Seit Anfang 2024 läuft die politische Talkshow „Caren Miosga“ regelmäßig sonntagsabends im Programm der ARD. Moderiert wird die Sendung von der ehemaligen „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga, der die Talkshow ihren Namen verdankt. Sie trat die Nachfolge von Anne Will an, nachdem diese sich mit ihrem eigenen Format zurückgezogen hatte. Normalerweise läuft „Caren Miosga“ am Wochenende im TV, gelegentlich gibt es aber längere Pausen zwischen den Sendeterminen. Am heutigen Sonntag, dem 6. April 2025, gibt es eine neue Ausgabe der Talkshow. Zuvor hatte die Sendung mehrere Wochen lang pausiert. Die wichtigsten Informationen zum Thema, den eingeladenen Gästen sowie der Übertragung im TV und Live-Stream erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 6. April 2025

Die heutige Ausgabe von „Caren Miosga“ am 6. April 2025 trägt den Titel „Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu sichern, Herr Fischer?“. Im Mittelpunkt der Folge stehen somit die Themen Aufrüstung und Sicherheit in Europa. Ausschlaggebend für die Diskussion ist das EU-Programm ReArm Europe, welches eine massive Aufrüstung des europäischen Kontinents vorsieht. Am 19. März 2025 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Weißbuch, das auf die Notwendigkeit pocht, die europäische Verteidigungsbereitschaft bis 2030 maßgeblich zu steigern. Gründe dafür sind insbesondere die anhaltenden Bedrohungen durch Russland, die geopolitischen Verschiebungen seit dem Ukraine-Krieg sowie die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Unterstützung der USA unter Präsident Donald Trump.

Caren Miosga und ihre Gäste diskutieren vor diesem Hintergrund unter anderem folgende Fragen:

Welche Rolle spielen Deutschland und Europa noch in der Weltpolitik?

Gibt es Alternativen zu einem niemals endenden Ukraine-Krieg?

Wie verlässlich bleibt die transatlantische Partnerschaft?

Was hat Joschka Fischer (nicht) aus seiner Zeit als deutscher Außenminister gelernt?

„Caren Miosga“: Gäste heute am 6. April 2025

Folgende Gäste hat Caren Miosga heute Abend in ihre Sendung eingeladen:

Joschka Fischer: Der ehemalige Bundesaußenminister (Bündnis 90/Die Grünen) bringt seine langjährige Erfahrung in der internationalen Diplomatie ein und wird über die Balance zwischen militärischer Stärke und Friedenspolitik sprechen. Der ehemalige Krawallmacher und Steinewerfer gibt sich in letzter Zeit betont kriegerisch und will sogar junge Frauen zu den Waffen rufen.

Jana Puglierin: Die Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin ist Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations. Sie analysiert bei „Caren Miosga“ die Rolle Europas in der globalen Sicherheitsarchitektur sowie mögliche Strategien zur Konfliktprävention.

Hauke Friederichs: Der Sicherheitspolitische Korrespondent der „Zeit“ wird die aktuellen Entwicklungen in der Verteidigungspolitik sowie deren gesellschaftliche und politische Auswirkungen kommentieren.

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, wird „Caren Miosga“ in der Regel am Sonntagabend um 21.45 Uhr im regulären TV-Programm der ARD übertragen. So verhält es sich auch heute am 6. April 2025. Des Weiteren kann die Ausgabe wie immer parallel zur TV-Ausstrahlung kostenlos im Live-Stream der ARD digital angeschaut werden.

„Caren Miosga“ heute am 6. April 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie „Caren Miosga“ heute Abend weder im TV noch im Live-Stream verfolgen können, bietet sich als Alternative die kostenfreie ARD-Mediathek an. Diese eröffnet Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Ausgaben der Talkshow unbegrenzt oft anzuschauen. Darüber hinaus gibt es an folgenden Sendeterminen eine Wiederholung im Free-TV:

Montag, 7.4.25 ab 0.55 Uhr ( NDR )

Montag, 7.4.25 ab 2.50 Uhr ( ARD )

Montag, 7.4.25 ab 9.30 Uhr ( phoenix )

Montag, 7.4.25 ab 20.15 Uhr ( tagesschau25 )

Dienstag, 8.4.25 ab 0.40 Uhr ( 3sat )

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Zum Schluss verraten wir Ihnen noch die Sendetermine von „Caren Miosga“ in den kommenden Wochen:

Sonntag, 13.4.25 ab 21.45 Uhr ( ARD )

Sonntag, 4.5.25 ab 21.45 Uhr ( ARD )

Sonntag, 11.5.25 ab 21.45 Uhr ( ARD )