Big Brother" sind eingezogen. Welche Teilnehmer leben diesmal im Container? Alle Infos zu den Bewohnern und Bewohnerinnen lesen Sie hier.

Rund vier Jahre sind seit der letzten Staffel "Big Brother" vergangen. Zwischendurch gab es für die Zuschauer und Zuschauerinnen lediglich Promi-Ausgaben des beliebten TV-Formats. Jetzt ist es wieder soweit und 16 der Öffentlichkeit völlig unbekannte Bewohner ziehen in das "Big Brother" Haus ein. Sie stehen unter ständiger Beobachtung und müssen sich immer neuen Herausforderungen stellen. Die Übertragung von "Big Brother" 2024 übernimmt wie immer Sat.1. Neu ist neben dem TV-Zusammenschnitt in der 14. Staffel der 24-Stunden Live-Stream. So können Interessierte zu jeder Tages- und Nachtzeit nachschauen, was die Kandidaten so treiben. Wer sind die neuen Bewohner bei "Big Brother" 2024? Alle Infos zu den Kandidaten und Kandidatinnen lesen Sie hier.

Die Kandidaten bei "Big Brother" 2024 im Überblick

Laut offiziellen Sendeterminen von "Big Brother" 2024 startete die Sendung am 4. März 2024. Seit da können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein eigenes Bild von den 16 Bewohnern im Haus machen. Hier ein Überblick:

Benedikt (23):

Benedikt wohnt derzeit bei seinen Eltern in der Nähe von Stuttgart. Für sein Studium im Journalismus ist er jedoch bereits viel durch die Welt gereist. Eine feste Beziehung hatte der 23-Jährige bisher nicht. Bei seiner Partnerwahl achtet er besonders auf den Charakter, das Geschlecht des Gegenüber ist ihm dabei egal.

Maja (25):

Maja ist vor allem ihre Unabhängigkeit sehr wichtig. Die Single-Frau lebt in Düsseldorf und ist selbstständige Gastronomin eines Franchise-Unternehmens. Einer Diskussion geht die 25-Jährige nicht aus dem Weg. Ihre Unabhängigkeit ist Maja wichtig.

Nicos (27):

Dass Nicos sich in den 80ern wohl fühlt, sieht man ihm sofort an. Aktuell ist der 27-Jährige single und trotzdem ein richtiger Familienmensch. Er wohnt derzeit in einem Mehrgenerationenhaus im sächsischen Rochlitz.

Kevin (29):

Kevin beschreibt sich selbst als jung, sexy und selbstbewusst. Der 29-Jährige kommt aus Bochum und tanzt leidenschaftlich gerne Hip-Hop. Aktuell arbeitet er als Verkäufer in einem Betrieb in Bochum.

Frauke (29):

Frauke ist eine echte Rampesau, kein Auftritt ist ihr zu peinlich. Die 29-Jährige arbeitet als HR-Specialist und wohnt in Berlin. Die große Liebe will Frauke noch finden. Sie schließt nicht aus, bei "Big Brother" fündig zu werden.

Christian (26):

Der 26-Jährige kommt aus Essen und ist Sport- und Fitnesskaufmann. Er ist ehrgeizig und legt besonders viel Wert auf sein Erscheinungsbild. Auch in seinen Körper steckt er sehr viel Arbeit - er ist mehrmals die Woche im Fitnessstudio.

Tanja (55):

Neben ihrem eigenen Nagelstudio arbeitet Tanja auch in der Schwerbehindertenbetreuung in der Diakonie. Die 55-Jährige hat bereits zwei erwachsene Kinder. Sie lebt in Gießen und ist aktuell single.

Mateo (46):

Seit 30 Jahren arbeitet Mateo als Maler und Lackierer. Er ist der Vater zweier Kinder, zu denen er ein gutes Verhältnis hat. Er hat außerdem eine Vorliebe für Schmuck und Klamotten und hat sich deshalb bereits als Fotomodel ausprobiert.

Marcus (36):

Ob Imkern, Bass spielen oder Bier brauen - Marcus hat vielseitige Interessen. Eine hat er zum Beruf gemacht: Das Zeichnen. Der 36-Jährige ist Illustrator und wohnt in Berlin.

"Big Brother" 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Jaqueline (35):

Jaqueline hat eine Leidenschaft für Motorräder und schraubt auch in ihrer Freizeit an den Bikes. Sie hat außerdem einen sechsjährigen Sohn. Von dem Vater ist die 35-Jährige zwar mittlerweile getrennt, die beiden haben aber weiterhin engen Kontakt. Sie musste den Container als erste Kandidatin verlassen.

Ciara (35):

Ciara wurde in Deutschland geboren, lebt mittlerweile in Zürich und arbeitet als Krankenschwester. Ihr fehlt ein Stimmband und sie hat deswegen eine ganz besondere Stimmfarbe. Für Ciara war als zweite Teilnehmerin Schluss.

Gema (55):

Gema hat philippinische Wurzeln und legt viel Wert auf ihr Äußeres. Die 55-Jährige schöpft viel Kraft aus ihrem Glauben. Gemeinsam mit ihrem Mann und dessen Tochter lebt sie aktuelle in Koblenz. Sie ist nun ausgeschieden.

Sandro (32):

Sandro arbeitet als Fahrlehrer und lebt momentan in Stralsund. Der 32-Jährige legt viel Wert auf sein Äußeres und hat einen sechsjährigen Sohn. Sandro ist aktuell single. Er verließ den Container an Tag 32 freiwillig.

Moritz (23):

Moritz ist 23 Jahre alt und beschreibt sich selbst als richtiges Energiebündel. In seiner Freizeit macht er viel Sport und eifert seinem Idol Cristiano Ronaldo hinterher. Die richtige Partnerin hat Moritz bisher nicht gefunden. Auch er beendete sein Abenteuer bei "Big Brother" aus freien Stücken.

Maxime (20):

Maxime betreibt seit Jahren Leistungssport auf dem Wakeboard. 2019 wurde sie damit sogar Vize Deutsche Meisterin und später zehnte bei der EM. Selbst beschreibt sich die junge Frau als harmoniebedürftig. Sie ist außerdem die jüngste Bewohnerin in diesem Jahr. An Tag 28 warf sie freiwillig das Handtuch.

Angela (49):

Angela ist 49 Jahre alt und die Nichte von UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan. Angela ist Mutter, in einer Beziehung und lebt in Bremen. Nun ist sie an Tag 40 ausgeschieden.

Yael (29):

Yael ist selbstbewusst, zielstrebig und charakterstark. Die 29-Jährige ist ausgebildete Hair- und Make-Up Artistin und lebt derzeit in Berlin. Neben dem Kraftsport liebt sie es gefilmt zu werden und freute sich auf den Einzug ins "Big Brother"-Haus, der nun allerdings wieder vorbei ist. (lob)