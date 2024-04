"Caren Miosga" am 21. April 2024: Wofür steht die AfD?

Die diesjährigen Landtagswahlen könnten für politische Veränderungen in Deutschland sorgen. Bei "Caren Miosga" geht es heute um die AfD. Welche Gäste werden vor Ort sein?

In der Regel läuft einmal die Woche die Talkshow rund um die Moderatorin Caren Miosga. Auch am heutigen Abend gibt es wieder eine neue Sendung. Los geht es um 21.45 Uhr im Ersten. Auch in der ARD-Mediathek können Zuschauer und Zuschauerinnen auf die einzelnen Folgen der Talkshow zugreifen. Was ist das Thema am heutigen Abend und welche Gäste werden erwartet? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 21. April 2024

In diesem Jahr könnten große politische Entscheidungen und Veränderungen auf Deutschland zukommen. In mehreren Bundesländern finden Landtagswahlen statt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg hat die AfD Chancen, die meisten Stimmen zu erlangen. Die Partei ist aktuell so stark wie selten zuvor. Gleichzeitig steht die AfD unter dem Verdacht, das Sprachrohr für russische Propaganda zu sein und damit Rechtsextremismus Vorschub zu leisten. In der Diskussionsrunde will Caren Miosga diesen Themen auf den Grund gehen und gleichzeitig die Frage beantworten, wie die Pläne der Partei für den Wirtschaftsstandort Deutschland aussehen und welche Auswirkungen ihre Positionen auf die Unternehmen vor Ort jetzt schon haben. Zwischen Kreml-Nähe und Rechtsextremismus. Wofür steht die AfD?

Gäste bei "Caren Miosga" am 21.4.24

Genau diese Frage stellt die Moderatorin und Journalistin Caren Miosga dem Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden der AfD Tino Chrupalla. Gegen seine Partei gibt es zahlreiche Vorwürfe. Die AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl stehen im Verdacht, Gelder aus Kreml-nahen Quellen bekommen zu haben. Außerdem streitet die AfD vor Gericht gegen die Einordnung des Verfassungsschutzes als “rechtsextremer Verdachtsfall”. Tino Chrupalla wird jedoch nicht der einzige Gast im Studio sein, hier finden Sie eine Übersicht:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Tino Chrupalla ist Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden der AfD . Vor den Landtagswahlen in Sachsen , Thüringen und Brandenburg liegt die AfD in vielen Umfragen ganz vorne und könnte damit zum ersten Mal in Regierungsverantwortung kommen.

ist Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden der . Vor den in , und liegt die in vielen Umfragen ganz vorne und könnte damit zum ersten Mal in Regierungsverantwortung kommen. Nadine Lindner ist Hörfunkjournalistin von Deutschlandradio und beobachtet die Reise der AfD schon seit die Partei vor zehn Jahren zum ersten mal den Einzug in einen Landtag schaffte. Die politischen Konzepte für Wirtschaft und Gesellschaft hält Lindner für unbrauchbar.

ist Hörfunkjournalistin von und beobachtet die Reise der schon seit die Partei vor zehn Jahren zum ersten mal den Einzug in einen Landtag schaffte. Die politischen Konzepte für und Gesellschaft hält für unbrauchbar. Joe Kaeser ist früherer Siemens-Chef und der heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Siemens Energy AG. Er warnt vor dem wachsenden Einfluss der Rechten. Er ist der Meinung: Wer die AfD wähle, entscheide sich für den Verlust des deutschen Wohlstands.

"Caren Miosga" in der Wiederholung

Wer am 21. April 2024 keine Zeit hat, kann auf die Wiederholung im TV warten. Diese läuft am Montag, den 22. April 2024 um 03:55 Uhr im Ersten.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Talkshow rund um die Namensgeberin Caren Miosga läuft in der Regel einmal die Woche. Immer sonntags gibt es eine neue Sendung mit neuen Gästen. Hier finden Sie eine Übersicht über die nächsten Sendetermine.

21. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

28. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

05. April 2024, 21.45 Uhr, ARD

(lob)