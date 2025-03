„Caren Miosga“ heute am 2. Marz 2025: Gäste zum Thema Ukraine und den transatlantischen Beziehungen

An jedem Wochenende, genauer gesagt am Sonntagabend, lädt die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga zu ihrer gleichnamigen Talkshow ein. So vielfältig wie die Themen sind dabei auch die eingeladenen Gäste. In der Regel dreht es sich um politische Themen wie beispielsweise die vergangene Bundestagswahl 2025, aber auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen bilden die Grundlage der jeweiligen Debatten. Das Format existiert seit Anfang 2024 und trat die Nachfolge von Anne Will an, die sich mit ihrer ebenfalls gleichnamigen Talkshow zurückzog.

Eine Woche nach der Bundestagswahl steht heute am 2. März 2025 bei „Caren Miosga“ ein anderes Thema im Vordergrund. Worum es am heutigen Sonntag geht, welche Gäste dazu eingeladen sind und welche Möglichkeiten Sie haben, sich die Talkshow anzuschauen, all das erfahren Sie hier.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 2. März 2025

Am Freitag kam es beim Besuch vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington D.C. zu einem Eklat. Dabei lieferten sich Selenskyj auf der einen, sowie US-Präsident Donald Trump und Vize-Präsident JD Vance auf der anderen Seite vor laufenden Kameras einen öffentlich Disput. Daraufhin wurde das Treffen der beiden Staatsoberhäupter vorzeitig beendet. Die heutige Sendung „Caren Miosga“ wird daher unter der Fragestellung „Eklat zwischen Trump und Selenskyj: Steht Europa jetzt allein?“ ausgestrahlt.

Im Vordergrund stehen dabei speziell die Ukraine und die transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Wie könnte Europa zukünftig die Ukraine ohne Hilfe der Vereinigten Staaten unterstützen? Inwiefern muss Deutschland als stärkste Volkswirtschaft in Europa seine sicherheitspolitische und militärische Rolle neu definieren? Und wie muss eine generelle europäische Sicherheitsarchitektur ohne Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten aussehen? Zu diesen und weiteren Fragestellungen werden die Gäste bei „Caren Miosga“ heute Abend diskutieren.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 2. März 2025

Zu den eben erwähnten thematischen Punkten debattieren am heutigen Abend bei „Caren Miosga“ folgende Gäste:

Annalena Baerbock:

Annalena Baerbock ist Bundesaußenministerin von Bündnis 90/Die Grünen und hat sich besorgt über den Vorfall im Weißen Haus geäußert. Dieser zeigt für Baerbock umso stärker, wie wichtig eine regelbasierte internationale Ordnung sei. Von Deutschland erwartet sie nun die Einnahme einer Führungsrolle innerhalb der Europäischen Union. Zudem plädiert sie für mehr deutsche und europäische Hilfe für die Ukraine.

Armin Laschet:

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige NRW-Ministerpräsident fordert zwei Punkte nach dem Eklat zwischen Trump und Selenskyj: Die Aufrechterhaltung der Unterstützung der Ukraine sowie einen differenzierten politischen Blick auf das Weiße Haus. Für ihn sei das Verhalten von Trump und Vance gegenüber Selenskyj eine Unsitte gewesen.

Claudia Major:

Claudia Major ist Expertin für Sicherheitspolitik und Forschungsgruppenleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Der Rückzug der Vereinigten Staaten aus ihrer politischen und militärischen Führungsrolle ist für die Politikwissenschaftlerin keine Überraschung. Zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fordert sie ein sofortiges Aktionsprogramm der Europäer. Ziele müsse die Stärkung der Ukraine sowie die Verbesserung der eigenen Verteidigungsfähigkeit sein.

Frederik Pleitgen:

Frederik Pleitgen ist CNN-Korrespondent und berichtet seit vielen Jahren aus der Ukraine und Russland, wo er auch als Kriegsberichterstatter gearbeitet hat. Für ihn unterstreiche das Treffen der beiden Präsidenten ihre gegenseitige Abneigung. Dennoch brauche auch Trump Selenskyj für seinen anvisierten Waffenstillstand. Europa müsse nun aktiv werden, um mit der Neuausrichtung der US-amerikanischen Außenpolitik umgehen zu können.

Übertragung von „Caren Miosga“ im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ wird in der Regel am Sonntagabend um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Am heutigen Sonntag, dem 2. März 2025 verschiebt sich die Ausstrahlung jedoch etwas nach hinten und beginnt um 22.00 Uhr in der ARD. Alternativ können Sie auch den digitalen Live-Stream verwenden, der kostenlos zur Verfügung steht.

„Caren Miosga“ heute am 2. März 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Sollten Sie „Caren Miosga“ heute Abend nicht verfolgen können, bietet die Mediathek der ARD eine unbegrenzte und kostenlose Möglichkeit, die jeweiligen Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen. Im analogen TV-Programm gibt es an folgenden Terminen eine Wiederholung:

Montag, 3.3.25 um 00.10 Uhr ( tagesschau24 )

Dienstag, 4.3.25 um 01.10 Uhr ( 3sat )

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Zum Schluss finden Sie an dieser Stelle die Sendetermine von „Caren Miosga“ der nächsten Wochen in der ARD:

Sonntag, 9.3.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 30.3.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 6.4.25 um 21.45 Uhr