"Bratwurst und Baklava - Die Show": Sendetermine, Übertragung & Wiederholung

Podcasts im TV? Das versuchen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar mit "Bratwust und Baklava - Die Show" ab März 2024 bei ProSieben.

Podcasts gibt es aktuell auf den verschiedensten Plattformen. Aber passen Podcasts auch ins Fernsehen?. "Bratwurst und Baklava" ist einer der Podcasts, der jetzt sein TV-Debüt feiert. Eigentlich haben Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ihren Podcast im Jahr 2019 mit 1Live gestartet. Im Jahr 2022 beendeten die beiden dann die Zusammenarbeit und wechselten zu RTL+. Jetzt folgt im März 2024 eine Zusammenarbeit mit ProSieben und Joyn. Wie genau haben die beiden Männer sich das vorgestellt? Ein Podcast im Fernsehen? Alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung lesen Sie hier.

"Bratwurst und Baklava - Die Show": Start und Sendetermine

Sowohl Bastian Bielendorf als auch Özcan Cosar haben bereits TV-Erfahrung. Diese wollen die beiden jetzt nutzen, um ihre Corona-Podcast-Idee auf eine neue Ebene zu heben: "Das Visuelle des Fernsehens gibt uns eine Ebene, die der Podcast nicht bietet. [..] Wir haben die Chance, die Bilder, die wir sonst mit Worten in den Köpfen unserer Hörer erzeugen, Wirklichkeit werden zu lassen. Ob es nun meine 35 Jahre zu spät kommende Beschneidungsfeier in den Straßen Istanbuls oder einfach nur der Clash der Kulturen zwischen dem Biodeutschen und dem Türkenschwaben ist", so Bastian Bielendorfer im Interview mit ProSieben.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen also mit einer Fortsetzung der über 200 Podcast-Folgen rechnen. Los geht es am Mittwoch, dem 20. März 2024, um 21.25 Uhr. Bisher wurden nur drei offizielle Sendetermine von ProSieben bestätigt. Wie viele Folgen von "Bratwurst und Baklava - Die Show" es am Ende geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Folge 1: Mittwoch, 20. März 2024, 21.25 Uhr, ProSieben und Joyn

Mittwoch, 20. März 2024, 21.25 Uhr, und Folge 2: Mittwoch, 27. März 2024, 21. 25 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 3: Mittwoch, 3. April 2024, 21. 25 Uhr, ProSieben und Joyn

Übertragung und Wiederholung von "Bratwurst und Baklava - Die Show" im TV oder Stream

Die Podcast-Neuauflage von "Bratwurst und Baklava" wird bei ProSieben ausgestrahlt. Zusätzlich zum Angebot im linearen TV-Programm können Interessierte die Show auch nach der Ausstrahlung noch auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn ansehen. Auch eine Wiederholung im TV wird es geben. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten Wiederholungstermine:

Donnerstag, 21. März 2024, 0.55 Uhr, ProSieben : Wiederholung Folge 1

: Folge 1 Donnerstag, 28. März 2024, 0.45 Uhr, ProSieben : Wiederholung Folge 2

: Folge 2 Donnerstag, 4. April 2024, 0.50 Uhr, ProSieben : Wiederholung Folge 3

Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar von "Bratwurst und Baklava"

Bereits seit 2019 produzieren Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar zusammen den Podcast "Bratwurst und Baklava". Sie selbst beschreiben sich in ihrem Podcast als "Bilderbuchkartoffel aus dem Ruhrpot" und "Türkenschwabe mit großem Herz und dünnem Haar". Einmal die Woche legen sie ihre Leben übereinander und reden über die unterschiedlichen Kulturen und Lebenswege: "Letztendlich sind wir zwei Menschen, deren Leben nicht hätten unterschiedlicher sein können: deutsches Lehrerkind und türkischer Arbeitersohn. Abiturient und Realschüler. Einfamilienhaus und Einzimmerwohnung. Nerd und Breakdancer."

Für die TV-Produktion sind die beiden Freunde jetzt nach Istanbul in die Türkei gereist. Dabei fällt ihnen auf, manchmal sind die typischen Rollenbilder vertauscht: "Ordentlichkeit und Pünktlichkeit sind in meine türkische DNA übergegangen. Wenn der Bus zwei Minuten zu spät kommt, ist die Beschwerde-E-Mail schon im Posteingang. Basti hingegen kocht immer wenn ich bei ihm zuhause bin und macht sogar Nachtisch. In puncto Gastfreundschaft ist er der türkischere von uns beiden.", erzählt Özcan zum Thema Klischees in ihrer Freundschaft. (lob)