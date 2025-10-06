„Caren Miosga“ gestern am 5. Oktober 2025: Bundeskanzler Merz im Gespräch zum Thema Herbst der Reformen

In der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ wird darüber diskutiert, wie politische Entscheidungen entstehen und welche Einflüsse dabei eine Rolle spielen. Moderatorin Caren Miosga spricht dazu mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Neben den Gesprächen gibt es kurze Reportagen, Erklärstücke und Diskussionen mit weiteren Gästen. Die Sendung zeigt die Komplexität vieler Themen auf und bietet dem Publikum verschiedene Blickwinkel auf aktuelle Fragen.

Auch gestern, am 5. Oktober 2025, wurde bei „Caren Miosga“ wieder ein neues Thema beleuchtet. Worum es genau ging und wer gestern Abend im Studio zu Gast war, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ gestern am 5. Oktober 2025

Seit rund sechs Monaten führt Bundeskanzler Friedrich Merz die Bundesregierung. Doch aktuelle Umfragen zeigen rückläufige Zustimmungswerte für die Koalition. Einige Erhebungen verzeichnen die AfD bereits vor der Union. Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt: Viele Unternehmen fordern zügige Reformen, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Friedrich Merz hatte zu Beginn des Herbstes umfassende Veränderungen angekündigt, die er als „Herbst der Reformen“ bezeichnete. In Politik und Öffentlichkeit wächst jedoch die Frage, ob die gesteckten Ziele in kurzer Zeit umgesetzt werden können. Im Mittelpunkt stand nun, wie der Kanzler auf die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen reagieren will und mit welchen Maßnahmen er Vertrauen in der Bevölkerung und in den eigenen Reihen gewinnen kann.

Anlässlich des 35. Jahrestags der Deutschen Einheit sprach Moderatorin Caren Miosga mit Friedrich Merz außerdem über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Deutschland sowie über den Zustand des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

„Caren Miosga“: Gast gestern am 5. Oktober 2025

Die gestrige Ausgabe der ARD-Sendung „Caren Miosga“ widmete sich einem einzigen Gesprächspartner: Bundeskanzler Friedrich Merz. Der CDU-Politiker steht seit dem 6. Mai 2025 an der Spitze einer schwarz-roten Koalition aus CDU, CSU und SPD. In den ersten Monaten seiner Amtszeit sah sich Merz mit verschiedenen außenpolitischen Herausforderungen sowie Differenzen innerhalb der Koalition konfrontiert. Zudem kündigte die Bundesregierung mehrere Reformen in Wirtschafts- und Sozialfragen an.

Angesichts einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und der Debatte über den Fortschritt dieser Reformen steht die Regierung derzeit unter erhöhtem Handlungsdruck. Zu Beginn dieser Woche stellte Merz gemeinsam mit seinen Kabinettsmitgliedern eine „Modernisierungsagenda“ vor. Ziel dieses Programms ist es, die staatlichen Strukturen zu verschlanken und die Verwaltung stärker zu digitalisieren.

Übertragung von „Caren Miosga“ gestern im TV und Live-Stream

Die ARD sendete am gestrigen Abend ab 21.45 Uhr eine neue Folge der Talkshow „Caren Miosga“. Die Ausstrahlung erfolgte zeitgleich im Fernsehen und online. Zeitgleich mit der TV-Übertragung steht die Sendung üblicherweise auch über den kostenfreien Livestream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

„Caren Miosga“ gestern am 5. Oktober 2025: Gibt es eine Wiederholung im TV?

Die Ausgabe der Talkshow „Caren Miosga“, die am 5. Oktober um 21.45 Uhr erstmals gesendet wurde, steht im Anschluss an die Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zum kostenlosen Abruf bereit. Darüber hinaus ist eine mehrfache Wiederholung auf insgesamt fünf Fernsehsendern geplant.

Hier sind die Wiederholungstermine der 53. Ausgabe von „Caren Miosga“:

Montag, 6. Oktober 2025, 0.25 Uhr: NDR

Montag, 6. Oktober 2025, 3 Uhr: ARD

Montag, 6. Oktober 2025, 9.30 Uhr: phoenix

Montag, 6. Oktober 2025, 20.30 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 7. Oktober 2025, 1 Uhr: 3sat

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Talksendung „Caren Miosga“ wird in der Regel sonntagabends um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Gelegentlich kann es zu abweichenden Sendeterminen oder zeitlichen Verschiebungen kommen, etwa durch Programmänderungen. Nachfolgend finden Sie die anstehenden Sendetermine von „Caren Miosga“ in der Übersicht:

Sonntag, 12. Oktober 2025, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 19. Oktober 2025, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 2. November 2025, 21.45 Uhr, ARD

Sonntag, 16. November 2025, 21.45 Uhr, ARD