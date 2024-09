"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute am 22.9.24 über die Landtagswahlen in Brandenburg

Über aktuelle politische Geschehnisse und momentane gesellschaftliche Fragen diskutiert Caren Miosga jeden Sonntag mit ihren Gästen. Die langjährige „Tagesthemen“ Moderatorin hat seit kurzem ihre eigene Talkshow, in der sie neue Facetten ihrer journalistischen Arbeit zeigt. Dabei führt sie Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Durch ihre ruhige und empathische Art schafft die Moderatorin es, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen und ihre Gäste dazu anzuregen, frei über ihre Ansichten und Erfahrungen zu sprechen. Jede Woche gibt es dadurch tiefere Einblicke und Perspektiven zu den aktuell diskutierten Themen.

Heute, am 22. September 2024, geht es zum einen um die Landtagswahlen in Brandenburg und zum anderen um die resultierenden Folgen für Deutschland. Nach den Wahlen im Osten des Landes könnte es einen politischen Umschwung geben, was sind die Gründe und welche Folgen stehen der Ampel bevor? Welche Gäste darüber debattieren werden und wo Sie die aktuelle Sendung finden, berichten wir Ihnen hier.

Thema bei "Caren Miosga" am 22. September 2024

Die heutige Folge dreht sich ganz um die Frage „Was wird aus Deutschland, Herr Gauck?“. Nach den kürzlichen Wahlen in Sachsen und Thüringen steht nun die Landtagswahl in Brandenburg an. Dort liefern sich SPD und AFD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke kündigte an, zurückzutreten, wenn seine Partei, die SPD, nicht als stärkste Kraft aus den Wahlen gehen sollte. Sicherlich erhofft er sich durch diese Strategie, die Wahlen für sich und die SPD entscheiden zu können. Doch was geschieht, falls dies nicht funktionieren sollte? Warum wählen vor allem junge Menschen die teils rechtsextreme AFD? Welche Folgen hat das Wahlergebnis für die Ampel? Über diese Fragen und das Thema rund um die Landtagswahlen in Brandenburg soll in der aktuellen Ausgabe „Caren Miosga“ diskutiert werden.

"Caren Miosga": Gäste heute am 22. September 2024

Wie der Titel der Folge „Was wird aus Deutschland, Herr Gauck?“ bereits verrät, ist der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck als Gast von der Partie. Weiterhin sind die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und der Soziologe Steffen Mau eingeladen. Wir stellen Ihnen die Gäste genauer vor:

Joachim Gauck

Von 2012 bis 2017 war Joachim Gauck als Bundespräsident im Amt. Vor der Wende war er Pastor und Mitbegründer des Neuen Forums. In der DDR war er auch kurzzeitig im ersten frei gewählten Parlament Volkskammerabgeordneter, für das Bündnis 90. Nach der Wende leitete Gauck die Stasi-Unterlagen-Behörde. Der ehemalige Bundespräsident ist dafür bekannt, zu sagen, was er denkt. Beispielsweise kritisierte er bei einem Staatsbesuch in der Türkei Erdogan für seine demokratischen Defizite und in Deutschland forderte er eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Bei den heutigen Landtagswahlen appelliert Gauck an die Selbstverantwortung der Menschen, die benötigt wird, um in einer freiheitlichen Demokratie zu leben.

Julia Reuschenbach

Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Ihr Schwerpunkt dort ist die Forschung zu Parteien, Wahlkämpfen und politischer Kommunikation. Neben ihrer Lehrfunktion an der Uni hat sie kürzlich zusammen Korbinian Frenzel das Buch „Defekte Debatten: Warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen“ herausgebracht. Darin wird untersucht, woran die Streitkultur in Deutschland krankt. Den etablierten Parteien rät Reuschenbach ihre Politik positiv zu zeichnen und auf Emotionen zu setzen, um nicht gegen die populistischen Parteien unterzugehen. Von den Landtagswahlen in Brandenburg erwartet sie keine Auswirkungen auf den Bund.

Steffen Mau

Der Soziologe Steffen Mau beschäftigt sich in der Forschung sehr intensiv mit Ostdeutschland. Er meint, dass Ost- und Westdeutschland unterschiedlich bleiben und das auch dauerhaft. Mau spricht von zwei andauernden Teilgesellschaften die große Unterschiede in Sozialstruktur, Demografie und politischer Kultur haben. Genau an dieser Stelle würden populistische oder rechte Parteien anknüpfen, meint der Soziologe. Diese Parteien behaupten, sie würden enttäuschten und jungen Menschen eine Stimme geben. So schaffte es die AFD im Osten teilweise zu einem Jugendphänomen zu werden. Der Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin glaubt, dass Deutschlands Parteiensystem sich dauerhaft verändern wird.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Um die aktuelle Ausgabe „Caren Miosga“ zu sehen, bestehen zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie einfach heute Abend um 22 Uhr den Fernseher auf der ARD einschalten. Zum anderen lässt sich die Sendung auch zur selbigen Uhrzeit über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 22. September 2024 in der Mediathek

Sollten Sie die aktuelle Folge vom 22. September 2024 verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Die Sendung kann auf unterschiedlichen Wegen auch später noch angesehen werden. Zu aller erst besteht die Möglichkeit, die Episode nachträglich in der ARD-Mediathek zu schauen. Weiterhin gibt es auch im linearen Fernsehprogramm Wiederholungen der aktuellen Ausgabe:

Tagesschau24 : Sonntag, 22. September 2024, 22 Uhr

NDR : Montag, 23. September 2024, 01 Uhr

ARD : Montag, 23. September 2024, 03:55 Uhr

3Sat: Dienstag, 24. September 2024, 01:10 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Hier finden Sie einen Überblick der nächsten Sendetermine von Caren Miosgas Talkshow:

Sonntag, 29. September 2024, 21:45 Uhr

Sonntag, 6. Oktober 2024, 21:45 Uhr

Sonntag, 13. Oktober 2024, 21:45 Uhr