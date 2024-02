"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute darüber, ob der Osten unregierbar wird

Bei "Caren Miosga" diskutieren immer sonntags hochkarätige Gäste über aktuelle Themen, diesmal geht es um eine mögliche Unregierbarkeit Ostdeutschlands.

Den begehrten Sendeplatz von " Anne Will" hat seit neuestem die ehemalige Tagesschau-Moderatorin Caren Miosga inne. In ihrer gleichnamigen Sendung ist nun sie es, die die wichtigsten politischen Themen des Landes mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bespricht.

Hier erfahren Sie alles über die Gäste und das Thema bei "Caren Miosga" heute am 25. Februar. Diese ist an diesem Sonntag ab 21.45 Uhr in der ARD zu sehen.

Thema bei "Caren Miosga" am 25. Februar 2024

Das Thema am 25. Februar 2024 lautet: "Wird der Osten unregierbar, Herr Ramelow?" Bei "Caren Miosga" wird allerdings nicht nur mit Bodo Ramelow, sondern auch mit weiteren Gästen aus Ostdeutschland über das Erstarken der AfD im Osten und über mögliche Folgen für die Regierungsbildungen in diesen Ländern gesprochen.

Außerdem wird darüber hinaus eine mögliche Rolle des neuen Bündnisses Sarah Wagenknecht besprochen. Schlussendlich steht die Frage im Raum, wie das Vertrauen der Menschen zurückgewonnen werden kann.

"Caren Miosga": Das sind die Gäste am 25. Februar 2024

Um über die aktuelle Lage in Ostdeutschland zu sprechen, wurden gleich mehrere im Osten beheimatete Gäste zu "Caren Miosga" eingeladen. Darunter befindet sich neben dem amtierenden Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, auch noch ein Oppositionspolitiker und eine Wissenschaftlerin.

Bodo Ramelow (Die LINKE): Der Ministerpräsident von Thüringen regiert mit einer eher ungewöhnlichen rot-rot-grünen Koalition als erster LINKEN-Politiker ein Bundesland. Der ehemalige Gewerkschafter möchte der AfD unter keinen Umständen das Feld überlassen und spricht über mögliche Problemlösungsstrategien für die politische Lage Ostdeutschlands .

Katharina Warda: Die Soziologin ist in Wernigerode in Sachsen-Anhalt geboren und im Osten aufgewachsen. Sie hat aus erster Hand Erfahrungen mit dem Rassismus in diesen Bundesländern gesammelt und ist heute Soziologin mit den Schwerpunkten Ostdeutschland und Rassismus. Sie spricht über die Rolle als Protestpartei, die zunächst die LINKE ausgefüllt hat und die nun von der AfD übernommen wurde.

Thomas de Maizière: Als Verteidigungs- und Innenminister der BRD ist Thomas de Maizière ein bekannter Bundespolitiker. Seit mehr als 30 Jahren ist er darüber hinaus im Osten beheimatet. Er versteht die AfD primär als Protestpartei.

"Caren Miosga": Das ist die Moderatorin

Über viele Jahre war Anne Will das Gesicht ihrer gleichnamigen Talkshow zur besten Sendezeit am Sonntagabend in der ARD. Diese Rolle hat nun die langjährige Tagesschau-Sprecherin Caren Miosga übernommen. Sie produziert seit kurzem im selben Stil wie schon ihre Vorgängerin nun die Talkshow "Caren Miosga".

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 25. Februar 2024 in der Mediathek

In der ARD-Mediathek findet sich jederzeit die Aufzeichnung der "Caren Miosga"-Ausgabe vom 25. Februar 2024. Daneben sind dort auch alle weiteren ARD-Talkshows zu finden.

Es gibt allerdings auch mehrere Wiederholungstermine von "Caren Miosga" im regulären TV-Programm. Die Sendung wird nämlich nach ihrer Erstausstrahlung auch noch von weiteren Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gezeigt:

Montag , 26. Februar, 0.55 Uhr im NDR

, 26. Februar, 0.55 Uhr im Montag , 26. Februar, 9.30 Uhr auf phoenix

, 26. Februar, 9.30 Uhr auf phoenix Montag , 26. Februar, 20.15 Uhr auf tagesschau24

, 26. Februar, 20.15 Uhr auf tagesschau24 Dienstag, 27. Februar, 1.10 Uhr auf 3sat

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Sendung ist immer einmal die Woche am Sonntagabend zu sehen. Sie beginnt in der Regel um 21.45 Uhr und wird in der ARD gezeigt. Im Gegensatz zu anderen Formaten ist "Caren Miosga" noch recht neu und befindet sich noch in der Phase der ersten Folgen, die produziert werden. Das sind die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow: