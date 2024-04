"Big Brother" schmeißt Kandidatin aus dem Container - Was ist passiert?

Bei der TV-Show "Big Brother" fliegt eine Kandidatin überraschend aus dem Container. Wen hat es getroffen und was ist passiert?

Seit Anfang März 2024 kann man das Kult-Format "Big Brother" wieder im TV verfolgen. Insgesamt 16 Kandidaten und Kandidatinnen waren zu Beginn angetreten, um sich der vollkommenen TV-Überwachung auszusetzen. Sechs von ihnen waren bisher ausgeschieden - doch nun hat "Big Brother" überraschend eine weitere Kandidatin aus dem Container geworfen.

Sie wollen wissen, was genau passiert und welche Kandidatin sich verabschieden musste? Hier gibt es alle Infos dazu.

"Big Brother" schmeißt Kandidatin aus der Sendung - Was ist im Container passiert?

Das Kandidaten und Kandidatinnen bei "Big Brother" ausscheiden, gehört zum Konzept der Sendung. Dieser Rauswurf kam trotzdem überraschend: Am Freitagnachmittag informierte der Sender Sat.1 darüber, dass die Kandidatin Angela von "Big Brother" dem Container verwiesen wurde.

Folgendermaßen lautet die (zugegebenermaßen recht kryptische) Rechtfertigung des Sender: "Big Brother hat Grundsätze in seinem Container. Angela hat gegen grundsätzliche zwischenmenschliche Prinzipien verstoßen, dies duldet Big Brother nicht."

Die 49-Jährige scheint also den sozialen Frieden im Container auf dem Kopf gestellt zu haben - das klingt zunächst überraschend, handelt es sich bei ihr doch um Nichte von UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan. Allerdings ist Angela bisher bereits einige Male mit den anderen Bewohnern aneinandergeraten. So zum Beispiel mit Tanja, mit der sie sich über die Vorherrschaft in der Küche stritt. Nicht unwahrscheinlich also, dass eine dieser Streiterein eskaliert ist und zu Angelas Rauswurf geführt hat.

Damit musste Kandidatin Angela den Container mit sofortiger Wirkung verlassen. Insgesamt hatte sie das TV-Experiment damit 40 Tage durchgestanden.

Wer verfolgen möchte, wie es mit den übrigen Kandidaten und Kandidatinnen bei "Big Brother" weitergeht, hat dafür zwei Möglichkeiten: Das es einen 24-Stunden-Livestream der Sendung gibt, kann man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Tag und Nacht online bei ihrem Treiben beobachten. Wer die TV-Sendung lieber nur in Maßen genießen will, für den bietet sich der Montagabend beim Streaminganbieter Joyn und dem Sender Sat.1 an. Denn hier wird zunächst um 21 Uhr die Tageszusammenfassung gezeigt, während es um 22.55 Uhr die Entscheidung zu sehen gibt, wer sich aus dem Container verabschieden muss.