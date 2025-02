Kandidaten bei „Big Brother“ 2025: Alle Teilnehmer vorgestellt

„Big Brother“ 2025 läuft aktuell mit Staffel 15 bei sixx und Sat.1. 50 Tage lang werden die Zuschauer ohne Unterbrechung Zeuge des Geschehens, das seit dem 24. Februar 2025 auch live auf Joyn zu sehen ist. Für die Begleitung der Übertragung von „Big Brother“ sind Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp zuständig, die das Geschehen regelmäßig live kommentieren. Die Sendetermine der Tageszusammenfassungen sind immer montags bis freitags auf Joyn und sixx zu sehen.

Ein Geheimnis wurde den Kandidatinnen und Kandidaten von „Big Brother“ 2025 vor dem Einzug allerdings nicht verraten: Die Bewohner bekommen regelmäßig Besuch von bekannten TV-Gesichtern. Jede Woche betritt ein Promi die Wohngemeinschaft und wohnt für mehrere Tage im Container. Die Promis bringen nicht nur wertvolle Reality-Erfahrungen mit, sondern beeinflussen das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner und bringen möglicherweise einige Strategien durcheinander.

Als erster Gast ist Reality-Star Matthias Mangiapane im Container. Vor seinem Einzug erinnert er sich gegenüber Sat.1 an seine ersten Erlebnisse mit der Show: „‚Big Brother‘ war das erste Reality-Format, das ich als Jugendlicher geschaut habe. Ich habe mir damals immer nur gedacht: ‚Wie können die so verrückt sein und da rein gehen?‘ Heute verdiene ich selbst mein Geld damit!“

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind in den Container eingezogen. Hier stellen wir Ihnen alle Teilnehmer von „Big Brother“ 2025 in einer kompakten Übersicht vor.

„Big Brother“ 2025: Diese Kandidatinnen beziehen den Container

Sechs weibliche und sechs männliche Bewohner haben den berühmt-berüchtigten „Big Brother“-Container betreten. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Frauen.

Andriana (21) aus Offenbach am Main

Icon Vergrößern Andriana ist Kandidatin bei "Big Bother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Andriana ist Kandidatin bei "Big Bother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Andriana ist die jüngste Teilnehmerin unter den ersten zwölf Bewohnern der aktuellen „Big Brother“-Staffel. Außerhalb des Containers befindet Andriana sich im ersten Semester ihres Marketing-Studiums. Die 21-Jährige achtet darauf, wie sie von anderen wahrgenommen wird, was sich auch in ihren Freizeitinteressen zeigt. Zu ihren Hauptbeschäftigungen gehören Shoppen und Beauty. Andriana ist überzeugt von sich selbst und geht davon aus, dass sie als Reality-TV-Persönlichkeit erfolgreich sein wird.

Ulrike (41) aus Dortmund

Icon Vergrößern Ulrike ist Teil von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Ulrike ist Teil von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Ulrike sticht durch ihre farbenfrohen Frisuren, auffälligen Outfits und ihre lebendige Persönlichkeit hervor. Die Friseurmeisterin und Mutter von drei Kindern hat eine Leidenschaft fürs Campen und das gemeinschaftliche Leben. Mit 41 Jahren ist sie fest entschlossen, den „Big Brother“-Container mit ihrer direkten, offenen und bemerkenswerten Art zu prägen und sich den Sieg zu sichern.

Iris (28) aus Berlin

Icon Vergrößern Iris zieht bei "Big Brother" 2025 in den Container. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Iris zieht bei "Big Brother" 2025 in den Container. Foto: Joyn/Willi Weber

Iris verfolgt seit ihrem 18. Lebensjahr den Wunsch, als Musikerin erfolgreich zu werden. Nebenbei arbeitet die selbstbewusste Pflegehelferin in einem Altenheim. Außerdem engagiert sich die 28-Jährige gegen Diskriminierung von Frauen. Sie scheut sich nicht, respektlose Verhaltensweisen direkt anzusprechen. Ihre ehrliche und direkte Art ermöglicht es ihr, schnell neue Bekanntschaften zu machen.

Florentina (27) aus Wien

Icon Vergrößern Florentina kommt aus Österreich und ist als Kandidatin bei "Big Broter" 2025 dabei. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Florentina kommt aus Österreich und ist als Kandidatin bei "Big Broter" 2025 dabei. Foto: Joyn/Willi Weber

Florentina ist Bürokauffrau und im Betrieb ihres Onkels tätig. Sie legt großen Wert auf ihre Familie und lebt zusammen mit ihrer Mutter und drei jüngeren Geschwistern in Wien. Ihr Versuch, das Liebesglück zu finden, führte sie 2023 in die Joyn-Reality-Show „Match in Paradise“. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich ist ihr Loyalität von großer Bedeutung. Wenn sie sich hintergangen fühlt, können ihre Emotionen schnell intensiv werden.

Mariama (23) aus Borgholzhausen

Icon Vergrößern Mariama tritt als Kandidatin bei "Big Brother" 2025 an. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Mariama tritt als Kandidatin bei "Big Brother" 2025 an. Foto: Joyn/Willi Weber

Mariama stammt ursprünglich aus Guinea und arbeitet als Krankenschwester. Sie ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen: Bereits an zwei TV-Formaten hat sie teilgenommen und wurde 2023 zur „Miss Guinee Germany“ gewählt. Jetzt strebt sie die nächste Herausforderung an – den „Big Brother“-Container. Mit 23 Jahren ist sie bereits verlobt und hat eine Leidenschaft für Mode und Styling.

Aurelia (28) aus Ulm

Icon Vergrößern Aurelia aus Ulm ist Teil von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Aurelia aus Ulm ist Teil von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Aurelia arbeitet im Vertrieb und ist ein lebhafter Mensch, der gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Die 28-jährige Ulmerin ist im „Big Brother“-Container nicht nur auf Unterhaltung aus, sondern hofft auch, die wahre Liebe zu finden. Party und Tanzen gehören zu ihren größten Leidenschaften, doch hinter ihrer entspannten Art verbirgt sich auch ein starkes Durchhaltevermögen: Sie setzt sich das Ziel, als Reality-TV-Persönlichkeit erfolgreich zu werden.

Teilnehmer bei „Big Brother“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

Nadiem (30) aus Bochum

Icon Vergrößern Nadiem ist Teilnehmer bei "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Nadiem ist Teilnehmer bei "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Nadiem arbeitet als Content Creator und Social-Media-Manager im Ruhrgebiet. Der Bochumer erreicht online Millionen von Menschen mit seinem Markenzeichen: einer verblüffend authentischen Nachahmung einer weiblichen Stimme. Bei „Big Brother“ möchte er nun auch einem breiteren Publikum seine Talente zeigen.

Tino (31) von Rügen

Icon Vergrößern Tino ist bei "Big Brother" 2025 zu sehen. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Tino ist bei "Big Brother" 2025 zu sehen. Foto: Joyn/Willi Weber

Tino wohnt mit seiner Partnerin und zwei Kindern auf Rügen. Der 31-Jährige arbeitet in der Landwirtschaft und ist an fordernde Arbeitstage gewöhnt. Auf Instagram und TikTok gibt er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Influencer ohne festen Berufsweg sieht er skeptisch. Bei „Big Brother“ möchte er die Bedeutung der Landwirtschaft stärker in den Fokus rücken.

Dino (27) aus Eschweiler

Icon Vergrößern Dino zeiht in den Container von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Dino zeiht in den Container von "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Dino fällt mit seinem ausgefallenen Look auf – farbige Schuhe, Caps und Hüte sind fester Bestandteil seines Stils. Der Gesundheits- und Krankenpfleger in der Notfallmedizin ist nicht nur engagiert in seinem Beruf, sondern auch für seine lockeren Sprüche bekannt. Geboren in Kroatien und aufgewachsen bei Aachen, beherrscht er sowohl Kroatisch als auch Plattdeutsch.

Marvin (28) aus Berlin

Icon Vergrößern Marvin geht 2025 vom Laufsteg in den "Big Brother"-Container. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Marvin geht 2025 vom Laufsteg in den "Big Brother"-Container. Foto: Joyn/Willi Weber

Marvin ist als High-End-Model international gefragt und lief bereits für Marken wie Prada und Dolce & Gabbana. Der gebürtige Bayer, der ursprünglich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann absolvierte, liebt es zu reisen. Besonders Mexiko und eine spirituelle Meditationsreise nach Ibiza haben ihn geprägt. Während seiner Zeit im „Big Brother“-Container möchte der 28-jährige Wahl-Berliner weiterhin sportlich aktiv bleiben.

Mika (23) aus Gladbeck

Icon Vergrößern Mika ist Teilnehmer bei "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Mika ist Teilnehmer bei "Big Brother" 2025. Foto: Joyn/Willi Weber

Mika ist in Gladbeck fest verwurzelt – bodenständig, entspannt und stets für einen lockeren Spruch zu haben. Der 23-Jährige lebt noch im Elternhaus und finanziert sich, indem er mit seinem Traktor feierlustige Gruppen auf einem Anhänger durch die Stadt fährt. Sein Faible für Styling zeigt sich auch in seiner Routine: Zweimal pro Woche geht er zum Friseur. Bei „Big Brother“ 2025 will er sich den Sieg holen, denn schon seit seiner Kindheit träumt er von einer Karriere im Rampenlicht.

Stefan (23) aus Innsbruck

Icon Vergrößern Stefan ist als Teilnehmer bei "Big Brother" 2025 zu sehen. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Stefan ist als Teilnehmer bei "Big Brother" 2025 zu sehen. Foto: Joyn/Willi Weber

Stefan ist professioneller Fußballspieler und läuft für die WSG Tirol sowie die Baller League auf. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lebt diszipliniert und meidet Alkohol sowie Zigaretten komplett. Als echter Teamplayer ist es ihm wichtig, sowohl auf dem Spielfeld als auch im Privatleben für ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Mit seiner Teilnahme an „Big Brother“ möchte der Österreicher seine Bekanntheit steigern und neue Erfahrungen außerhalb der Fußballwelt sammeln.