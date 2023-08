Staffel 7 von "Billions": Start, Folgen und Handlung der finalen Staffel

Staffel 7 von "Billions" wird vorerst das Ende der Geschichte schreiben. Alle wichtigen Infos zum Start, den Folgen und der Handlung lesen sie hier.

Die sechste Staffel der Serie "Billions" startete im Januar 2022, die Dramaserie spielt in New York und dreht sich um die Finanzwelt in der Wall Street. Direkt eine Woche später stand fest: Es wird auch noch eine Staffel 7 geben. Die soll allerdings vorerst das Ende der Geschichte schreiben. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen trotzdem gespannt sein, da schon zwei Spin-Offs in Planung sein sollen. "Millions" und "Trillions" könnten mögliche Namen der Fortsetzungen sein. Alle wichtigen Infos rund um den Start, die Besetzung und die Handlung der siebten Staffel von "Billions" finden sie hier.

Start der 7. Staffel von "Billions"

Nachdem bereits im Januar 2022 eine siebte Staffel von "Billions" angekündigt wurde, steht seit Juli 2023 der Start der neuen Staffel fest. Ab Samstag, dem 12. August 2023, läuft die erste Episode. Von da an gibt es im Wochentakt neue Folgen. Auch die siebte Staffel von "Billions" kann man auf paramount+ schauen. Paramount+ ist ein Streamingdienst zu dem sky-Kunden ohne weitere Kosten Zugriff haben. Voraussetzung ist nur das Sky-Cinema-Abo. Auch auf dem Sky-Streamin-Dienst WOW können Kunden die Serie streamen.

Staffel 7 von "Billions": Folgen

In der sechsten Staffel von "Billions" gab es beispielsweise zwölf Folgen und auch Staffel 5 bestand aus zwölf Folgen. Dementsprechend wird auch auch das Serienfinale erneut zwölf Episoden umfassen. Da jede Woche eine neue Folge rauskommt, sind die Zuschauer und Zuschauerinnen rund drei Monate versorgt. Die jeweiligen Episoden hören auf folgende Titel:

Folge 1 am 12. August 2023: Tower of London

Folge 2 am 19. August 2023: Original Sin

Folge 3 am 26. August 2023: Winston Dick Energy

Folge 4 am 2. September 2023: Hurricane Rosie

Folge 5 am 9. September 2023: The Gulag Archipelago

Folge 6 am 16. September 2023: The Man In The Olive Drab T-Shirt

In The Olive Drab T-Shirt Folge 7 am 23. September 2023: DMV

Folge 8 am 30. September 2023: The Owl

Folge 9 am 7. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Folge 10 am 14. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Folge 11 am 21. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Folge 12 am 28. Oktober 2023: Titel noch unbekannt

Besetzung der 7. Staffel "Billions"

Für die siebte Staffel von "Billions" werden alle Hauptdarsteller der sechsten Staffel wieder zurückkehren. Stars wie Corey Stoll, Paul Giamatti oder Maggie Siff sind wieder mit dabei. Hier finden sie noch einmal die wichtigsten Darsteller und Darstellerinnen auf einen Blick:

Schauspieler Rolle Corey Stoll Michael Thomas Aquinius Prince Paul Giamatti Charles "Chuck" Rhoades Maggie Siff Wendy Rhoades David Costabile Mike "Wags" Wagner Asia Kate Dillon Taylor Amber Mason Damian Lewis Bobby Axelrod

Handlung der 7. Staffel "Billions"

In der kommenden, finalen Staffel von "Billions" werden bestehende Allianzen auf den Kopf gestellt. Laut offizieller Beschreibung der Staffel werden alte Wunden und Schwächen wieder aufgerissen und zu Waffen gemacht. Aus Feinden werden Freunde und möglicherweise werden auch einige Freunde zu Feinden. Auf jeden Fall wird die Loyalität einiger Charaktere getestet.

Ebenfalls sicher ist dir Rückkehr von Axe. In der sechsten Staffel von "Billions" hat Michael Prince eigentlich den Platz von Axe eingenommen. In der "Late Night Show" bestätigte Damian Lewis jetzt aber die Rückkehr von Bobby Axelrod.

"Billions" Staffel 7: Trailer

Im Trailer für die siebte Staffel von "Billions" können Interessierte schon einmal einen Einblick in die neue Staffel bekommen. Der Trailer für die neue Staffel wurde Ende Juni 2023 veröffentlicht.

Trailer der 7. Staffel "Billions"