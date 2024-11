„Caren Miosga“ heute am 3.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Seit Anfang des Jahres läuft die politische Talkshow „Caren Miosga“ regelmäßig am Sonntagabend im TV. Nachdem die Sendung zuletzt mehrere Wochen pausierte, zeigt die ARD an diesem Wochenende eine neue Ausgabe. Zwei bis vier Gäste lädt Moderatorin Miosga normalerweise zu sich ins Studio ein, um mit ihnen über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren. Los geht es heute wie gewohnt um 21.45 Uhr.

Sie wollen wissen, welche Gäste in der heutigen Ausgabe der Sendung mit dabei sind und worüber gesprochen wird? Hier gibt es alle Infos rund um Thema und Gäste am 3. November 2024. Außerdem liefern wir Ihnen einen Überblick über Übertragung, Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 3. November 2024

Die US-Wahl 2024 steht unmittelbar bevor. Am 5. November 2024 entscheidet sich, wer der neue Präsident - oder die neue Präsidentin - der Vereinigten Staaten wird: Der Republikaner Donald Trump oder die amtierende Vizepräsidentin und Demokratin Kamala Harris. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, beide Kandidaten liefern sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Thema der heutigen Ausgabe von „Caren Miosga“ lautet passenderweise „Harris oder Trump – Amerika vor der Entscheidung“.

Unter anderem werden folgende Fragen diskutiert: Was bedeutet die künftige Besetzung im Weißen Haus für die mächtigste Demokratie der Welt? Wie wird sich das Ergebnis auf die Zukunft einer Welt auswirken, die sich in vielen Bereichen geopolitisch neu ordnet? Und warum sollte auf jeden Fall Deutschland die Frage interessieren: Wie wählt Amerika?

"Caren Miosga": Gäste heute am 3. November 2024

Um das Thema der Sendung zu besprechen, lädt Moderatorin Caren Miosga im Normalfall mehrere Gäste in ihre Talkshow ein. In der heutigen Ausgabe vom 3. November 2024 sind folgende Gesprächspartner bei ihr im Studio zugegen:

Sigmar Gabriel: ehemaliger SPD-Politiker

Cathryn Clüver Ashbrook: Deutsch-amerikanische Politologin

Julius van de Laar: Wahlkampfexperte

Jörg Wimalasena: Politischer Korrespondent („Die Welt“)

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die Sendung „Caren Miosga“ wird für gewöhnlich sowohl im linearen Fernsehen als auch online im Stream übertragen. Wer die Sendung auf dem traditionellen Weg verfolgen möchte, muss lediglich pünktlich um 21.45 Uhr den Fernseher einschalten und zum Programm der ARD navigieren. Zeitgleich wird die Talkshow auch stets im Live-Stream der ARD übertragen. Der Zugriff darauf ist kostenlos und ohne Registrierung möglich.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 3. November 2024 in der Mediathek

Wer die TV-Ausstrahlung von „Caren Miosga“ am 3. November verpasst, hat gleich mehrere Möglichkeiten, die Sendung nachzuholen. Zum einen wird sie anschließend noch des Öfteren im linearen TV gezeigt:

Montag, 4. November 2024: ab 0.55 Uhr bei NDR

Montag, 4. November 2024: ab 3.40 Uhr bei Das Erste

Montag, 4. November 2024: ab 9.30 Uhr bei phoenix

Montag, 4. November 2024: ab 20.15 Uhr bei tagesschau24

Dienstag, 5. November 2024: ab 2.00 Uhr bei 3sat

Zum anderen bietet auch die ARDARD-Mediatheke Möglichkeit, die Sendung nachzuholen. Die Episode vom 3. November steht dort nach der TV-Ausstrahlung rund um die Uhr auf Abruf zur Verfügung.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

„Caren Miosga“ läuft in der Regel immer am Sonntagabend um 21.45 Uhr, also direkt nach dem „Tatort“. Hin und wieder fällt die Sendung allerdings aus. Damit Sie keine Ausgabe der Talkshow verpassen oder gar umsonst einschalten, haben wir hier eine Übersicht der nächsten Sendetermine für Sie:

Sonntag, 10. November 2024, ab 21.45 Uhr

Sonntag, 17. November 2024, ab 21.45 Uhr

Sonntag, 24. November 2024, ab 21.45 Uhr