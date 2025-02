„Big Brother“ 2025: Sendetermine und alle wichtigen Infos zur 15. Staffel

Im Jahr 2000 wurde „Big Brother“ erstmals im deutschen TV ausgestrahlt. Seitdem hat sich das Format als eines der bekanntesten Reality-Experimente etabliert. Inzwischen läuft die Sendung in der 15. Staffel und sperrt die Kandidaten auch in diesem Jahr wieder unter ständiger Beobachtung in den „Big Brother“-Container ein. Das Konzept stammt ursprünglich aus den Niederlanden und wurde weltweit in vielen Ländern adaptiert.

Bei „Big Brother - Die Show“ müssen sich die Bewohner an strenge Regeln halten. Rund um die Uhr von Kameras überwacht, gibt es keine Privatsphäre, und jeder Schritt kann über das Weiterkommen entscheiden. Aufgaben und Challenges bestimmen den Alltag, und nur wer sich geschickt anpasst, schafft es bis ins Finale. Am Ende gewinnt der Kandidat, der die meisten Zuschauerstimmen erhält, und kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen.

„Big Brother - Die Show“ 2025: Sendetermine von Staffel 15

Begleitet wird das Reality-Format durch mehrere Sendungen: Der große Einzug markiert den Start des Experiments und wird live übertragen. Ab diesem Moment können die Zuschauerinnen und Zuschauer das Geschehen täglich in den Tageszusammenfassungen verfolgen oder den 24-Stunden-Livestream für noch tiefere Einblicke nutzen. Zusätzlich liefert „Big Brother – Die Show“ Analysen und Diskussionen zu den aktuellen Ereignissen im Haus – live vom „Big Brother“-Gelände in Köln.

Damit Sie nichts verpassen, finden Sie hier eine Übersicht aller Sendetermine und Streams:

„Big Brother - der Einzug“: 24. Februar, 23.25 Uhr ( Sat.1 und Joyn )

„Big Brother - 24 Stunden Live-Stream": seit 24. Februar, 23 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Tageszusammenfassung“: seit 25. Februar, montags bis freitags, 19 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Die Show“ : seit 25. Februar, montags bis freitags, 19.15 Uhr ( Sixx und Joyn )

Am 24. Februar begann die neue Staffel „Big Brother“ und in der ersten Folge „Der Einzug“ trafen die Bewohner erstmals aufeinander.

Übertragung von „Big Brother“ 2025 im TV und Stream

Über die Streamingplattform Joyn können Zuschauerinnen und Zuschauer 50 Tage lang rund um die Uhr einen direkten Blick in den Container werfen. Dort gibt es ungefilterte sowie emotionale Momente zu sehen - ohne Schnitte oder Zusammenfassungen.

In „Big Brother – Die Show“ werden mit wechselnden Moderations-Duos die Höhepunkte des Tages noch einmal angesehen. Dabei werden die wichtigsten Momente aufgegriffen, Meinungen ausgetauscht und die Entwicklung im Container unter die Lupe genommen. Zudem sind regelmäßig Gäste im BB-Wohnzimmer zu Besuch, um gemeinsam über das Geschehen des Tages zu sprechen. Egal, ob Strategien der Bewohner, unerwartete Konflikte oder unterhaltsame Situationen – hier wird alles diskutiert, was gerade für Gesprächsstoff sorgt.

"Big Brother - die Show" 2025: Moderatoren der 15. Staffel

In dieser „Big Brother“-Staffel wechselt das Moderationsduo aus Melissa Khalaj und Jochen Bendel in die Primetime. Die beiden haben das Reality-Format bisher in „Big Brother - Die Late Night Show“ kommentiert und die Highlights diskutiert - von hitzigen Diskussionen über emotionale Momente bis zu überraschenden Wendungen.

Dieses Jahr ist es erstmalig so, dass vier Moderatoren das Geschehen begleiten und kommentieren. Neben Khalaj und Bendel ist auch Elena Gruschka mit von der Partie. Sie ist wurde unter anderem über ihre Rollen in „Jerks“ und „Fack ju Göhte 3“ bekannt und kommentiert in ihrem Podcast: „Niemand muss ein Promi sein“ die Welt der Stars und Sternchen. Hinzu kommt Moderator Jochen Schropp, der als Gastgeber bereits viele TV-Formate begleitet hat. Besonders bekannt ist er als langjähriger Moderator von „Promi Big Brother“. Auch als Schauspieler hat er bereits an vielen TV- und Kino-Produktionen mitgewirkt.

„Big Brother“ 2025: Das sind die Bewohner und Bewohnerrinen im Container

Wer in den „Big Brother“- Container einzieht, ist nun bekannt. Welche Persönlichkeiten und welche Charaktere treffen aufeinander? Wer kann die Zuschauerinnen und Zuschauer von sich überzeugen und der 24-Stunden-Überwachung standhalten, ohne die Nerven zu verlieren?

Das sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 15. Staffel:

Ulrike, 41 Jahre, aus Dortmund

Dino, 27 Jahre, aus Eschweiler

Stefan, 23 Jahre, aus Insbruck

Iris, 28 Jahre, aus Berlin

Mika, 23 Jahre, aus Gladbeck

Aurelia, 28 Jahre, aus Ulm

Marvin, 28 Jahre, aus Berlin

Mariama, 23 Jahre, aus Bielefeld

Florentina, 27 Jahre, aus Wien

Tino, 31 Jahre, von Rügen

Andriana, 21 Jahre, aus Offenbach am Main

Nadiem, 30 Jahre, aus Bochum