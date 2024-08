"Caren Miosga": Diese Gäste debattieren heute über die Wahlen im Osten

Anfang des Jahres startet Caren Miosga ihre Polit-Talkshow im Ersten. Nachdem die Fernsehsprecherin jahrelang die Tagesthemen moderiert hatte, übernahm sie im Januar die Show von ihrer Vorgängerin Anne Will und erörtert seitdem wöchentlich aktuelle politische Themen mit passenden Gästen.

Nach einer längeren Sommerpause geht die Sendung heute weiter. Welche Gäste sind zu erwarten? Wo wird die Show übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Thema bei „Caren Miosga“ am 25. August 2024

Bei der aktuellen Folge „Caren Miosga“ geht es um das Thema: „Übergang oder Untergang? - übersteht die Ampel die Wahlen im Osten?“. Dabei sollt erörtert werden, was bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands passieren kann und welche Folgen das für die Ampel haben wird. Es wird außerdem thematisiert, wie sich nach den Wahlen die Regierung zusammensetzen könnte und welche Parteien sich inhaltlich zusammenfinden könnten. Weiterhin wird darüber debattiert, wie man damit umgehen wird, falls die AFD als stärkste Kraft hervorgehen wird und welche Rolle das BSW spielen könnte.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 25. August 2024

Diese Gäste wurden für die heutige Ausgabe der Show eingeladen:

Saskia Esken: Parteichefin der SPD

Reiner Haseloff: Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, CDU

Markus Preis: Leiter des ARD-Hauptstadtstudios

Das ist die Moderatorin Caren Miosga

Nachdem Anne Will Ende 2023 bekannt gegeben hatte, dass sie ihre Show nicht mehr weiter machen wird, fiel die Wahl der Nachfolge schnell auf Caren Miosga. Die Fernsehmoderatorin und Journalistin hatte zuvor, von 2007 bis 2023, die Tagesthemen moderiert und übernahm danach die Moderation ihre eigene Talkshow. Seitdem lädt die Fernsehsprecherin sich wöchentlich Gäste ein, mit denen sie über aktuelle politische Themen diskutiert.

Im Laufe ihrer Karriere war Caren Miosga bereits beim Radio Schleswig-Holstein und Hamburg tätig und übernahm dann einen Job beim Sender RTL-Nord. Neben ihrem Studium der Slawistik und Geschichte hatte sie außerdem eine Stelle als Reiseleiterin in Russland und übernahm dort auch den Hörfunk. Ende der Neunziger ging Miosga dann zum NDR. Dort moderierte sie das „Kulturjournal“ und das Medienmagazin „Zapp“. 2006 wechselte die Moderatorin dann zur ARD, wo sie zunächst „ttt- titel, thesen, temperamente“ moderierte. Nur ein Jahr später wurde sie beim Sender Nachfolgerin von Anne Will und moderierte von da an für 16 Jahre die Tagesthemen im Ersten.

Übertragung von „Caren Miosga“ im TV und Stream

Die Talkshow „Caren Miosga“ läuft heute Abend ab 21. 45 Uhr im Ersten. Außerdem gibt es parallel zum linearen TV-Programm einen Live-Stream der ARD, welcher auf der Seite des Senders zu finden ist.

Wiederholung von „Caren Miosga“ vom 25. August 2024

Sollten Sie die aktuelle Folge verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Zum einen wird die Folge mehrmals im TV wiederholt und zum anderen ist die Sendung auch nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar.

Hier wird die Folge vom 25.8.24 wiederholt:

tagesschau24 : Sonntag, 25.8.24, 23.05 Uhr

NDR : Montag, 26.8.24, 00.55 Uhr

phoenix : Montag, 26.8.24, 9.30 Uhr

3sat : Dienstag, 27.8.24, 01.05 Uhr

Sendetermine von „Caren Miosga“ in der ARD

Nach der Sommerpause läuft die Talkshow wieder wöchentlich im Fernsehen. Sie können jeden Sonntagabend einschalten. Damit sind das die Sendetermine der nächsten Folgen:

1. September 2024, 22 Uhr

8. September 2024, 21.45 Uhr

15. September 2024, 21.45 Uhr