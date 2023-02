"Blackout": Sendetermine, Übertragung, Handlung und alle Infos

Die Serie "Blackout" feiert Free-TV Premiere bei Sat.1. Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im Free-TV und Stream, Handlung, Besetzung und den Trailer für Sie.

Stromausfall in ganz Europa, nichts geht mehr und überall bricht Chaos aus. Das ist das Szenario, mit dem die deutsche Serie "Blackout" arbeitet. Sie feierte bereits 2021 Premiere und war damals auf der Streamingplattform Joyn zu sehen - allerdings nur im Bezahlbereich Joyn+. Jetzt zeigt der Sender Sat.1 die Serie zum ersten Mal im Free-TV.

Sie wollen wissen, wann und wie Sie die Serie "Blackout" verfolgen können, was inhaltlich geboten ist und welche Schauspieler mitspielen? Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im Free-TV und im Stream, Handlung, Besetzung und den Trailer zu "Blackout" für Sie.

Handlung von "Blackout": Worum geht es in der Serie?

Die Serie "Blackout" basiert auf dem gleichnamigen Roman des österreichischen Schriftstellers Marc Elsberg. Die Buchvorlage wurde bereits 2012 veröffentlicht. Die Handlung: In Europa gibt es einen Blackout, der ganze Kontinent versinkt in der Dunkelheit. Mit vereinten Kräften versuchen Behörden, Regierungen und Armee, gegen den Stromausfall anzukämpfen. Zuerst steht die Vermutung im Raum, dass es sich lediglich um einen zufälligen, temporären Fehler im System handelt. Doch der ehemalige Hacker und Aktivist Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) geht davon aus, dass ein Code, den er vor Jahren selbst programmiert hat, der Auslöser sein könnte. Manzano bietet den Verantwortlichen seine Hilfe an, gerät dadurch aber selbst ins Visier der Ermittler. Manzano und will seine Unschuld beweisen - und dafür muss er die wahren Strippenzieher hinter dem Blackout finden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Das sind die Sendetermine von "Blackout"

Sat.1 sendet die Serie "Blackout" jeweils in Doppelfolgen an drei Donnerstagen. Startschuss war am 26. Januar 2023. Die erste Folge läuft jeweils um 20.15 Uhr und die zweite im Anschluss. So sehen die Sendetermine von "Blackout" in der Übersicht aus:

Teil 1 "Dunkelheit": Donnerstag, 26. Januar 2023, 20.15 Uhr

Teil 2 "In der Höhle des Löwen": Donnerstag, 26. Januar 2023, im Anschluss

Teil 3 "Chaos": Donnerstag, 2. Februar 2023, 20.15 Uhr

Teil 4 "Ins Herz der Finsternis": Donnerstag, 2. Februar 2023, im Anschluss

Teil 5 "Abgrund": Donnerstag, 9. Februar 2023, 20.15 Uhr

Teil 6 "Licht": Donnerstag, 9. Februar 2023, im Anschluss

Übertragung von "Blackout" im Free-TV und Stream: So können Sie die Serie ansehen

Die Serie "Blackout" wird im Free-TV beim Fernsehsender Sat.1 zu sehen sein. Zusätzlich dazu kann man sie auch nach wie vor auf der Streaming-Plattform Joyn abrufen.

Besetzung von "Blackout": Die Schauspieler im Cast

Die bekanntesten Gesichter im Cast von "Blackout" dürften Moritz Bleibtreu und Heiner Lauterbach sein. Bleibtreu übernimmt die Hauprolle Pierre Manzano, während Lauterbach einen Kriminalhauptkomissar Jürgen Hardtland spielt. Das ist die Besetzung von "Blackout" in der Übersicht:

Lesen Sie dazu auch

Moritz Bleibtreu (als " Pierre Manzano ")

(als " ") Herbert Knaup (als " Reinhard Severin ")

(als " ") Heiner Lauterbach (als "Jürgen Hardlandt")

(als "Jürgen Hardlandt") Lena Klenke (als "Katrin")

(als "Katrin") Milena Dreissig (als "Carmen Laschitz")

Francis Fulton-Smith (als "Roman Kantor")

(als "Roman Kantor") Stephan Kampwirth (als " Veit Rhees ")

(als " ") Marie Leuenberger (als " Frauke Michelsen ")

Schauspielerin Marie Leuenberger kündigte die Free-TV Premiere ebenfalls auf ihrem eigenen Instagram-Profil an:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Übrigens: Moritz Bleibtreu, der die Hauptrolle in "Blackout" übernimmt, hat zur Premiere 2021 zugegeben, privat ein sehr analoger Mensch zu sein. Die "Entmenschlichung" durch die fortschreitende Digitalisierung mache ihm Angst, erzählte Bleibtreu damals.

Das ist der Trailer zu "Blackout"

Wenn Sie sich die Zeit bis zur Übertragung von "Blackout" im Free-TV vertreiben möchten, haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wer sich allgemein für Endzeit-Stimmung begeistern kann, den könnte auch die Serie "Fallout" interessieren, die voraussichtlich 2024 an den Start gehen soll.