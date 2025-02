"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über die Ergebnisse der Bundestagswahl

Jeden Sonntagabend versammelt Caren Miosga in ihrer Talkshow Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft, um über aktuelle politische Ereignisse und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren. Seit letztem Jahr moderiert die langjährige „Tagesthemen“-Moderatorin ihre eigene Sendung, in der sie ihre journalistische Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Mit ihrer ruhigen und einfühlsamen Gesprächsführung schafft Miosga eine vertrauensvolle Atmosphäre, die ihre Gäste ermutigt, offen über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen zu sprechen. So erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche neue und tiefere Einblicke in aktuelle Themen.

Heute, am 23. Februar 2025, geht es um die Auswertung der Bundestagswahlergebnisse. Welche Gäste äußern sich zu dem Thema? Wo wird die Sendung übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Caren Miosga" am 23. Februar 2025

Die heutige Folge steht unter der Überschrift: „Caren Miosga nach der Wahl“. Nach der heute stattfindenden Bundestagswahl besprechen Caren Miosga und ihre Gäste die Ergebnisse. Zudem sinnieren sie darüber, welche möglichen Koalitionen zustande kommen könnten und wie sich die politische Landschaft in Deutschland verändern könnte. Dabei gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde auf Fragen ein, wie: Können Union und SPD eine Große Koalition bilden, reicht es auch für Schwarz-Grün oder kommt es erneut zu einem Dreier-Bündnis? Welche Themen haben die Wähler bewegt? Wie verändert sich die politische Landschaft Deutschlands? Und wie zügig kann angesichts des Wahlergebnisses eine Regierungsbildung vonstattengehen?

"Caren Miosga": Gäste heute am 23. Februar 2025

Die folgenden Gäste sprechen heute mit Caren Miosga über die Ergebnisse der Bundestagswahl:

Jens Spahn:

Spahn ist der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende. Bei der Bundestagswahl strebt er ein „deutlich über 30“ Prozent Ergebnis an und setzt auf Friedrich Merz als Bundeskanzler. Im Wahlkampf betonte er, dass ein Wechsel in der Politik notwendig sei, um Deutschland erneut auf Kurs zu bringen und das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Thematisch stehen für ihn dabei Migration und Wirtschaft im Mittelpunkt.

Franziska Brantner:

Franziska Brantner ist die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Zusammen mit ihrer Partei kämpft sie laut Umfragen darum, zweitstärkste Kraft der Wahl zu werden. Obwohl Habeck wohl kein Bundeskanzler werden wird, sieht Brantner Potenzial für eine schwarz-grüne Koalition. Deshalb kritisiert sie Markus Söders Ausschließen dieser Bündnisoption. Für sie ist die Zusammenarbeit unter Demokraten entscheidend, Populisten und Autokraten keinen Raum zu lassen.

Alexander Schweitzer:

Schweitzer ist der aktuelle Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Mitglied der SPD. Den Umfragen zufolge droht seiner Partei ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Um weiterhin eine Regierungsverantwortung zu haben, müsste die SPD voraussichtlich wieder mit der Union koalieren. Schweitzer appelliert an die nächste Regierung, klare Vereinbarungen zu treffen und Diskussionen intern und konstruktiv zu führen. In Rheinland-Pfalz regiert die SPD seit 2021 zusammen mit den Grünen und der FDP.

Dagmar Rosenfeld:

Die Mitherausgeberin von The Pioneer analysiert die Wahlergebnisse, blickt dabei auf mögliche Koalitionsoptionen und die inhaltlichen Herausforderungen für die nächste Regierung. Ihrer Meinung nach sollte diese vor allem effizient und kompromissfähig sein und dabei einen Kanzler haben, der durch Krisen führen kann. Rosenfeld rechnet mit einer deutlichen Abwanderung von SPD-Wählern hin zur AfD. Eine schwarz-grüne Koalition hält sie wegen der ablehnenden Haltung der CSU gegenüber den Grünen für eher unwahrscheinlich.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wenn Sie die aktuelle Folge von „Caren Miosga“ sehen wollen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen können Sie heute Abend um 21.30 Uhr einfach den Fernseher auf der ARD einschalten. Zum anderen können Sie die Sendung zur selben Zeit auch über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 23. Februar 2025 in der Mediathek

Sollten Sie heute Abend keine Zeit haben, die neue Episode zu schauen, besteht kein Grund zur Sorge. Das Ansehen der Sendung kann auf unterschiedlichen Wegen auch später noch nachgeholt werden. Zuerst besteht dabei die Möglichkeit, die Episode nachträglich in der ARD-Mediathek zu schauen. Weiterhin gibt es aber auch im linearen Fernsehprogramm Wiederholungen der aktuellen Ausgabe:

tagesschau24 : Sonntag, 23.2.25, 21.30 Uhr

NDR : Montag, 24.2.25, 0.20 Uhr

ARD : Montag, 24.2.25, 3.35 Uhr

3sat : Dienstag, 25.2.25, 1 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die nächsten Termine von „Caren Miosga“ finden Sie in dieser Übersicht:

Sonntag, 2. März 2025, 22 Uhr

Sonntag, 9. März, 21.45 Uhr