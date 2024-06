"Caren Miosga": Gäste und Thema am 2. Juni

Caren Miosga lud am 2. Juni wieder zu einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow ein. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung.

Im Januar 2024 übernahm Caren Miosga mit ihrer neuen Talkshow die Nachfolge von " Anne Will". Wie ihre Vorgängerin moderiert die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Diskussionen mit Gästen zu aktuellen politischen Themen aus Deutschland und der Welt. Die Gesprächsrunde setzt sich typischerweise aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Hier finden Sie alle Informationen zur gestrigen Ausgabe am Sonntag, dem 2. Juni 2024.

Thema bei "Caren Miosga" gestern am 2. Juni 2024

In der gestrigen Sendung von Caren Miosga ging es um Europa und die bevorstehenden Herausforderungen bei der EU-Wahl. Der Wahlkampf erreicht vielerorts seinen Höhepunkt, da die Europawahlen bereits nächste Woche anstehen. Im Herbst folgen dann Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, und im November stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA an, bei denen Donald Trump trotz einer Verurteilung in einem historischen Strafprozess erneut ins Weiße Haus drängen will. Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet beschreibt Europa als "Garant für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand", betont jedoch die "massiven Herausforderungen", vor denen es steht.

Der Ton in politischen Debatten wird schärfer und in Deutschland nehmen die Angriffe auf Politiker zu. Caren Miosga diskutiert mit ihren Gästen darüber, wie Politik in diesen angespannten Zeiten die scheinbar unversöhnlichen Lager wieder zusammenführen und der gesellschaftlichen Polarisierung entgegenwirken kann. Wie gehen politische Gegner miteinander um? Und wo liegen die Grenzen der Zusammenarbeit?

Das sind die Gäste bei "Caren Miosga" am 2. Juni 2024

Zum Thema "Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen?" sind zwei Spitzpolitiker zu Gast bei "Caren Miosga". Das sind die Gäste am 2. Juni:

Ricarda Lang : Co-Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Co-Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN Armin Laschet : CDU-Politiker, Mitglied des Bundestags

Die Bundesvorsitzende der Grünen spricht über die bevorstehenden Wahlen und die zunehmende Gewalt gegen Politiker, insbesondere auf kommunaler Ebene. Sie steht unter BKA-Schutz und erläutert, wie Politik gegen die Verrohung des Diskurses vorgehen kann. Armin Laschet diskutiert Strategien gegen Populismus in Deutschland und kritisiert die moralische Überheblichkeit in politischen Diskussionen.

"Caren Miosga": Die Übertragung der Polittalk-Sendung

Die neue Folge der Sendung wurde ab 21.45 Uhr im Ersten übertragen. Zeitgleich ist sie auch im Stream in der ARD-Mediathek verfügbar, wo die Folge nach der Ausstrahlung ebenfalls abrufbar ist.

Wiederholung von der aktuellen Folge von "Caren Miosga"

Die aktuelle Folge wird mehrmals im TV wiederholt, allerdings sind zwei der Wiederholungen nach Mitternacht und eine früh am Morgen angesetzt. Zusätzlich ist die Folge in der ARD-Mediathek abrufbar. Hier sind die Wiederholungstermine im Überblick:

" Caren Miosga " - Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen? : Montag, 3. Juni, 0.15 Uhr, NDR

: Montag, 3. Juni, 0.15 Uhr, " Caren Miosga " - Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen? : Montag, 3. Juni, 2.50 Uhr, ARD

: Montag, 3. Juni, 2.50 Uhr, " Caren Miosga " - Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen? : Montag, 3. Juni, 9.30 Uhr, Phoenix

: Montag, 3. Juni, 9.30 Uhr, " Caren Miosga " - Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen? : Montag, 3. Juni, 20.15 Uhr, tagesschau24

: Montag, 3. Juni, 20.15 Uhr, tagesschau24 " Caren Miosga " - Hetze, Krisen, Umbrüche – kann Politik noch zusammenführen?: Montag, 4. Juni, 0.55 Uhr, 3sat

Sendetermine von "Caren Miosga"

Die Sendung wird immer sonntags ausgestrahlt, daher sind die nächsten Folgen ebenfalls für einen Sonntag geplant. Hier sind die kommenden Sendetermine von "Caren Miosga" im Ersten.