„Caren Miosga“ gestern am 31. August 2025: Gäste zum Thema 120 Tage Schwarz-Rot

In der ARD-Talksendung „Caren Miosga“ werden regelmäßig aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft aufgegriffen. Die Ausstrahlung erfolgt dabei immer am Sonntagabend in der ARD. Zu den Gästen zählen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen.

Die Journalistin Caren Miosga übernahm 2024 die Moderation und damit die Nachfolge der Talkshow von Anne Will. In der Sendung werden unterschiedliche Themenfelder behandelt, von ökonomischen und sozialen Fragen hin zu sicherheits- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen.

Nach mehreren Wochen Pause kehrte „Caren Miosga“ gestern, am 31. August 2025, aus der Sommerpause zurück. Welches Thema die gestrige Ausgabe behandelte und welche Gäste im Studio dabei waren, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 31. August 2025

In der ersten „Caren Miosga“-Ausgabe nach der Sommerpause ging es um innenpolitische Themen. Seit rund vier Monaten führt Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU die Bundesregierung. Zahlreiche politische Aufgaben stehen allerdings weiterhin aus. Die Zusammenarbeit zwischen CDU/CSU und SPD ist bislang von einigen Auseinandersetzungen geprägt, die Beobachter an frühere Konflikte innerhalb der Ampelkoalition erinnern.

Im Zentrum stand gestern Abend die Frage, ob die Große Koalition die nötigen Schritte zur Reform der Wirtschaft und Sozialpolitik bewältigen kann. Über diese Themen sprach Moderatorin Caren Miosga mit dem aktuellen Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt von der CSU.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 31. August 2025

Neben dem deutschen Innenminister Alexander Dobrindt diskutierten gestern Abend zwei weitere Gäste über den aktuellen Stand der Koalition. Hier finden Sie alle Gäste von „Caren Miosga“ am 31. August 2025 im Überblick:

Alexander Dobrindt (CSU): Bundesminister des Innern

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Robin Alexander: Journalist und stellvertretender Chefredakteur der Welt

Durch Katharina Dröge kam somit auch eine Vertreterin aus der Opposition zu Wort, während Robin Alexander die möglichen Folgen der aktuellen Koalition für die Bürgerinnen und Bürger analytisch einordnete.

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

Die ARD zeigte am gestrigen Abend ab 21.45 Uhr eine neue Ausgabe der Talkshow „Caren Miosga“. Die Übertragung erfolgte sowohl im Fernsehen als auch online. Parallel zur TV-Ausstrahlung war die Sendung über den Livestream in der ARD-Mediathek abrufbar.

„Caren Miosga“ gestern am 31. August 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung steht die neue Folge von „Caren Miosga“ in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Außerdem sind Wiederholungen im linearen Fernsehprogramm eingeplant. Eine Übersicht der Wiederholungstermine haben wir hier für Sie:

Montag, 1.9.25: 1.45 bis 2.45 Uhr, NDR

Montag, 1.9.25: 10.30 bis 11.30 Uhr, phoenix

Montag, 1.9.25: 20.30 bis 21.30 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 2.9.25: 0.55 bis 1.55 Uhr, 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Nach der Rückkehr aus der Sommerpause setzt die Sendung wieder eine Woche aus. Daher ist der nächste Sendetermin für Sonntag, den 14. September 2025, geplant. Hier sehen Sie die nächsten Sendetermine von „Caren Miosga“ im kompakten Überblick:

Sonntag, 14.9.25, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 21.9.25, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 28.9.25, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 5.10.25, 21.45 Uhr, ARD