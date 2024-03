"Caren Miosga" gestern am 17. März: Gäste zum Thema der Zukunft der SPD

Hier erfahren Sie welche Gäste gestern Abend bei "Caren Miosga" eingeladen waren und über welches Thema diskutiert wird.

Caren Miasgo lädt sonntags Gäste aus den Bereichen der Politik, den Medien und der Wirtschaft ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Die ehemalige Tagesschau-Moderatorin löste ihre Vorgängerin Anne Will, die eine Sendung mit einem ähnlichen Format moderierte, Anfang des Jahres ab. Auch in der aktuellen Ausgabe am 17. März 2024 lädt sie ihre Gäste zur Debatte ein. Doch um welches Thema wird in der aktuellen Ausgabe diskutiert? Welche Gäste sind überhaupt eingeladen?

Hier finden Sie Informationen rund um Gäste und Thema der gestrigen Ausgabe von "Caren Miosga".

Thema bei "Caren Miosga" gestern am 17. März 2024

Thema der aktuellen Ausgabe ist die SPD. Die Partei befindet sich in einer Umfrage-Krise, da die umgesetzten Ampel-Koalitionsvorhaben der sozialdemokratischen Natur für keine gute Stimmung in der Basis gesorgt haben. Caren Miasgo diskutiert mit ihren Gästen darüber, ob Begriffe wie "Gerechtigkeit" und "Respekt" der Partei genügen werden, um auch 2024 und 2024 Wahlen zu gewinnen und ob eine sozialdemokratische Politik eine erfolgreiche Zukunft für Deutschland bieten kann.

Der eingeladene Parteivorsitzender der SPD stellt sich den Fragen der anderen Gäste aus der Wirtschaft und den Medien. Wie will der SPD-Vorsitzende die Kanzler-Partei wieder auf den Erfolgskurs bringen? Welche Einschätzungen haben er und die anderen Gäste für die Zukunft der SPD und dementsprechend auch Deutschland?

"Caren Miosga" gestern am 17. März 2024: Das waren die Gäste

Der Diskussion zum Thema der aktuellen Ausgabe stellen sich folgende Gäste von "Caren Miosga":

Lars Klingbeil : Der Parteivorsitzender der SPD wurde kurz nach dem Start der Ampel-Koalition ins Amt gewählt und leitet seit 2021 gemeinsam mit Saskia Esken die Geschicke der SPD . Trotz aktueller schlechter Umfragewerte, möchte Klingbeil im Jahr 2025, Olaf Scholz für eine zweite Regierungszeit im Kanzleramt unterstützen.

Helene Bubrowski : Bubrowski ist die Stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings. Als Parlamentskorrespondentin der FAZ hat sie jahrelang die Entwicklung der SPD beobachtet und kritisiert die Partei auf Grund ihrer alten Werte und ihren fehlenden Mut für zukunftsgerichteten Ideen. Außerdem kritisiert sie, dass die SPD zu sehr auf den Sozialstaat setze und wenig für wirtschaftlichen Aufschwung sorge.

Moritz Schularick : Der Präsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft gilt als einer der innovativsten Ökonomen seiner Generation. Auch er kritisiert die Wirtschaftspolitik der SPD und deren fehlenden Mut und Innovation.

Übertragung und Sendetermin von "Caren Miosga" am 17. März 2024

Die Talkshow, deren Titel auf den Namen der Moderatorin basiert, läuft seit Januar jeden Sonntag im Ersten. Üblicherweise geht es los um 21.45 Uhr, sofern es keine Abweichungen gibt. Der Termin und die Uhrzeit der nächsten Ausgaben sehen dementsprechend folgendermaßen aus:

" Caren Miosga " am 17. März 2024 um 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 7)

" am 17. März 2024 um 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 7) " Caren Miosga " am 24. März 2024 um 21.45 Uhr, Das Erste (Folge 8)

"Caren Miosga" am 17. März 24: Wiederholung im TV und Stream

Die aktuelle Ausgabe der Talkshow wird im Free-TV auch in der Wiederholung gezeigt. Falls Sie die erste Übertragung der Ausgabe verpassen sollten, haben Sie die Möglichkeit, die Wiederholung in der Nacht vom Sonntag auf den Montag am 18. März 2024 um 00.55 Uhr zu sehen.