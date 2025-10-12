"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über wirtschaftlichen Aufschwung

Jeden Sonntagabend lädt Caren Miosga in ihrer eigenen Talkshow Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur ein, um gemeinsam über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu sprechen. Die frühere Moderatorin der „Tagesthemen“ hat seit dem vergangenen Jahr ihre eigene Sendung, in der sie ihr journalistisches Können unter Beweis stellt. Mit ihrer besonnenen Ausstrahlung und dem feinen Gespür für Zwischentöne fördert Miosga offene Gespräche auf Augenhöhe. Ihre Gesprächspartner öffnen sich oft und bringen eigene Erlebnisse und Meinungen ehrlich zur Sprache. So erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer Woche für Woche tiefgründige Einblicke in das aktuelle Zeitgeschehen.

In der heutigen Ausgabe geht es um wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und welche Herausforderungen dieser mit sich bringt. Welche Gäste kommen dabei zu Wort? Wo ist die heutige Folge zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 12. Oktober 2025

Die heutige Folge steht unter dem Aufhänger: „Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil?“ Die schwarz-rote Koalition plant, mithilfe einer gelockerten Schuldenbremse und einem Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro die marode Infrastruktur zu modernisieren, das Wirtschaftswachstum zu stärken und Investitionsrückstände in den Kommunen abzubauen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil steht dabei vor der Herausforderung, die historisch hohen Schulden zu verantworten. Angesichts der weiterhin schwachen Konjunktur versucht er, eine Balance zwischen notwendigen Investitionen und haushaltspolitischer Disziplin zu finden. Die Talkshow stellt also die folgenden Fragen: Kommt das Geld tatsächlich bei den Menschen an oder droht es in Bürokratie und Fehlplanung zu versickern? Was bringt die Reform beim Bürgergeld? Und wie lässt sich die Transformation in Deutschland gestalten, ohne den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden?

"Caren Miosga": Gäste heute am 12. Oktober 2025

Für die heutige Episode wurden insgesamt drei Gäste eingeladen. Die folgenden Personen äußern sich zum Thema der Sendung und treten in den Dialog:

Lars Klingbeil

Seit Mai ist Klingbeil der Bundesfinanzminister. Er führt eine „Finanzpolitik der Sicherheit“. Dabei stellt sich die Frage: Wie lässt sich investieren, wenn gleichzeitig gespart werden muss? Klingbeil wird mit dem Vorwurf konfrontiert, über 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, Verteidigung und Bildung einfach hin und her zu schieben. Der Minister konzentriert sich vor allem auf Investitionen und meint: „Wir werden unser Land grundlegend modernisieren.“ Bei seinen Vorhaben entsteht bei vielen die Angst, dass keine Gelder bei den Kommunen ankommen und dass die neue Finanzpolitik ihre Sozialdemokratie verliert. Kann Klingbeil also dem Anspruch seiner Partei und der Menschen gerecht werden?

Monika Schnitzer

Die Ökonomin Monika Schnitzer ist seit 2022 Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sogenannten „Wirtschaftsweisen“. Zudem ist die an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Professorin tätig. Schnitzer kritisiert teure Beschlüsse, die kein Wachstum erzeugen und fordert, dass die zusätzlichen Kreditaufnahmen strikt für Investitionen in Infrastruktur und die Modernisierung der Bundeswehr verwendet werden müssen und nicht als „Verschiebebahnhof“ für Sozialausgaben dienen dürfen. Sie meint, für Wachstum müsste sich viel mehr auf neue Technologien, innovative Produkte und Dienstleistungen konzentiert werden.

Markus Preiß

Seit 2024 leitet der Journalist das ARD-Hauptstadtstudio und beobachtet vor Ort politische Entscheidungsprozesse. Zudem moderiert er das ARD-Politmagazin „Bericht aus Berlin“. Aktuell sieht Preiß riesige Herausforderungen für die schwarz-rote Regierung, die nicht so schnell zu lösen sind, aber schnell gelöst werden sollten. Vor allem der Umgang mit der reformierten Schuldenbremse und den Sondervermögen sei kritisch zu betrachten. Sie werden seiner Meinung nach nicht für die geplanten neuen Investitionen genutzt. Preiß geht davon aus, dass die Regierung mittelfristig ein umfassendes Reformpaket vorlegen wird, das zwar Belastungen für die Bürger mit sich bringt, dabei jedoch alle gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen soll.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wer die heutige Ausgabe von „Caren Miosga“ nicht verpassen möchte, hat zwei Optionen: Entweder schalten Sie um 21.45 Uhr das Erste im Fernsehen ein oder Sie verfolgen die Sendung zeitgleich im Live-Stream der ARD.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 12. Oktober 2025 in der Mediathek

Sollten Sie die heutige Ausgabe am Abend verpassen, stehen Ihnen mehrere Alternativen zur Verfügung, um die Sendung später anzuschauen. Zum einen können Sie die Folge wie gewohnt in der ARD-Mediathek abrufen. Zum anderen wird die aktuelle Ausgabe auch im linearen Fernsehprogramm mehrfach wiederholt:

Montag, 13. Oktober 2025, 0.15 Uhr - NDR

Montag, 13. Oktober 2025, 9.30 Uhr - phoenix

Montag, 13. Oktober 2025, 12.45 Uhr - phoenix

Montag, 13. Oktober 2025, 20.30 Uhr - tagesschau24

Dienstag, 14. Oktober 2025, 0.55 Uhr - 3sat

