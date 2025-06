BVB - CF Monterrey live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Achtelfinal-Spiel der FIFA Klub WM?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt – und das erstmals im neuen XXL-Format mit 32 Teams aus allen sechs Kontinentalverbänden. Gespielt wird in elf Städten, darunter New York, Miami, Los Angeles und Atlanta. Das Turnier ersetzt das bisherige jährliche Format mit sieben Teams und wird künftig alle vier Jahre ausgetragen – ähnlich wie die regulären Welt- und Europameisterschaften. Deutschland ist durch Bayern München und Borussia Dortmund vertreten.

Im Achtelfinale trifft die Borussia auf den mexikanischen Klub CF Monterrey. Die Leistung des BVB im bisherigen Turnier wird nach der einhelligen Meinung von Experten als „durchwachsen“ bezeichnet - wenig Tempo, wackelige Defensive und mangelnde Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wurden kritisiert. Sollte der BVB gegen Monterrey gewinnen, könnte im Viertelfinale ein echtes Schwergewicht wie Real Madrid oder Juventus Turin warten.

Der Club de Fútbol Monterrey hat seine Heimat in der nordostmexikanischen Stadt Monterrey im Bundesstaat Nuevo León. Er wurde am 28. Juni 1945 ins Leben gerufen. Seit Mitte der 1960er-Jahre ist das Team unter dem Spitznamen „Rayados“ – „die Gestreiften“ – bekannt, was auf das charakteristische Trikot in Blau und Weiß mit blauer Hose zurückzuführen ist. Bis zum Jahr 2015 trug der Verein seine Heimspiele im Estadio Tecnológico aus, das rund 38.000 Zuschauer fasste. Am 2. August desselben Jahres wurde das moderne Estadio BBVA Bancomer eröffnet, das mit einer Kapazität von 51.000 Plätzen als neue Heimstätte dient.

Doch zurück zum eigentlichen Thema: Hier kommen die Details rund um die Übertragung der Begegnung zwischen Dortmund und Monterrey.

BVB gegen CF Monterrey: Wann ist Anstoß in der FIFA Klub WM?

Die Partie wird laut Spielplan der FIFA Klub-WM am 2. Juli 2025 in Georgias Hauptstadt Atlanta ausgetragen. Der Zeitpunkt des Anpfiffs stellt möglicherweise eine Herausforderung für mitteleuropäische Fans dar: Schon um Punkt 3 Uhr morgens geht es jenseits des Atlantiks los. Der Name des Schauplatzes hingegen könnte manchen ein wenig versöhnen: Das Mercedes-Benz Stadium ist ein American-Football- und Fußballstadion mit Schiebedach. Im August 2017 ersetzte es den Georgia Dome als Spielstätte von Atlanta United und Atlanta Falcons. Bei Sport-Events fasst es knapp 75.000 Besucher, bei Konzerten bietet es knapp 60.000 Menschen Platz. Weltstars wie Taylor Swift, Coldplay, Elton John, Beyoncé & Co. hatten hier bereits Auftritte.

Borussia Dortmund - CF Monterrey live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub WM

Die Übertragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 gestaltet sich für Fußballfans besonders nutzerfreundlich: DAZN zeigt alle 63 Spiele live und in voller Länge, ganz ohne kostenpflichtiges Abonnement – ein kostenloser Account genügt, um dabei zu sein.

Für Fans in Deutschland gibt es darüber hinaus Alternativen: Spiele mit deutscher Beteiligung, wie beispielsweise dieses Duell von Borussia Dortmund gegen CF Monterrey, werden im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt sowie kostenfrei auf Joyn und ran.de gestreamt. Zusätzlich sicherte sich ProSiebenSat.1 Media Sublizenzen und wird pro K.o.-Runde ein Spiel sowie das große Finale am 13. Juli 2025 frei empfangbar übertragen. So bleibt die FIFA Klub-WM für alle Fußball-Liebhaber zugänglich – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie BVB vs. CF Monterrey im Überblick:

Spiel : Borussia Dortmund gegen CF Monterrey, Achtelfinale

Datum : Mittwoch, 2. Juli 2025

Uhrzeit : Anpfiff um 3 Uhr

Ort : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (USA)

Übertragung im Free-TV : Sat. 1, DAZN

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : Joyn , ran.de

Dortmund vs. CF Monterrey in der FIFA Klub WM: Bilanz der Teams

Die Bilanz der beiden Teams ist im Handumdrehen erstellt: Sie sind sich bisher noch nicht ein einziges Mal auf dem grünen Rasen begegnet.

Nachdem die Dortmunder mit „drei durchwachsenen Spielen“ (ran.de) ins Achtelfinale eingezogen sind, trifft das Team nun also auf die Mexikaner. Sie landeten mit 5 Punkten in Gruppe E (Inter Mailand - 7 Punkte, Monterrey, River Plate und Urawa Red Diamonds) auf dem zweiten Platz und wollen nun in der K.o.-Runde für eine Überraschung sorgen.