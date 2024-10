„Caren Miosga“ heute am 13. Oktober 2024: Alles rund um Gäste und Thema

Seit Anfang des Jahres gibt es eine neue Gesprächssendung im Talkshow-Kosmos der Öffentlich-Rechtlichen: „Caren Miosga“. In der nach ihr benannten Sendung führt Journalistin Caren Miosga regelmäßig am Sonntagabend durch politische Debatten mit verschiedenen Gästen.

Wer ist eingeladen zur heutigen Ausgabe von „Caren Miosga“? Und worüber wird diskutiert? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste am 13. Oktober 2024.

"Caren Miosga": Gäste heute am 13. Oktober 2024

Normalerweise lädt Moderatorin Caren Miosga immer zwei bis vier weitere Gäste zu sich ins Studio ein, um mit ihnen über das Thema der Sendung zu diskutieren. Die heutige Ausgabe stellt allerdings eine Ausnahme dar, denn es ist nur eine Person zu Gast: Eingeladen ist lediglich Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU. Dabei handelt es sich um eine Premiere in der jungen Geschichte der Talkshow: Merz war zwar bereits einmal in der Sendung eingeladen - dass aber nur eine Person zu Gast ist, kam bisher noch nicht vor.

Icon Vergrößern CDU-Parteichef Friedrich Merz ist am 13. Oktober 2024 bei „Caren Miosga“ zu Gast. Im Bild spricht er auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen CDU-Parteichef Friedrich Merz ist am 13. Oktober 2024 bei „Caren Miosga“ zu Gast. Im Bild spricht er auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. Foto: Marcus Merk

Thema bei "Caren Miosga" am 13. Oktober 2024

Aus der Tatsache, dass lediglich Friedrich Merz in der heutigen Ausgabe eingeladen ist, ergeben sich auch die Themen der Sendung: Moderatorin Caren Miosga spricht mit ihm über seine Kanzlerkandidatur für die CDU und wie er seine Regierungsarbeit gestalten würde. Dabei geht es laut Ankündigung der ARD um Fragen wie welche Rolle Deutschland zukünftig in der Welt spielen soll, wie Merz‘ Ukraine-Politik aussehen würde, wie er dem wirtschaftlichen Abschwung begegnen will und wie er die Migrationspolitik neu organisieren möchte.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wer die heutige Ausgabe von „Caren Miosga“ live verfolgen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen wird die Sendung im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Dafür muss man lediglich pünktlich um 21.45 Uhr den Fernseher anschalten und Das Erste auswählen. Zum anderen wird die Talkshow auch zeitgleich online übertragen. Auf der Homepage findet man den Livestream der ARD, mit dem man das Programm kostenfrei und ohne Registrierung verfolgen kann.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 13. Oktober 2024 in der Mediathek

Wer heute Abend schon anderweitig verplant ist, die Ausgabe von „Caren Miosga“ aber nicht verpassen möchte, kann die Sendung auch im Nachgang noch ansehen. Denn in der ARD-Mediathek steht sie auch nach der Ausstrahlung im TV noch zum Abruf bereit. Die Talkshow wird zudem noch mehrmals im linearen Fernsehen wiederholt:

Montag, 14. Oktober 2024: 1 Uhr, NDR

Montag, 14. Oktober 2024: 2.45 Uhr, ARD

Montag, 14. Oktober 2024: 14.45 Uhr, Phoenix

Montag, 14. Oktober 2024: 20.15 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 15. Oktober 2024: 0.55 Uhr, 3Sat

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Neue Ausgaben der Sendung „Caren Miosga“ werden regelmäßig im TV gezeigt. Normalerweise läuft die Sendung immer am Sonntagabend um 21.45 Uhr, nach dem „Tatort“ - hin und wieder fällt aber auch ein Sendetermin aus. Damit Sie keine Ausgabe von „Caren Miosga“ verpassen oder umsonst einschalten, gibt es hier die nächsten Termin im Überblick:

3. November 2024, 21.45 Uhr, ARD

10. November 2024, 21.45 Uhr, ARD

17. November 2024, 21.45 Uhr, ARD

"Caren Miosga": Das ist die Moderatorin der Sendung

Benannt ist die Talksendung im Ersten nach ihrer Moderatorin Caren Miosga. Die Journalistin wurde am 11. April 1969 in Peine geboren. Erste Aufmerksamkeit erhielt sie zwischen 2003 und 2005 als Moderatorin des Medienmagazins „Zapp“. Im Anschluss übernahm sie die Moderation der Kultursendung „ttt - Titel, Thesen, Temperamente“. Allgemeine Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihren Job als Moderatorin der „Tagesthemen“. Zwischen 2007 bis 2023 führte sie die Zuschauerinnen und Zuschauer hier regelmäßig durch die Nachrichtenlage der Welt. Anfang 2024 bekam Caren Miosga dann ihre eigene Talkshow im Ersten. Damit übernahm sie den Sendeplatz von Anne Will. Übrigens: Will war auch bei den „Tagesthemen“ Miosgas Vorgängerin.