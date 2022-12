Alle Infos zum Boris-Becker-Interview auf Sat.1

Boris Becker ist zurück in Deutschland und gibt ein TV-Interview: Alle Informationen zum Boris-Becker-Interview auf Sat.1 sowie zur Wiederholung gibt es hier.

Am 29. April 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Straftaten im Zusammenhang mit seiner Insolvenz verurteilt, nach knapp acht Monaten entlassen und nach Deutschland abgeschoben, heute im deutschen Fernsehen: Der ehemalige Tennis-Profi Boris Becker stellt sich im TV-Interview den Fragen von Steven Gätjen.

Laut Sender wird es nicht nur das erste Boris-Becker-Interview nach dessen Gefängnisaufenthalt, sondern auch das einzige sein: Was hat Becker über seine Zeit in englischer Haft zu berichten?

Wenn auch Sie das Boris-Becker-Interview live im TV und Stream verfolgen möchten, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie: Den TV-Sender, der das Becker-Interview überträgt, den Sendetermin sowie Infos zur Wiederholung und zum

Boris Becker im Interview: Übertragung im TV und Stream

Im Vorfeld zum großen Boris-Becker-Interview hat sich Moderator Steven Gätjen bereits mit Boris Becker unterhalten, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Zuallererst: Gätjen zufolge hat Becker im Gefängnis Huntercombe keinen Promibonus erhalten. Was er sonst zu seiner Zeit in englischer Haft zu berichten hat, wird man wohl im Interview auf Sat.1 erfahren: Der Sender ist Ausrichter des Interviews und überträgt das Gespräch mit Boris Becker im TV und auch im Stream. Zur Primetime am Dienstag, 20. Dezember 2022, um 20.15 Uhr kommt das Interview mit dem ehemaligen Tennis-Profi im Fernsehen.

Direkt im Anschluss folgt ein "akte"-Spezial zu Boris Becker, danach kommt "Boris Becker. Der Spieler", ein Film über Becker.

Um Sat.1 live im Stream zu sehen, hat man zwei Möglichkeiten - Joyn oder die Homepage von Sat.1. Für beiden Varianten benötigen Sie allerdings ein Benutzerkonto. Sie müssten sich also registrieren, um das Boris-Becker-Interview live im Stream sehen zu können. Sowohl bei Sat.1 als auch bei Joyn ist eine Anmeldung nötig.

Hier die wichtigsten Informationen zum Boris-Becker-Interview im Sat.1-Spezial:

Datum: Dienstag, 20. Dezember 2022

Dienstag, 20. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : Sat.1

Übertragung im Live-Stream: Sat.1, Joyn

Gibt es das Boris-Becker-Interview in der Wiederholung zu sehen?

Sie wollen das Interview mit Boris Becker sehen, doch haben am Dienstag um 20.15 bereits andere Pläne und daher einfach keine Zeit? Die Sendung wird mit Sicherheit auch in der Mediathek von Sat.1 zu sehen sein. Allerdings müssen Sie wie oben erwähnt über ein Nutzerkonto verfügen, um Inhalte abrufen zu können.

Alternativ kommt das Boris-Becker-Interview auch zwei weitere Male am drauffolgenden Mittwoch im Fernsehen in der Wiederholung: Frühmorgens um 1.30 Uhr und am späten Vormittag um 10.00 Uhr.

Wiederholung vom Sat.1-Spezial

Mittwoch, 21. Dezember: 1.30 Uhr

Mittwoch, 21. Dezember: 10 Uhr

Wer führt das Interview mit Boris Becker?

Er führt das Interview mit Boris Becker auf Sat.1: Steven Gätjen. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Das Interview mit Boris Becker führt Steven Gätjen. Als Moderator ist er sowohl für das Privatfernsehen tätig, beispielsweise ProSieben und Sat.1, als auch für den öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Um sich vorzubereiten, besuchte Gätjen Boris Becker im Gefängnis und unterhielt sich vor seiner Freilassung mit ihm.

