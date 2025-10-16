„Big Brother - Knossi Edition“ 2025: Übertragung im Live-Stream und Teilnehmer - wer ist dabei?

Seit 2023 veranstaltet Jens Knossalla, der unter dem Namen „Knossi“ auf YouTube und Twitch berühmt geworden ist, seine eigene Version des Reality-TV-Formats Big Brother: „Big Brother - Knossi Edition“. Dabei ziehen nach dem Finale von „Promi Big Brother“ verschiedene TV- und Social-Media-Persönlichkeiten in das Haus ein. Dort müssen sie 57 Stunden überstehen. Wie bei „Promi Big Brother“ gibt es den Rohbau und die Musterwohnung. Die Teilnehmer werden auch bei Knossis „Big Brother Edition“ durchgehend überwacht. Fans können 24/7 im Live-Stream verfolgen, wie sie verschiedene Spiele und Aufgaben lösen müssen und darum kämpfen, wer als Letztes übrig bleibt. 2025 geht die „Big Brother - Knossi Edition“ in die dritte Staffel. Das bringt auch Neuerungen mit sich: So dürfen die Teilnehmer in dieser Staffel, mit Ausnahme bestimmter Zeitslots, ihre Smartphones nicht benutzen. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Strafen rechnen.

Die Spezialversion mit Streamern und Influencern kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an. Laut Joyn hatte „Big Brother - Knossi Edition“ in der zweiten Staffel 2024 über sechs Millionen Live-Aufrufe.

Bei der Premiere der Sonderausgabe hat 2023 Joey Kelly gewonnen, Adam Wolke konnte sich 2024 bei „Big Brother - Knossi Edition“ gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen. Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2025 dabei sind, wann die Show startet und wo Sie das Event live verfolgen können, lesen Sie hier.

„Big Brother - Knossi Edition“ 2025: Wann ist der Start?

Die Reality-Show startet am Freitag, dem 24. Oktober 2025 um 12 Uhr. Ab dann werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 57 Stunden lang von Kameras bei jedem ihrer Schritte begleitet. Wenn Sie nach der Promi-Variante noch nicht genug vom „Big Brother“ Format haben, müssen Sie sich nach dem Finale der Show am 20. Oktober also nur wenige Tage gedulden.

„Big Brother - Knossi Edition“ 2025: Teilnehmer – Wer ist dabei?

Die Teilnehmer der 2025er Staffel kommen wieder aus verschiedenen Bereichen. Während mit MontanaBlack, Zarbex und Max Schradin erfolgreiche Streamer teilnehmen, sind mit Leyla Heiter und Mia Julia auch Reality-TV-Sternchen am Start. Aber auch Ballermann-Stars sind bei Knossis „Big Brother“ dabei. Hier ist eine Übersicht der Kandidaten:

MontanaBlack (Streamer)

Zarbex (Streamer)

Max Schradin (Streamer und Fernsehmoderator)

Mia Julia (Sängerin, Promi Big Brother 2014)

Julian Sommer (Sänger)

Rumbombe (Sänger)

Marc Eggers (Model)

Aria Addams (Dragqueen)

Peter Ludolf (TV-Figur: „Die Ludolfs: 4 Brüder auf´m Schrottplatz“)

Leyla Heiter (Promi Big Brother Siegerin 2024)

Hinzu kommen noch drei Tagesgäste:

Katy Karrenbauer (Schauspielerin, Teilnehmerin Promi Big Brother 2022)

Trymacs (Streamer)

Tom Gerhardt (“Hausmeister Krause“)

Übertragung von „Big Brother - Knossi Edition“ 2025 im TV und Stream

Anders als „Promi Big Brother“ wird „Big Brother - Knossi Edition“ 2025 ausschließlich im Live-Stream übertragen. Sie können die Show entweder auf Joyn oder auf Twitch verfolgen. Sie können die Geschehnisse sowohl im Rohbau als auch in der Musterwohnung live ansehen und verpassen so keinen Moment des Reality-Formats. Auf Joyn können Sie sich außerdem jeden Tag kostenlose Highlights der Staffel ansehen. Zusätzlich können Sie über Joyn auch die Highlights der vergangenen Staffeln abrufen.