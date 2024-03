"Caren Miosga" gestern am 3. März 2024: Diese Gäste diskutieren über Politik in ernsten Zeiten

In der Talkshow von Caren Miosga ging es gestern Abend wieder um aktuelle Debatten. Was sind die Themen und welche Gäste wurden eingeladen? Alle Infos zur Sendung lesen Sie hier.

Caren Miosga hat seit diesem Jahr den beliebten Sendeplatz von " Anne Will" übernommen. Wie auch ihre Vorgängerin diskutiert die ehemalige Tagesschau-Moderatorin mit ihren Gästen über aktuelle politische Themen. Dabei sind meist vielfältige Gäste aus der Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft vertreten. Hier finden Sie alle Infos zur gestrigen Sendung am 3. März 2024.

Thema bei "Caren Miosga" gestern am 3. März 2024

Während die Ampel-Koalition versucht, eine politische Krise nach der anderen zu lösen oder zumindest mit ihr umzugehen, bauen sich immer mehr Unruhen im Land auf. Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland wird auf die Probe gestellt. Immer mehr Proteste auf den Straßen nehmen schärfere Formen an und Parteiveranstaltungen werden vermehrt gestört. Wie geht Politik in diesen ernsten Zeiten? Welche Antworten findet die Politik aktuell auf diese Fragen? Genau darum ging es am gestrigen Abend bei Caren Miosga im Studio.

Gäste bei "Caren Miosga" gestern am 3. März 2024

Um sich dieser Frage zu stellen, lud sich Caren Miosga drei Gäste in ihr Studio ein. Meistens sind unter den Gästen Journalisten, Experten und Politiker. Hier finden Sie eine Übersicht über die Gäste in der gestrigen Sendung:

Markus Söder : Der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident Bayerns kritisiert die Arbeit der Ampelregierung schon seit längerem scharf. Es ginge in Berlin zu viel um Ideologien und zu wenig um Pragmatismus, Vernunft und Bodenständigkeit. Markus Söder geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert Neuwahlen.

Übertragung und Sendetermine von "Caren Miosga" am 3. März 2024

In der Regel läuft die Talkshow der ehemaligen Tagesschau-Moderatorin Caren Miosga einmal die Woche. Wie üblich startete die Sendung gestern Abend um 21.45 Uhr im Ersten. Hier finden Sie eine Übersicht über die nächsten Sendetermine:

10. März 2024, 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 6 )

) 17. März 2024, 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 7)

"Caren Miosga" am 3.3.24: Wiederholung im TV und Stream

Wer eine Folge der Talkshow verpasst hat, kann sowohl auf eine Wiederholung im linearen TV-Programm als auch auf die ARD-Mediathek setzen. In der Mediathek findet man nicht nur die aktuelle Ausgabe von "Caren Miosga" sondern auch viele weitere Aufzeichnungen von diversen Talkshows. Auch im TV-Programm gibt es eine offizielle Wiederholung. Diese läuft am 4. März 2024 um 2.35 Uhr im Ersten.

Montag, 04. März 2024, 02:35 Uhr, Das Erste

