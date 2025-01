"Caren Miosga": Diese Gäste diskutierten gestern über Trumps Rückkehr ins Weiße Haus

Jeden Sonntag diskutiert Caren Miosga mit ihren Gästen über aktuelle politische Ereignisse und gesellschaftliche Fragen. Die langjährige „Tagesthemen“-Moderatorin hat seit letztem Jahr eine eigene Talkshow, in der sie neue Facetten ihrer journalistischen Arbeit zeigt. Sie spricht mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Durch ihre ruhige und einfühlsame Art gelingt es der Moderatorin, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen und ihre Gäste zu ermutigen, frei über ihre Ansichten und Erfahrungen zu sprechen. So entstehen jede Woche tiefere Einblicke und Perspektiven zu aktuellen Themen.

Gestern, am 19. Januar 2025, ging es um Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und darum, welche Auswirkungen das für Deutschland und die Außenpolitik haben könnte. Welche Gäste debattierten über das Thema? Wo wurde die Sendung übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Folge finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Caren Miosga" am 19. Januar 2025

Die gestrige Folge dreht sich um die Frage: „Trump zurück im Weißen Haus – was jetzt, Frau Baerbock?“. Trump kehrt zurück ins Weiße Haus und wird damit erneut Präsident der Vereinigten Staaten. Schon vor seinem Wiedereinzug hat er provokante Forderungen gegenüber der Weltpolitik angekündigt. Damit würden auch Deutschland und Europa vor der Frage stehen, ob man die Eigenständigkeit wahrt oder die Beziehung zu den USA neu definiert. Wie kann Deutschland auf Trumps Pläne reagieren? Steht der Handel vor einer großen Herausforderung? Kann Trump Frieden für die Ukraine bringen? Darüber wurde gestern bei „Caren Miosga“ diskutiert.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 19. Januar 2025

Wie der Titel der Folge „Trump zurück im Weißen Haus – was jetzt, Frau Baerbock?“ bereits verrät, war Grünen-Politikern Annalena Baerbock in der gestrigen Folge zu Gast. Zudem waren der Diplomat Wolfgang Ischinger und der Berater des Trump-Teams, Kenneth Weinstein, mit von der Partie. Wir stellen Ihnen die Gäste genauer vor:

Annalena Baerbock:

Die Bundesaußenministerin von den Grünen steht für die Werte eines vereinten Europas ein, sodass in Zukunft für jeden ein friedliches Leben möglich sein kann. In der Debatte um Donald Trump ist für sich also klar: Europa muss für seine Werte und Interessen einstehen und darf sich nicht verunsichern oder davon abbringen lassen. Sie meint, dafür muss Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen und weiterhin für die Ukraine einstehen. In dem Sinne schließt sie nicht aus, die Bundesrepublik an einer Schutztruppe zur Sicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine zu beteiligen.

Wolfgang Ischinger:

Ischinger ist der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und einer der erfahrensten Diplomaten Deutschlands. Er war von 2001 bis 2006 deutscher Botschafter in den USA. Kurz vor Trumps Amtsantritt warnte er: „Europa ist sicherheitspolitisch vollkommen abhängig, insbesondere von den USA – heute noch abhängiger als wir es seit dem Zerfall der Sowjetunion je gewesen sind.“ Er meint, auch in Bezug auf den Handel ist die EU unvorbereitet, da sie nicht einheitlich ihre Stimme erhebt. Aus seiner Sicht bräuchte man zum Beenden des Krieges in der Ukraine mehr als einen Waffenstillstand.

Kenneth Weinstein:

Weinstein ist Vorstandsmitglied des renommierten Hudson Institute und europapolitischer Berater des Trump-Teams. Er analysiert in der Sendung Trumps Außenpolitik und erklärt dessen Pläne. Zudem berichtet er, worauf Europa sich gefasst machen muss. Weinstein ist überzeugt davon, dass Trump kein gewöhnlicher Politiker ist, sondern einer, der „über den Tellerrand hinausschaut“.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wenn Sie die aktuelle Episode „Caren Miosga“ sehen wollten, bestanden zwei Möglichkeiten. Zum einen konnten Sie einfach gestern Abend um 21.45 Uhr den Fernseher auf der ARD einschalten. Zum anderen ließ sich die Sendung auch zur selbigen Uhrzeit über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 19. Januar 2025 in der Mediathek

Sollten Sie die aktuelle Folge der Talkshow verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Die Sendung kann auf unterschiedlichen Wegen auch später noch angesehen werden. Zunächst besteht die Möglichkeit, die Episode nachträglich in der ARD-Mediathek zu schauen. Weiterhin gibt es auch im linearen Fernsehprogramm Wiederholungen der aktuellen Ausgabe:

Tagesschau24 : Sonntag, 19.1.25, 23.05 Uhr

NDR : Montag, 20.1.25, 00.55 Uhr

ARD : Montag, 20.1.25, 03.25 Uhr

3sat : Dienstag, 21.1.25, 00.55 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Termine der nächsten Episoden von „Caren Miosga“ finden Sie in dieser Übersicht:

Sonntag, 26. Januar 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 2. Februar 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 9. Februar 2025, 21.45 Uhr