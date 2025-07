„Boarders – Welcome to St. Gilbert's“: Sendetermine und Übertragung - alle Infos zur ZDF-Serie

In der neuen Serie „Boarders – Welcome to St. Gilbert's“ wird das altbekannte Motiv „Arm trifft auf Reich“ neu interpretiert. Fünf unterprivilegierte Teenager dürfen dank eines Stipendiums ein Eliteinternat in London besuchen. Es sind zwei Welten, die in der Schule aufeinandertreffen. Der Alltag der Schüler auf St. Gilberts ist bestimmt von Traditionen, exzentrischen Ritualen und sozialen Regeln.

Das Elite-Gymnasium St. Gilbert's hat wegen eines Skandals ein Imageproblem. Einer der Musterschüler hat ein Video veröffentlicht, in dem man ihn beobachten kann, wie er Champagner auf einen Obdachlosen spritzt. Die Lösung der Schule: Fünf Stipendien an schwarze Schülerinnen und Schüler vergeben. Im Mittelpunkt der britischen Serie stehen die Stipendiaten Jaheim, Leah, Omar, Toby und Femi. Im Schulalltag werden sie mit den Vorurteilen der anderen Schülerinnen und Schüler des Internats konfrontiert. Doch auch sie selbst begegnen ihren Schulkameraden nicht unvoreingenommen.

Worum geht es in „Boarders – Welcome to St. Gilbert's“? Welche Schauspieler sind dabei? Das beantworten wir Ihnen in diesem Artikel. Außerdem finden Sie hier nützliche Informationen rund um Start, Sendetermine sowie zur Übertragung der Serie im TV und Stream.

„Boarders - Welcome to St. Gilbert's“ im ZDF: Start der Serie

Die Young-Adult-Serie läuft mit sechs Folgen im deutschen Fernsehen – jede Episode dauert circa 45 Minuten. Start von „Boarders“ war am Sonntag, dem 6. Juli 2025, um 20.15 Uhr.

„Boarders - Welcome to St. Gilbert's“: Sendetermine der ZDF-Serie

Die sechs Episoden der Serie werden als Doppelfolgen ausgestrahlt. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1 und 2: Sonntag, 6. Juli 2025, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 3 und 4: Sonntag, 13. Juli 2025, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 5 und 6: Sonntag, 20. Juli 2025, 20.15 Uhr, ZDFneo

Übertragung von „Boarders“ im TV und Stream

Seit Sonntag, dem 6. Juli 2025, läuft „Boarders“ im linearen Fernsehprogramm. Dort wird die Serie an drei Sonntagen in ZDFneo ausgestrahlt. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr, wobei die nächste Folge immer im Anschluss um 21 Uhr übertragen wird. Allerdings können Sie „Boarders - Welcome to St. Gilbert's“ schon wesentlich früher ansehen, denn seit dem 16. Mai 2025 sind alle Folgen kostenlos in der zdfMediathek abrufbar.

Besetzung von „Boarders“: Diese Schauspieler sind dabei

„Boarders“ wurde im Auftrag einer Zusammenarbeit von BBC, All3 Media International und ZDFneo produziert.

Diese Schauspieler verkörpern die Charaktere in „Boarders“:

Jaheim – Josh Tedeku

Leah – Jodie Campbell

Omar – Myles Kamwendo

Femi – Aruna Jalloh

Toby – Sekou Diaby

Gus – Daniel Lawrence Taylor

Bernard – Derek Riddell

Abby – Assa Kanouté

Beatrix – Tallulah Greive

Florence – Rosie Graham

Rupert – Harry Gilby

Cheddar – Archie Fisher

Spencer – Philip Bayntun

Malachi – Mohammed Mansaray

Folgen von „Boarders - Welcome to St. Gilbert's“: Handlung der ZDF-Serie

Die Serie beginnt damit, dass ein Video öffentlich wird, bei dem sich Schüler des Eliteinternats St. Gilbert‘s dabei filmen, wie sie einen Obdachlosen mit Champagner übergießen. Da die Schule befürchtet, dass ihr Image darunter leiden könnte, vergibt sie fünf Stipendien an benachteiligte Teenager. In der Hoffnung, dass diese Maßnahme dem Skandal entgegenwirkt.

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Folgen und der Handlung:

Folge 1: „Butts & Bullies“

Nach dem Vergehen der Elite-Schüler entscheidet sich die St. Gilbert‘s-Schule dazu, Stipendien zu vergeben. Die Londoner Teenager Jaheim, Leah, Omar, Femi und Toby bekommen die Möglichkeit, Schüler des Eliteinternats zu werden. Bereits in der ersten Folge kommt es zu Streitereien zwischen den anderen Schülern und den Stipendiaten. Außerdem wird Jaheim Opfer eines Angriffs. Femi nimmt an einem kuriosen Ritual teil und Omar geht der Existenz eines vermeintlichen Geheimbunds nach.

Folge 2: „Party & Payback“

Die erste Party des Schuljahrs steht an, auf welcher Toby als DJ auftritt. Obwohl Leah eine politische Veranstaltung organisieren wollte, überredet Mitschülerin Abby sie dazu, lieber an der Party teilzunehmen. Während der Party startet Jaheim eine Racheaktion gegen Rupert: Er küsst dessen Freundin. Diese Aktion hat Konsequenzen.

Folge 3: „Rumors & Robots“

In St. Gilbert‘s steht ein Roboter-Wettkampf an. Jaheim verspricht seinem Mitbewohner Xiang, dabei zu helfen. Das Event nutzen Toby und Abby für ein erstes Date, das anders läuft als erwartet. Leah leidet unter den Folgen eines viralen Videos. In dieser Folge erfährt Abby, dass Florence dafür verantwortlich ist, dass das Video verbreitet wurde.

Folge 4: „Brownies & Betrayal“

Toby steckt in Schwierigkeiten, denn Yelena hat herausgefunden, dass er ihr Süßigkeiten anstatt Drogen verkauft hat. Sie möchte ihr Geld zurückhaben. Nachdem Toby erfährt, wer ihr Vater ist und es das Gerücht gibt, dass dieser Kontakte zur russischen Mafia hat, gibt er nach. Leah ist verliebt in Koku, welcher sie einlädt, übers Wochenende mit zu seinen Eltern zu fahren.

Folge 5: „Police & Paintball“

Während der „Carruthers Challenge“, einem martialischen Wettkampf, läuft im Hintergrund ein Polizeieinsatz. Toby, Omar und Femi geraten in den Fokus der Polizeiermittlungen.

Folge 6: „ Lunch & Loyalty“

Eine Fundraiser-Veranstaltung mit allen wichtigen Geldgebern von St. Gilbert‘s ist in Planung. Der Schulleiter hat Angst, dass es zu weiteren Vorfällen kommt und lässt deshalb im Vorfeld alle Zimmer durchsuchen. Außerdem ernennt er Jaheim zum neuen Schülersprecher. Abby erkennt, dass sie doch mehr für Toby empfindet. Doch dessen Geheimnisse gefährden die junge Liebe.