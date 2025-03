"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über außenpolitische Herausforderungen

In ihrer Talkshow versammelt Caren Miosga jeden Sonntagabend Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Gemeinsam diskutieren sie über aktuelle politische Ereignisse und gesellschaftliche Fragen. Seit vergangenem Jahr hat die langjährige „Tagesthemen“-Moderatorin ihre eigene Sendung. Dort stellt sie seitdem ihre journalistische Vielseitigkeit unter Beweis. Mit ihrer ruhigen und einfühlsamen Gesprächsführung schafft Miosga eine vertrauensvolle Atmosphäre, die ihre Gäste ermutigt, offen über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen zu sprechen. So erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche neue und tiefere Einblicke in aktuelle Themen.

Heute, am 30. März 2025, geht es um Außenpolitik und die Herausforderungen, vor denen Deutschland und Europa dabei stehen. Welche Gäste kommen zu Wort? Wo ist die aktuelle Folge zu sehen? Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Caren Miosga" am 30. März 2025

Die heutige Folge steht unter der Überschrift: „Ist auf Trumps Amerika noch Verlass, Herr Klingbeil?“ Während die SPD, CDU und CSU über eine mögliche Koalition verhandeln, drängt die Zeit wegen großer innen- und außenpolitischer Herausforderungen. Die USA unter ihrem aktuellen Präsidenten Donald Trump verhandeln über einen Waffenstillstand mit Russland und der Ukraine. Da kommt langsam die Frage auf, welche Rolle Deutschland und Europa in der Weltpolitik noch spielen. Wie will die neue Regierung Einigkeit herstellen? Wie will sie mit Trump umgehen? Und wie verlässlich bleibt die transatlantische Partnerschaft? Diesen Fragen stellen sich die Gäste heute bei Caren Miosga.

"Caren Miosga": Gäste heute am 30. März 2025

Wie die Überschrift der Folge bereits verrät, ist Lars Klingbeil als Hauptgast in der Sendung. Neben ihm werden sich aber noch zwei weitere Gäste zum Thema äußern. Das sind die Gäste der Sendung am 30. März 2025:

Lars Klingbeil

Klingbeil ist der SPD-Parteivorsitzende und neue Fraktionschef. Er setzt sich für eine starke Bundeswehr und ein geeintes Europa ein. Das Verhältnis zu den Vereinigen-Staaten und dem Präsidenten Trump sieht er als einen schwierigen Balanceakt. Er betont dabei aber, dass die USA Deutschlands wichtigster Partner in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen bleiben werden. Trotzdem warnt Klingbeil davor, den Forderungen Trumps einfach nachzugeben und verlangt eine standhafte europäische Haltung, um eigene Interessen zu wahren.

Florence Gaub

Gaub ist eine Politikwissenschaftlerin, Zukunftsforscherin und Forschungsdirektorin an der NATO-Militärakademie in Rom. Sie fordert vor allem in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr europäische Eigenverantwortung. Sie sagt, jedes NATO-Mitglied müsse sich selbst verteidigen können. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg mindert sie Hoffnungen auf einen baldigen Frieden, da Russland erst ernsthaft verhandeln werde, wenn es wesentliche Ziele erreicht habe. Auch nach einem möglichen Kriegsende bleibe Russland laut Gaub eine Sicherheitsbedrohung für Europa.

Rieke Havertz

Havertz ist die internationale Korrespondentin von ZEIT ONLINE. Sie warnt vor Angriffen auf die Meinungsfreiheit in den USA und einer womöglich beginnenden Verfassungskrise. Grund dafür ist ein richterlicher Beschluss, der eine Reihe von Abschiebungen verhindern sollte, welcher aber von Trumps Regierung ignoriert wurde. Außerdem sieht Havertz den Skandal um Kriegspläne, die in einem Signal-Gruppenchat diskutiert wurden, als Zeichen der Unprofessionalität, welche in der Trump-Administration herrsche.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wenn Sie die aktuelle Folge von „Caren Miosga“ sehen wollen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen können Sie heute Abend um 21.45 Uhr einfach den Fernseher auf der ARD einschalten. Zum anderen können Sie die Sendung zur gleichen Zeit auch über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 30. März 2025 in der Mediathek

Sollten Sie die Ausgabe heute Abend nicht sehen können, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Folge im Nachhinein anzusehen. Zunächst besteht wie gewohnt die Option, die Episode nachträglich in der ARD-Mediathek zu schauen. Weiterhin gibt es auch im linearen Fernsehprogramm Wiederholungen der aktuellen Ausgabe:

NDR : Montag, 31.3.25, 1 Uhr

ARD : Montag, 31.3.25, 3.35 Uhr

phoenix : Montag, 31.3.25, 9.30 Uhr

tagesschau24 : Montag, 31.3.25, 20.15 Uhr

3sat : Dienstag, 1.4.25, 1.20 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Das sind die nächsten Termine von Caren Miosgas Talkshow:

Sonntag, 6. April 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 13. April 2025, 21.45 Uhr