"Caren Miosga“ heute am 15. September 2024: Gäste und Thema am Sonntag

Wie kommen politische Entscheidungen Zustande und welche Beweggründe leiten Entscheidungsträger? Diese Fragen beleuchtet die Talkshow „Caren Miosga“ in der ARD. In jeder Folge führt Moderatorin Caren Miosga Gespräche mit prominenten Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Ergänzt werden die Interviews durch Erklärstücke, kurze Reportagen und Diskussionen mit weiteren Gästen. Ziel der Sendung ist es, den Zuschauern einen umfassenden Einblick in das jeweilige Thema der Woche zu bieten.

Heute, am 15. September 2024, stellt Caren Miosga ein Thema in den Fokus, das seit Wochen wieder hitzig in Deutschland diskutiert wird. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, um was es heute Abend bei „Caren Miosga“ geht und welche Gäste ihre Meinung dazu kundtun.

Thema bei "Caren Miosga" am 15. September 2024

Heute geht es bei „Caren Miosga“ um das Thema „Was treibt die Union im Asylstreit, Herr Wüst?“. Die Diskussion über irreguläre Migration nach Deutschland sorgt derzeit für viel Aufmerksamkeit: Laut einer aktuellen Umfrage befürworten 82 Prozent der Befragten eine Begrenzung der Zuwanderung. Ein Asyl-Gipfel, bei dem Regierung und Opposition eine Lösung finden wollten, blieb ergebnislos. Stattdessen gerieten die Ampel-Koalition und die Union über rechtlich umstrittene Vorschläge und öffentliche Forderungen aneinander. Übrig bleibt der Vorschlag der Ampel, Asylverfahren an den Grenzen zu beschleunigen. Doch welche Auswirkungen könnte dieser Ansatz haben? Wie plant die Union, ihren Vorschlag zur Zurückweisung von Migranten durchzusetzen? Und wie reagieren die europäischen Nachbarn auf die deutschen Pläne?

"Caren Miosga": Gäste heute am 15. September 2024

Wie der Titel des heutigen Themas „Was treibt die Union im Asylstreit, Herr Wüst?“ bereits verrät, ist der aktuelle Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst zu Gast bei „Caren Miosga“. Zudem wurden der Migrationsforscher Gerald Knaus und die freie Journalistin Gilda Sahebi in die Sendung eingeladen. Hier stellen wir Ihnen die Gäste bei „Caren Miosga“ am 15. September 2024 genauer vor:

Hendrik Wüst

Seit Oktober 2021 führt der CDU-Politiker Hendrik Wüst als Ministerpräsident die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die von einer schwarz-grünen Koalition getragen wird. Neben dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wird Wüst als möglicher Kandidat der CDU für die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl gehandelt.

Wüst verweist auf zwei bedeutende Ereignisse, die er als „doppelte Zäsur“ beschreibt: das rassistisch motivierte Attentat von Solingen und das Wahlergebnis in Thüringen, bei dem die AfD starke Zugewinne erzielte. Er betont, dass Migration ein zentrales Thema beider Entwicklungen sei und stellt fest, dass dieses Thema zunehmend eine Herausforderung für die Gesellschaft darstellt.

Nach einem Messerangriff in Nordrhein-Westfalen kündigte Wüst politische Maßnahmen an. Diese Woche legte er dem Landtag in Düsseldorf ein umfangreiches Paket zur Verbesserung der Sicherheit und zur Regulierung der Migration vor.

Gerald Knaus

Der Migrationsforscher aus Österreich, der als Gründungsdirektor der Denkfabrik „European Stability Initiative“ tätig ist, berät Regierungen in Europa in Fragen zu Flucht, Migration und Menschenrechten. Er war maßgeblich an der Entwicklung des 2016 in Kraft getretenen Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei beteiligt. Die derzeitige Migrationsdebatte in Deutschland betrachtet er kritisch. Sowohl die Vorschläge der Ampel-Koalition als auch der Union basieren seiner Meinung nach auf fragwürdigen Ansätzen. Er warnt vor möglichen Spannungen, die die ohnehin schon fragile Solidarität innerhalb der EU weiter belasten könnten.

Gilda Sahebi

Die Journalistin und Autorin äußert sich besorgt über die derzeitige Diskussion zur Migration in Deutschland. Sie betont, dass das Land an einem entscheidenden Punkt stehe, der nicht nur die Gegenwart, sondern auch künftige Generationen prägen werde. Ihrer Beobachtung nach werden Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland häufig für gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht. Anstatt diese Herausforderungen anzugehen, setze die Politik ihrer Ansicht nach vermehrt auf Maßnahmen wie Begrenzung und Abschiebung.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Um die aktuelle Ausgabe von „Caren Miosga“ zu verfolgen, stehen zwei Optionen zur Verfügung. Zum einen kann die Sendung um 21.45 Uhr im linearen Fernsehen in der ARD geschaut werden. Dafür genügt es, den Fernseher zur entsprechenden Zeit einzuschalten.

Alternativ lässt sich die Sendung auch online im ARD-Livestream verfolgen. Dieser überträgt das gesamte ARD-Programm in Echtzeit, einschließlich der Ausgabe von „Caren Miosga“ am 15. September 2024.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 15. September 2024 in der Mediathek

Die am 15. September um 21.45 Uhr ausgestrahlte Sendung kann auf verschiedenen Wegen nachträglich angesehen werden. Die ARD-Mediathek ermöglicht es, die Talkshow nach der Erstausstrahlung nochmal kostenfrei abzurufen. Zusätzlich wird sie zu einem späteren Zeitpunkt auf fünf unterschiedlichen Fernsehsendern wiederholt:

NDR : Montag, 16. September 2024, 00.55 Uhr

ARD : Montag, 16. September 2024, 03.35 Uhr

Phoenix : Montag, 16. September 2024, 09.30 Uhr

Tagesschau24 : Montag, 16. September 2024, 20.15 Uhr

3Sat : Dienstag, 17. September 2024, 01.15 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

„Caren Miosga“ wird normalerweise sonntagabends um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Gelegentlich kann es jedoch zu Ausfällen oder anderen Uhrzeiten kommen. Hier finden Sie einen Überblick über die nächsten Sendetermine:

Sonntag, 22. September 2024, 22 Uhr

Sonntag, 29. September 2024, 21.45 Uhr

Sonntag, 6. Oktober 2024, 21.45 Uhr