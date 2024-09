"Bundesvision Comedy Contest" 2024: Comedians, Übertragung und alle Infos

Ende September zeigt Sebastian Pufpaff eine neue TV-Show, die klären soll, welches Bundesland die besten Comedians hervorbringt. Dafür stehen beim „Bundesvision Comedy Contest“ Comedians aus allen 16 Bundesländern auf der Bühne, die gegeneinander antreten. Das Besondere: Die Zuschauer können in Echtzeit für ihren Favoriten abstimmen und bestimmen, welches Bundesland den Comedy-Titel gewinnt. Unterstützt wird die Show von prominenten Comedy-Größen wie Torsten Sträter, Chris Tall, Michael Mittermeier und Felix Lobrecht, die die Abstimmungsergebnisse verkünden. Sänger Alexander Marcus ist für die musikalische Unterhaltung zuständig.

Wann wird der „Bundesvision Comedy Contest“ ausgestrahlt? Welche Comedians treten für die einzelnen Bundesländer an? Wo gibt es die Show im TV und Stream zu sehen? Wer führt durch das Programm und gibt es eine Wiederholung? Die Antworten auf all diese Fragen haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

„Bundesvision Comedy Contest“ 2024: Termin - Wann läuft die Show im Fernsehen?

Welches deutsche Bundesland hat aktuell den besten Humor? Diese Frage wird am Samstag, dem 28. September, um 20.15 Uhr live auf ProSieben beim „TV total Bundesvision Comedy Contest“ beantwortet.

Den Kandidaten werden dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob durch Satire, punktgenaues Timing oder spontanen Witz – am Ende der Show entscheidet das Publikum über den Sieger.

Comedians beim „Bundesvision Comedy Contest“: Die 16 Teilnehmer

Beim „Bundesvision Comedy Contest“ 2024 stehen Comedians aus ganz Deutschland im Mittelpunkt. Die Teilnehmer präsentieren sich in verschiedenen Comedy-Genres – von Stand-up über Musik-Comedy bis hin zu Parodien. Jeder Comedian hat dabei fünf Minuten Zeit, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Im Wettbewerb geht es nicht nur um die Frage, wer sich den Titel des Comedy-King oder der Comedy-Queen sichern kann, sondern auch um die Ehre, das „witzigste“ Bundesland zu sein.

Hier stellen wir Ihnen alle Comedians kurz vor:

Nikita Miller (Baden-Württemberg)

Der Comedian fragt sich in seinem Programm, „was es bedeutet, ein richtiger Mann zu sein“. Ob er damit in Deutschland punkten kann, wird sich zeigen. Am Samstag, dem 28. September, tritt er live auf ProSieben an, um im ersten „Bundesvision Comedy Contest“ für sein Heimatland Baden-Württemberg zu gewinnen.

Teresa Reichl (Bayern)

Teresa Reichel beschreibt ihre Leidenschaft für die Comedy mit den Worten: „… ich schreibe und trete auf, wie ich Pizza esse: so oft es geht, so viel es geht und mit aller Begeisterung!“ Kann Teresa den Comedy-Titel nach Bayern holen?

Stefan Danziger (Berlin)

Berlin schickt Stefan Danziger ins Rennen. Er präsentiert sein neues Comedy-Programm mit dem Titel „Mittel und Wege“. Ob es Stefan damit auf den ersten Platz schafft?

Maria Clara Groppler (Brandenburg)

Maria Clara Groppler, die mit ihrem ersten Bühnenprogramm „Jungfrau“ große Erfolge feierte, hat ihr zweites Programm „Mehrjungfrau“ getauft. Bei „Let`s Dance“ 2024 hatte es sich für Maria schnell ausgetanzt. Hat sie beim „Bundesvision Comedy Contest“ mehr Chancen?

Kawus Kalantar (Bremen)

Kawus Kalantar hat mit seinem Programm „Witzlebenstraße“ bereits Erfolge gefeiert. Am Samstag, dem 28. September, wird er live auf ProSieben antreten, um für sein Bundesland Bremen im ersten „Bundesvision Comedy Contest“ zu gewinnen.

Hinnerk Köhn (Hamburg)

Hinnerk Köhn beschreibt sich als „Comedian, Autor, Musiker, Podcaster, Moderator und gern gesehener Gast auf Veranstaltungen.“ Reichen diese Attribute aus, um den ersten Preis für Hamburg zu erhalten?

Claudius Pläging (Hessen)

Claudius Pläging hat umfangreiche Erfahrungen als Head Writer und Autor gesammelt. Er arbeitete bereits mit prominenten Persönlichkeiten der Comedy-Szene, darunter Carolin Kebekus, Olli Dittrich, Maren Kroymann und Martina Hill. Diese Zusammenarbeit könnte ihm potenziell einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Miss Allie (Mecklenburg-Vorpommern)

Die Singer-Songwriterin Miss Allie trat bereits in der Show „Funny Bones“ von Carolin Kebekus auf. Ist sie auch als Solokünstlerin in der Lage, ein breites Publikum zu begeistern und den Titel nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen?

Sven Bensmann (Niedersachsen)

Der Comedian bezeichnet sein Bühnenprogramm als „Svenomenal“. Am Samstag, dem 28. September, wird er auf ProSieben versuchen, für Niedersachsen den ersten Platz im „Bundesvision Comedy Contest“ zu holen.

Laura Brümmer (Nordrhein-Westfalen)

Ist das bevölkerungsstärkste Bundesland das lustigste? Laura Brümmer beschreibt sich selbst mit den Worten: „Oscarmoderatorin, Broadwaystar und eine Ikone. All das bin ich nicht!“ Doch nun stellt sich die Frage: Ist sie eine Erfolgsträgerin?

Helene Bockhorst (Rheinland-Pfalz)

Am Samstag wird Helene Bockhorst live auf ProSieben antreten, um für Rheinland-Pfalz im ersten „Bundesvision Comedy Contest“ zu gewinnen. In der Vergangenheit konnte sie schon den „Hamburger Comedy Pokal“ 2018 gewinnen.

Jochen Prang (Saarland)

Jochen Prangs neues Programm trägt den Titel „Punk is Dad“. Noch steht die Frage im Raum, ob er damit auch den ersten Platz für das Saarland erreichen kann.

Zärtlichkeiten mit Freunden (Sachsen)

„Zärtlichkeiten mit Freunden“ beschreibt sich selbst als eine Gruppe, die „neben mäßiger Musik und geklauten Gags“ nicht viel anzubieten hat. Ist das ausreichend, um das Interesse des deutschen Publikums zu wecken? Könnte zusätzlich zu den 21 Kleinkunst- und Comedypreisen auf den Regalen auch die goldene BuViCoCo-Medaille hinzukommen?

Hendrik Brehmer (Sachsen-Anhalt)

Hendrik Brehmer empfindet es als ungewöhnlich, Pressemitteilungen über sich selbst in der dritten Person zu schreiben. Das ist jedoch nicht erforderlich, denn sein Ziel am Samstag ist es, dem Publikum in Deutschland mehr als nur ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Benni Stark (Schleswig-Holstein)

Vom Textil-Einzelhandel zur Comedy-Bühne: Am 28. September wird Benni Stark live auf ProSieben für Schleswig-Holstein im ersten „Bundesvision Comedy Contest“ antreten. Schafft er es aufs Treppchen oder muss er zurück in den Handel?

Jonas Greiner (Thüringen)

Jonas Greiner präsentiert sein neues Bühnenprogramm mit dem Titel „Greiner für Alle“. Wird Deutschland darauf wohl mit einem „Alle für Greiner“ reagieren?

Übertragung des „Bundesvision Comedy Contest“ im TV und Stream

Im Free-TV läuft der „Bundesvision Comedy Contest“ beim Sender ProSieben über die Bildschirme. Die Übertragung im Stream findet kostenlos auf Joyn statt. Um den Livestream auf einem Computer anzusehen, kann jeder gängige Internetbrowser genutzt werden. Eine kostenfreie Registrierung ist erforderlich, um den Livestream über den Live-TV-Player in der App zu starten. Für den Livestream auf mobilen Geräten gibt es nur wenige Voraussetzungen: Eine stabile Internetverbindung und die Installation der Joyn-App. Joyn unterstützt auch Smart-TVs mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV.

„Bundesvision Comedy Contest“: Das ist Moderator Sebastian Pufpaff

Am Samstag, dem 21. September, war Sebastian Pufpaff noch als Teilnehmer beim „TV total Turmspringen“ 2024 auf ProSieben zu sehen. Eine Woche später steht der Gastgeber von „TV total“ als Moderator beim „Bundesvision Comedy Contest“ auf der Bühne. Sebastian Pufpaff, geboren am 15. September 1976 in Nordrhein-Westfalen, studierte zunächst Rechtswissenschaften, wechselte dann zu Politikwissenschaft und schloss 2008 mit dem Magister Artium ab. Nach dem Durchbruch mit dem Kabarett-Trio „Das Bundeskabarett“ im Jahr 2010 moderierte er ab 2013 die Show „Pufpaffs Happy Hour“ auf 3sat und ZDFkultur. Zudem wurde er 2021 mit dem Grimme-Preis für seine Sendung „Noch nicht Schicht“ ausgezeichnet.

Sebastian Pufpaff moderiert den "Bundesvision Comedy Contest" 2024.

Sendung verpasst?: „Bundesvision Comedy Contest“ in der Wiederholung

Falls Sie am Samstag, dem 28. September 2024, keine Zeit haben, den „Bundesvision Comedy Contest“ live im TV oder Stream zu verfolgen, stehen ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die Show zu einem anderen Zeitpunkt in der Wiederholung zu sehen. Im Free-TV können Sie zu den folgenden Terminen den Comedy-Contest nachschauen:

Sonntag, 29. September 2024, 01.35 Uhr, ProSieben

Donnerstag, 3. Oktober 2024, 14.45 Uhr, ProSieben

Im Stream wird ihnen bei Joyn die komplette Ausgabe vom „Bundesvision Comedy Contest“ kostenfrei als Wiederholung bereitgestellt. Für die einzelnen Comedians abstimmen können Sie dann allerdings nicht mehr.