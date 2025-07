„Caren Miosga“ gestern am 13. April 2025: Gäste zum Thema Regierungswechsel

Seit 2024 lädt die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga wöchentlich in ihre gleichnamige Talkshow verschiedenste Gäste ein, um über gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Problemstellungen zu sprechen. Mit ihrem Format hat Caren Miosga im vergangenen Jahr die Nachfolge von Anne Will angetreten. Letztere hatte sich nach über 16 Jahren politischer Debatte mit ihrer TV-Show zurückgezogen.

Nachdem die Union und SPD mittlerweile eine Einigung hinsichtlich des Koalitionsvertrags verkündet haben, sind die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler an die neue Regierung groß. Mit Blick auf die vorherige Ampel-Koalition steht daher besonders der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz und sein anvisierter Politikwechsel im Vordergrund.

Was war das konkrete Thema der gestrigen Sendung? Welche Gäste waren im Studio? Und gibt es eine Wiederholung der Sendung im TV? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem Artikel zur neuen Ausgabe von „Caren Miosga“ gestern, am 13. April 2025.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 13. April 2025

Die politische Landschaft Deutschlands steht vor einem Neustart. Nach der Ampel-Koalition zwischen SPD, Grünen und der FDP bekommt die BRD wohl zum fünften Mal eine schwarz-rote Koalition bestehend aus CDU, CSU und SPD. Im Fokus steht der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz, der im Wahlkampf für den Fall seines Sieges einen grundlegenden Politikwechsel angekündigt hatte. Besonders Themen wie wirtschaftliche Entwicklung, Migration und Sicherheit beschäftigen viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger der BRD. Die gestrige Sendung trägt daher den Titel: „Geht so Ihr Politikwechsel, Herr Merz?“.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 13. April 2025

Da gestern Abend der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz bei „Caren Miosga“ Rede und Antwort stand, gibt es mit ihm lediglich einen Gast:

Friedrich Merz (CDU-Parteivorsitzender):

Friedrich Merz trat 1972 seiner Partei bei und war von 1989 bis 1994 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Zwischen 1994 und 2009 sowie seit 2021 war beziehungsweise ist er Mitglied des Deutschen Bundestags. Dazwischen folgten Beschäftigungen als Anwalt und Aufsichtsrat in der Privatwirtschaft, beispielsweise als Aufsichtsratsvorsitzender beim deutschen Ableger des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Nach zwei vergeblichen Versuchen in den Jahren 2018 und 2021 wurde Merz im Januar 2022 Parteivorsitzender der CDU. Im Wahlkampf vertrat er neben wirtschaftsliberalen Positionen die Vorstellungen einer restriktiveren Migrationspolitik, der Abschaffung des Bürgergelds sowie einer klaren Unterstützung der Ukraine. Im Mai wird er voraussichtlich zum 10. Bundeskanzler der BRD gewählt.

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ läuft üblicherweise am Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD. Das war auch gestern, am 13. April 2025, der Fall. Parallel zur Sendung gibt es immer einen Live-Stream der ARD. Sollten Sie die Übertragung im TV oder den Live-Stream allerdings verpasst haben, gibt es noch die kostenfreie ARD-Mediathek, in der Sie sämtliche Ausgaben der Sendung anschauen können.

„Caren Miosga“ gestern am 13. April 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Sollten Sie keine Chance gehabt haben, „Caren Miosga“ im TV oder im Live-Stream zu sehen, so werden folgende Wiederholungstermine im TV ausgestrahlt:

Montag, 14.4.25 um 00.55 Uhr ( NDR )

Montag, 14.4.25 um 03.35 Uhr ( ARD )

Montag, 14.4.25 um 10.15 Uhr ( phoenix )

Montag, 14.4.25 um 20.15 Uhr ( tagesschau24 )

Dienstag, 15.4.25 um 01.10 Uhr ( 3sat )

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Zu guter Letzt stellen wir Ihnen die Sendetermine der kommenden Wochen vor:

Sonntag, 4.5.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 11.5.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 18.5.25 um 21.45 Uhr