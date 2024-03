"Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie": Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

2024 bekommt "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" eine 2. Staffel .Hier gibt es Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" hat RTL Staffel 2 der Reality-Show produziert. Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria erlauben abermals Einblicke in den Alltag ihrer Familie. Fast ein Jahr lang wurde die Familie dafür in ihrem außergewöhnlichen Alltag begleitet. Doch wann ist der Starttermin der Sendung? Und wie läuft die Übertragung im TV oder Stream?

Hier finden Sie Informationen rund um Termine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Handlung der 2. Staffel von "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie".

"Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie": Sendetermine von Staffel 2

Die zweite Staffel ist seit dem 22. Februar 2024 auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen. Dort kommen nach Sendestart jeden Donnerstag zwei neue Folgen der Serie. Insgesamt hat die Staffel acht Episoden. Die Sendetermine der neuen Staffel im Überblick:

Folge 1: " Bangkok Nights" am Donnerstag, dem 22. Februar 2024 auf RTL+

" Nights" am Donnerstag, dem 22. Februar 2024 auf Folge 2: " Hitzewelle " am Donnerstag, dem 22. Februar 2024 auf RTL+

" " am Donnerstag, dem 22. Februar 2024 auf Folge 3: "Die Ferchichis sind los!" am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 auf RTL+

"Die Ferchichis sind los!" am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 auf Folge 4: "Männertrip" am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 auf RTL+

"Männertrip" am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 auf Folge 5: "Schwanger" am Donnerstag, dem 7. März 2024 auf RTL+

"Schwanger" am Donnerstag, dem 7. März 2024 auf Folge 6: "Comeback" am Donnerstag, dem 7. März 2024 auf RTL+

"Comeback" am Donnerstag, dem 7. März 2024 auf Folge 7: Titel noch nicht bekannt am Donnerstag, dem 14. März 2024 auf RTL+

Folge 8: Titel noch nicht bekannt am Donnerstag, dem 14. März 2024 auf RTL+

Im Free-TV soll auf RTL ein Zusammenschnitt der Folgen übertragen werden. Der Termin für die Übertragung auf RTL ist Donnerstag, der 28. März 2024 zur Primetime um 20.15. Hier finden Sie die Details zur TV-Übertragung auf einen Blick:

" Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" (Zusammenschnitt aller Folgen): am Donnerstag, dem 28. März 2024, ab 20.15 Uhr auf RTL

"Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie": So wird die Sendung im TV und Stream übertragen

Neben der Übertragung am 28. März 2024 auf RTL haben Sie auch die Möglichkeit alle Folgen der zweiten Staffel über RTL+ abzurufen. Die Übertragung im Free-TV ist nur ein Zusammenschnitt der acht Folgen und bietet somit nicht den kompletten Inhalt der Staffel. Um alle Folgen sehen zu können benötigen Sie jedoch ein Abo. Ein solches Abo bei RTL+ kostet 6,99 Euro im Monat (Stand: März 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Auf der Plattform haben Sie auch Zugriff auf andere Inhalte, wie zum Beispiel der neuen Staffel von "Let's Dance".

Gibt es Wiederholungen von "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie"?

Termine für Wiederholungen im Free-TV sind derzeit noch nicht bekannt. Sie haben aber die Möglichkeit alle Folgen auf RTL+ zu streamen.

Thema der neuen Staffel von "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie"

Nach ihrem Umzug lernen Rapper Bushido, seine Frau Anna-Maria und ihre sieben Kinder Dubai als neue Heimat anzunehmen. Doch für die Großfamilie ist das Leben weiterhin von Herausforderungen und Hindernissen geprägt. Während die Familie versucht sich in ihrem neuen Zuhause in Dubai einzuleben, arbeitet Bushido an seinem musikalischen Comeback. Der Rapper plant ein neues Album und dazu die erste Tour seit acht Jahren. Doch der Preis dafür ist hoch: Für die Vorbereitungen ist er viele Monate von seiner Familie getrennt. Zudem sorgt ein unerwartetes Ereignis im Sommerurlaub für Aufregung und ein erneuter Umzug steht an.