„Caren Miosga“: gestern am 19. Oktober 2025: Gäste zum Thema „Methode Trump“

Die ARD-Talkshow „Caren Miosga“ bietet seit Januar 2024 intensive Gespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Im Zentrum stehen nicht nur aktuelle politische Entscheidungen, sondern auch Motive, Erfahrungen und Überzeugungen derjenigen, die sie treffen. Ziel ist es, politische Prozesse verständlich zu machen, kritisch zu hinterfragen und aufzuzeigen, wie Politik in der Praxis funktioniert. Ein begleitender Faktencheck überprüft zentrale Aussagen der Sendung, ergänzt sie um Hintergrundwissen und bietet zusätzliche Perspektiven.

In der vorletzten Folge sprach Caren Miosga mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil über das Thema „Was kostet uns der Aufschwung?“. Diskutiert wurde, wie die geplante Lockerung der Schuldenbremse und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro die marode Infrastruktur modernisieren, das Wirtschaftswachstum stärken und Investitionsrückstände abbauen sollen.

Worum ging es gestern bei „Caren Miosga“? Wie lautete das Thema der neuesten Ausgabe? Und welche Gäste waren am 19.10.25 im Studio? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur Polit-Talkshow finden Sie hier.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 19. Oktober 2025

In der gestrigen Ausgabe von „Caren Miosga“ widmete sich die Moderatorin dem Thema „Nahost und Ukraine: Wie wirksam ist die Methode Trump?“. Die letzte israelische Geisel ist zurückgekehrt und es wurde eine ausgesprochene Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft gesetzt. Nun steht die Frage im Raum, ob der maßgeblich von US-Präsident Donald Trump vermittelte Friedensplan tatsächlich den Beginn einer stabilen Lösung markiert – oder nur eine kurzfristige Lösung bietet. Zugleich weckt Trumps Vorgehen Hoffnungen, dass sich seine Verhandlungstaktik auf andere Konflikte, insbesondere den Krieg in der Ukraine, übertragen ließe. Diskutiert wurde, wie belastbar die aktuelle Situation im Nahen Osten ist, ob die USA ihren Druck aufrechterhalten und was Trumps diplomatischer Erfolg für die internationale Ordnung und die deutsche Außenpolitik bedeutet.

„Caren Miosga“: Gäste gestern am 19. Oktober 2025

In der gestrigen Runde trafen unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Medien diskutierten über die internationale Lage und Trumps Rolle in den aktuellen Konflikten. Die folgende Übersicht zeigt, welche Gäste gestern im Studio waren:

Omid Nouripour: Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen

Jenny Havemann: deutsch-israelische Unternehmerin, Podcasterin

Peter R. Neumann: Politikwissenschaftler, King’s College London

Anna Sauerbrey: Journalistin, „Die Zeit“

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

Die neue Ausgabe von „Caren Miosga“ lief am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 21.45 Uhr live im Ersten. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung war die Sendung wie gewohnt auch kostenfrei im Live-Stream über die ARD-Mediathek abrufbar. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Diskussion also sowohl im Fernsehen als auch online in Echtzeit verfolgen.

„Caren Miosga“ gestern am 19.10.25: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Die aktuelle Ausgabe wird im Fernsehen mehrfach wiederholt. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie außerdem bequem in der ARD-Mediathek ansehen. Dort steht die aktuelle Folge nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit, ebenso wie ältere Ausgaben der Talkshow.

Die genauen Wiederholungstermine im Fernsehen sind hier aufgeführt:

Montag, 20. Oktober 2025, 00.10 Uhr: NDR

Montag, 20. Oktober 2025, 3.20 Uhr: ARD

Montag, 20. Oktober 2025, 9.30 Uhr: Phoenix

Montag, 20. Oktober 2025, 20.30 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 21. Oktober 2025, 00.55 Uhr: 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Im Normalfall wird die Talksendung „Caren Miosga“ am Sonntag um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Hier sind die nächsten geplanten Sendetermine in der Übersicht:

Sonntag, 2. November 2025, 21.25 Uhr

Sonntag, 16. November 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 23. November 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 30. November 2025, 21.45 Uhr