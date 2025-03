„Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

Auch in diesem Jahr ziehen wieder zwölf Bewohner in den Big Brother Container. Unter ständiger Überwachung leben die verschiedensten Persönlichkeiten auf engstem Raum zusammen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nahezu täglich neue Aufgaben im Team oder alleine meistern. Am Ende erwartet der Gewinner oder die Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wer in Folge 2 nominiert wurde und wer den Container tatsächlich verlassen musste, erfahren Sie hier!

„Big Brother“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 26. Februar 2025

Schon am ersten Tag, direkt nach dem Kennenlernen, mussten die Kandidaten sich gegenseitig nach ihrem ersten Eindruck bewerten. Dabei wurde erste Platz, der Person zugeteilt, welche die größten Chancen auf den Gewinn hat, während der zwölfte an denjenigen ging, die am wenigstens erfolgsversprechend eingeschätzt wurde. Die Bewohner mussten eine Entscheidung treffen und nominierten Mika, Dino und Aurelia. Die drei letzten Plätze sind ab jetzt für den ersten Exit nominiert.

An Tag 2 im Big Brother Container musste der erste Kandidat die Show verlassen. Die zweite Folge begann mit einer wichtigen Entscheidung für die Kandidaten: Sie mussten einen Container-Chef bestimmen, der für die Einhaltung der von Big Brother aufgestellten Regeln verantwortlich ist. Einstimmig fiel die Wahl auf Dino, der als erste Amtshandlung die Regeln des bevorstehenden Spiels verkündete. Die Herausforderung verlangte vollen Körpereinsatz: Die Teilnehmer mussten eine XXL-Schaumstoffhose anziehen, sich in ein Planschbecken setzen, dort Wasser aufsaugen und dies anschließend zur Toilette transportieren, um es dort auszuwringen. Das Team, das die Toilette zuerst bis zur markierten Linie füllte, entschied das Spiel für sich.

Die Zuschauer hatten die Wahl und entschieden, welcher Kandidat den Container verlassen musste. Zur Auswahl standen Mika, Teamchef Dino und Aurelia. Am Ende erhielt Mika die wenigsten Zuschauerstimmen und musste „Big Brother“ 2025 verlassen.

„Big Brother“: Wer ist raus?

Nach dem 26.2.25 steht fest, wer den Container als erstes und bisher als einziger verlassen musste:

Mika, 23 Jahre, aus Gladbeck

Welche Kandidaten sind bei „Big Brother“ 2025 weiter im Container zu sehen?

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind in den BB-Container eingezogen. Wer noch immer unter der Beobachtung von Big Brother und zahlreicher Zuschauer steht, haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Ulrike, 41 Jahre, aus Dortmund

Dino, 27 Jahre, aus Eschweiler

Stefan, 23 Jahre, aus Insbruck

Iris, 28 Jahre, aus Berlin

Aurelia, 28 Jahre, aus Ulm

Marvin, 28 Jahre, aus Berlin

Mariama, 23 Jahre, aus Bielefeld

Florentina, 27 Jahre, aus Wien

Tino, 31 Jahre, von Rügen

Andriana, 21 Jahre, aus Offenbach am Main

Nadiem, 30 Jahre, aus Bochum