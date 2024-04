"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über Populismus

In der Talkshow "Caren Miosga" heute am 14. April 2024 geht es um das Thema Populismus in Deutschland. Welche Gäste diskutieren darüber?

Im September stehen in Sachsen Landtagswahlen bevor. Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer kämpft um seine Wiederwahl. Dabei setzt der CDU-Politiker auf Bürgernähe und Gespräche. Er ist allerdings auch mit Populismus gefrontiert. Immer mehr Menschen werden hierfür anfällig, die etablierten Parteien verlieren an Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Caren Miosga möchte diesem Thema in der heutigen Sendung nachgehen.

Hier erfahren Sie alles über Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung, die am 14. April 2024 ab 21:45 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Thema bei "Caren Miosga" am 14. April 2024

Das Thema der heutigen Sendung lautet: "Vor den Landtagswahlen in Sachsen: Hilft Reden gegen radikale Parteien, Herr Kretschmer?" Dabei geht es vor allem um Populismus. Herr Kretschmer vertritt die Ansicht einer Gesprächsbereitschaft in alle Richtungen. Ob dies eine Möglichkeit für die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist, wird heute Abend in der ARD diskutiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

"Caren Miosga": Gäste heute am 14. April 2024

Das sind die Gäste, die heute bei "Caren Miosga" dabei sind:

Michael Kretschmer : CDU-Ministerpräsident von Sachsen

: CDU-Ministerpräsident von Elisabeth Niejahr : Geschäftsführerin des Bereiches “Demokratie stärken” der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Geschäftsführerin des Bereiches “Demokratie stärken” der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung Ilko-Sascha Kowalczuk : Historiker und Publizist

Das ist die Moderatorin Caren Miosga

Die Sendung "Caren Miosga" erhielt den Namen durch die Moderatorin. Caren Miosga wurde am am 11. April 1969 in Peine geboren. Sie ist deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin, die vielen vor allem aus den Tagesthemen bekannt sein dürfte. Die Tagesthemen moderierte sie als Nachfolgerin von Anne Will im Zeitraum von 2007 bis 2023. Nun erhielt sie vom Sender eine eigene Talkshow, in der politische Akteure über aktuelle Themen unserer Zeit diskutieren.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die Sendung "Caren Miosga" läuft immer sonntags ab 21.45 Uhr im linearen Fernsehen in der ARD. Die ARD bietet zusätzlich auch online einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders aufgerufen werden kann. Somit haben Sie die Wahl - entweder im TV oder Stream ansehen.

So sehen Sie "Caren Miosga" in der Wiederholung

Sonntagabend ist nicht passend für Sie? Dennoch haben Sie Interesse an der aktuellen Ausgabe von "Caren Miosga"? Die Folge kann in der Wiederholung angesehen werden, die am 15. April 2024 um 02.35 Uhr in der ARD läuft. Wem das zu spät ist, hat die Möglichkeit auf die ARD-Mediathek zurückzugreifen.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Für Interessierte haben wir eine Übersicht zusammengetragen, die die nächsten Sendetermine von "Caren Miosga" zeigt:

21. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

28. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

05. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

Die ARD zeigt außerdem Talkshows von "Maischberger" am 9. April 2024: Das waren die Gäste und das Thema.