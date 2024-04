"Big Brother" 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 14

"Big Brother" läuft aktuell mit einer neuen Staffel bei Sat.1. Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendetermine von Staffel 14 der Realityshow.

"Big Brother" ist 2024 zurück! Seit der letzten Staffel des Kult-Formats sind mittlerweile rund vier Jahre vergangen. In der Zwischenzeit wurden lediglich neue Staffeln der Promi-Auskopplung "Promi Big Brother" produziert. Erst im November ist die letzte dieser Promi-Ausgaben zu Ende gegangen. 24 Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Staffel ist nun aber auch das Original zurück im TV.

Das Format hat zu seiner Zeit die Fernsehlandschaft Deutschlands nachhaltig verändert. Das damals noch fremde Konzept des Reality-TV begann damals seinen Aufstieg zur Lieblingsunterhaltung der deutschen TV-Zuschauer. An genau dieses Erfolgskonzept soll nun auch "Big Brother" 2024 anknüpfen - die Verantwortlichen wollen sich auf das Wesentliche beschränken. Das bedeutet: 16 Bewohner ziehen für insgesamt 100 Tage in den bekannten Container und werden dabei rund um die Uhr beobachtet.

Seit wann sind die neuen Folgen von "Big Brother" im TV oder Stream zu sehen? Welche Kandidaten sind in Staffel 14 mit dabei? Alle Infos rund um die neuen Folgen des Reality-TV-Klassikers finden Sie hier.

Wann war der Start von "Big Brother" 2024?

Zwischen den letzten Folgen von " Promi Big Brother" und dem Start der neuen "Big Brother"-Staffel 2024 liegt nur wenig Zeit. Bereits seit Anfang März ist Staffel 14 im TV zu sehen. Los ging die 100-tägige Challenge mit "Big Brother - der Einzug" am 4. März um 20.15 Uhr auf Sat.1. Noch am selben Tag startete auch der 24h-Livestream, mit dem die Zuschauer rund um die Uhr die Geschehnisse im Container verfolgen können.

"Big Brother" 2024: Sendetermine von Staffel 14

Auch dieses Mal wird es wieder täglich eine Tageszusammenfassung der Ereignisse bei "Big Brother" geben. Diese sind immer ab 21 Uhr auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Dort ist auch der 24h-Livestream zu finden, mit dem die Zuschauer alle Geschehnisse von Staffel 14 in Echtzeit verfolgen können.

Im TV auf Sat.1 und im Stream auf Joyn ist immer montags ab 22.55 Uhr "Big Brother - Die Entscheidung" zu sehen. In dieser Show gibt es sowohl die Nominierungen und Auszüge als auch die weiteren Highlights der Woche zu sehen. Die erste Ausgabe von "Big Brother - Die Entscheidung" ist am Ende der 1. Woche am 11. März zu sehen.

" Big Brother live - Der Einzug": 4. März, 20.15 ( Sat.1 und Joyn )

4. März, 20.15 ( und ) " Big Brother live - Die Entscheidung": Seit 11. März immer montags, 22.55 Uhr ( Sat.1 und Joyn )

Seit 11. März immer montags, 22.55 Uhr ( und ) " Big Brother - Die Tageszusammenfassung": Seit 4. März täglich um 21 Uhr ( Joyn )

Übertragung von "Big Brother", Staffel 14

Das Besondere an den "Big Brother"-Formaten ist der 24h-Livestream. Mit diesem stehen die Kandidaten rund um die Uhr unter der Beobachtung der Zuschauer und haben quasi 100 Tage lang keinerlei echte Privatspähre. Auch in der 14. Staffel von "Big Brother" ist der Stream wieder auf der Streamingplattform Joyn zu finden.

Nachdem sich RTL2 schon vor mehreren Jahren von "Big Brother" getrennt hat, erfolgt die Ausstrahlung im TV auch dieses Mal wieder bei Sat.1. Der Sender zeigt neben der neuen Ausgabe des klassischen "Big Brother" auch jedes Jahr auf Neue den Ableger "Promi Big Brother".

Moderator der 14. Staffel "Big Brother"

Der Moderator der 13. Staffel ist auch der Moderator der 14. Staffel von "Big Brother": Jochen Schropp ist auch diesmal wieder zurück und präsentiert die neuen Folgen des Reality-TV-Klassikers. Er übernimmt dabei die Moderation aller im TV ausgestrahlten "Big Brother"-Inhalte. Sowohl die große Einzugsshow als auch die wöchentlichen Entscheidungsshows werden dem Publikum von Schropp präsentiert.

Im Gespräch mit Sat.1 führt der Moderator die historische Relevanz von "Big Brother" für das deutsche Fernsehen an und sagt mit Blick auf die 14. Staffel: "Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer beginnt."

"Big Brother": Kandidaten in der 14. Staffel

Insgesamt sind auch in der 14. Staffel des Erfolgsformats wieder 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die am 4. März gemeinsam in den Container gezogen sind. Unter den Kandidaten von "Big Brother" 2024 waren zu Beginn neun Frauen und acht Männer. Die erfolgreichsten von ihnen stehen bis zu 100 Tage unter Beobachtung, bis am Ende der Sieger feststeht.

Wer ist nicht mehr dabei?

