„Big Brother - Knossi-Edition“ 2024: Teilnehmer, Übertragung heute im Live-Stream und alle Infos

„Big Brother – Knossi Edition“ kehrt für eine zweite Staffel zurück. Streamer Jens „Knossi“ Knossalla lädt dabei erneut mehrere bekannte Influencer und Streamer zu seiner eigenen Version der beliebten TV-Show ein: Für 57 Stunden leben die Teilnehmer im Big-Brother-Container und werden durchgehend gefilmt.

Wann genau der Start war, wie lange die Online-Show dauert und wo die Show übertragen wird - das verraten wir im Artikel. Auch alle prominenten Teilnehmer, inklusive Wildcard-Gewinner oder Gewinnerin, stellen wir hier vor.

„Big Brother - Knossi-Edition“ 2024: Wann war der Start?

Die neue Staffel begann am Freitag, 25. Oktober, und endet am Montag, dem 28. Oktober 2024. Der Live-Stream begann am Freitag bereits um 12 Uhr mittags. Nach dem Finale von „Promi Big Brother“ sind Knossi und die anderen Teilnehmer in den Container eingezogen und haben die Internet-Ausgabe der beliebten Show gestartet. Diesmal wird „Big Brother - Knossi Edition“ jedoch nicht im Fernsehen, sondern nur online übertragen.

Teilnehmer bei „Big Brother - Knossi-Edition“: Wer ist 2024 dabei?

Die Container-Bewohner setzten sich aus bekannten Streamern, Influencern und TV-Persönlichkeiten zusammen. Außerdem wird das Teilnehmerfeld durch eine Wildcard-Gewinnerin ergänzt. In einer Live-Challenge am 24. Oktober setzte sich die 22-jährige Lea aus Hannover gegen neun Mitbewerber durch und sicherte sich ihren Platz im Container. Sie nimmt neben Kandidaten wie Marc Eggers, Fritz Meinecke, Manny Marc, Selfiesandra und anderen Internetpromis an der Show teil. Andere Prominente erscheinen dagegen nur als Tagesgäste, wie Vera Int-Veen, Katja Burkard und Negah Amiri. Ob auch noch andere Freunde oder Bekannte von Knossi, wie Big Brother-Urgestein Jürgen Milski, für zusätzliche Highlights sorgen? Das bleibt abzuwarten.

Hier sind alle uns bekannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Jens „Knossi“ Knossalla - Streamer, Gastgeber und Namensgeber der Show, bekannt als „König des Internets“.

Fritz Meinecke - Abenteuer-Streamer und Schöpfer der Survival-Show „7 vs. Wild“.

Marc Eggers - Entertainer und Influencer, bekannt für seine unterhaltsamen Straßenumfragen und Interviews.

Manny Marc - Musiker und Produzent, bekannt als Mitglied der Berliner Hip-Hop-Gruppe „Die Atzen“.

Selfiesandra - Influencerin, die sich durch ihre Reichweite auf Social Media einen Namen gemacht hat.

Dalia - Streamerin und Influencerin.

Alina Khani - Influencerin und Content-Creatorin.

Lia - Partnerin von Knossi und selbst Influencerin.

Sallys Welt - Deutschlands wohl bekannteste YouTuberin im Bereich Kochen und Backen.

MontanaBlack - Einer der bekanntesten deutschen Streamer und YouTuber mit Millionen von Followern.

Zarbex - Bekannter Streamer und Content-Creator in der Gaming-Community.

Adam Wolke aka Skyline TV - Streamer und YouTuber, der für seine humorvollen Städte-Erkundungen bekannt ist.

Vera Int-Veen - TV-Moderatorin und Produzentin, bekannt aus verschiedenen Reality-Formaten im deutschen Fernsehen.

Negah Amiri - Stand-up-Comedian

Katja Burkard - TV-Moderatorin und bekanntes Gesicht aus dem deutschen Fernsehen.

Lea (Wildcard-Gewinnerin) – Die 22-jährige Zuschauerin kommt aus Hannover. Sie hat sich per Wildcard einen Platz im Container gesichert und nun die Gelegenheit dazu, mit den bekannten Persönlichkeiten zusammenzuleben und an den Challenges teilzunehmen.

Wildcard-Gewinnerin Lea kommt aus Hannover und darf mit den anderen prominenten Kandidaten an der Show teilnehmen.

„Big Brother - Knossi-Edition“ 2024: Übertragung im 24/7 Live-Stream bei Twitch und Joyn

Die Show wird durchgängig im 24/7-Livestream ausgestrahlt und das natürlich über die Streaming-Plattform Twitch. Knossis Twitchkanal ist kostenlos zugänglich. Doch dieses Jahr läuft der Livestream nicht nur über Twitch, sondern auch über Joyn. Ergänzend dazu werden auch ausgewählte Highlights auf Joyn veröffentlicht. Nach dem Finale am Montag, dem 28. Oktober, gibt es zudem ein besonderes Live-Reaction-Event im Kölner Cinedom. Dort können Fans die Show noch einmal gemeinsam mit Knossi und anderen Streamern im Kino Revue passieren lassen. Hierfür können online Tickets erworben werden.