"Caren Miosga“ am 1. September 2024: Gäste und Thema

Nach zehn Wochen Sommerpause kehrte Caren Miosga am 25. August 2024 wieder zurück in das lineare TV-Programm der ARD. In dieser Woche geht es mit der zweiten Folge weiter. Die Sendung startet am 1. September 2024 um 22.05 Uhr. Aber was ist das Thema am heutigen Abend und welche Gäste sind vor Ort? Alle Infos zur aktuellen Sendung gibt es hier.

Thema bei Caren Miosga heute am 1.9.24

Am Sonntag, den 1. September 2024, stehen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen an. In beiden Bundesländern hat die AfD Chancen, die stärkste Partei im Landtag zu werden und damit auch zum ersten Mal Regierungsverantwortung zu bekommen. In beiden Bundesländern wurden die AfD-Landesverbände vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Das bedeutet, dass der AfD in diesen Bundesländern rechtsextreme und verfassungsfeindliche Ziele nachgewiesen wurde.

Gleichzeitig kämpfen die Ampel-Parteien (SPD, Grüne und FDP) um den Einzug in den Landtag. Aktuellen Umfragen zu Folge könnten die Parteien an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Wahlentscheidung der Bürger und Bürgerinnen kann am heutigen Tag wegweisend für die politische Landschaft sein und das nicht nur in Thüringen und Sachsen. In den letzten Wochen gingen tausenden Menschen auf die Straße, um sich für ihre politische Einstellung stark zu machen. Am 31. August 2024 waren in Erfurt beispielsweise 1.300 Menschen bei einer Kundgebung der AfD. Die Gegendemonstration zählte laut Polizeiangaben etwa 3.000 Menschen.

Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale heute geöffnet. Anschließend werden die Ergebnisse unter anderem bei Caren Miosga diskutiert. Welche Folgen haben die Ergebnisse der Landtagswahlen? Wie groß ist der Druck auf die Ampel in Berlin und welche Regierungsmöglichkeiten gibt es in Thüringen und Sachsen?

Gäste bei Caren Miosga heute am 1.9.24

Um diese schwierigen Fragen zu beantworten oder zumindest zu diskutieren hat die Moderatorin und Journalistin drei verschiedene Experten eingeladen. Hier finden Sie den Überblick:

Thomas de Maizière: Der ehemalige CDU Bundesinnenminister ist seit 30 Jahren im Osten zuhause. Die Stärke der AfD macht ihm zwar Sorgen, er ist aber auch dafür, sich nicht an der Partei „abzuarbeiten“. Stattdessen müsse man gute Politik machen und aktuelle Probleme lösen.

Robin Alexander: Der stellvertretende Chefredakteur der Welt ist seit 2010 für die Berichterstattung über das Kanzleramt in Berlin zuständig. Er fokussiert sich hauptsächlich auf die deutsche Asylpolitik. Nach seiner Einschätzung würde die CDU nicht nur mit BSW sondern auch mit der Partei Die Linke koalieren.

Anne Hähnig: Die Redaktionsleiterin der ZEIT Online stammt aus Sachsen und leitete bis Anfang diesen Jahres das Leipziger Korrespondentenbüro der ZEIT, sowie das Ressort „ZEIT im Osten“. Sie spricht über die Auswirkungen des Anschlags in Solingen für die Landtagswahlen. Nach ihrer Einschätzung könnten BSW und AfD als Gewinner der Wahlen hervorgehen.

Caren Miosga am 1.9.24: Wiederholung

Wer die Sendung vom 1. September 2024 verpasst hat, kann auf die Wiederholung im linearen TV-Programm oder auf die ARD-Mediathek zurückgreifen. Im TV ist die Ausgabe erneut am Montag, den 2. September 2024, um 3.35 Uhr zu sehen. In der Mediathek steht die Folge auch nach Erstausstrahlung auf Abruf verfügbar.

Montag, 2. September 2024, 3.35 Uhr, Das Erste

