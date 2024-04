"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über Finanzen

In der Talkshow "Caren Miosga" geht es heute am 7. April 2024 um das Thema Finanzen. Wir stellen Ihnen die Gäste vor, die mitdiskutieren.

In der Ampel-Regierung kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen - vor allem in Bezug auf die Haushaltsplanung. Die Verhandlungen um den Bundeshaushalt 2025 laufen bereits und die Koalitionsparteien sind sich nicht einig.

Die heutige Ausgabe von "Caren Miosga" nimmt sich der Haushaltsplanung an. Hier erfahren Sie alles über Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung, die am 7. April 2024 um 21.45 Uhr in der ARD zu sehen sein wird.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 7. April 2024

Das Thema bei "Caren Miosga" heute lautet: "Zerbricht die Ampel am Geld, Herr Lindner?" Daher geht es bei der heutigen Sendung um das Thema Finanzen. Der Finanzminister möchte einen Sparplan einhalten, dennoch stellt sich die Frage, wie die Deutsche Wirtschaft weiterhin wachsen kann. Außerdem wird es darum gehen, wie viele Sozialausgaben sich die Bundesrepublik noch leisten kann. Auf all' diese Fragen versucht die Moderatorin Caren Miosga gemeinsam mit ihren Gästen Antworten zu finden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Caren Miosga": Das sind die Gäste von heute

Für die Debatte um das Geld hat Caren Miosga unter anderem den Bundesfinanzminister Christian Lindner eingeladen. Dieser Übersicht können Sie alle Gäste der heutigen Sendung entnehmen:

Bundesfinanzminister ( FDP ): Christian Lindner

): Stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerk Deutschland : Kristina Dunz

: Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf : Jens Südekum

"Caren Miosga": Das ist die Moderatorin

Die deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin Caren Miosga wurde am 11. April 1969 in Peine geboren. Bekannt dürfte sie vielen vor allem aus den Tagesthemen sein, die sie von 2007 bis 2023 als Nachfolgerin von Anne Will moderierte. Seit 2024 ist sie Teil ihrer eigenen Talkshow "Caren Miosga", die im Sonntagabendprogramm läuft. Dabei ist sie im Austausch mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur und versucht politische Themen aufzuarbeiten.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

"Caren Miosga" läuft heute ab 21.45 Uhr im Ersten. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Die ARD bietet auch online einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders aufgerufen werden kann.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 7. April 2024

Wem die politische Diskussion am Sonntagabend zu spät ist, oder wer lieber zu einem anderen Zeitpunkt die Talkshow "Caren Miosga" ansehen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Eine direkte Wiederholung der Sendung gibt es nur spätnachts zu sehen. Die Folge läuft am 15. April 2024 um 3 Uhr im Ersten. Eine weitere Möglichkeit, die Sendung nachträglich anzusehen, bietet die ARD-Mediathek.

Das sind die nächsten Sendetermine von "Caren Miosga"

Für Interessierte haben wir eine Übersicht zusammengetragen, die die nächsten Sendetermine von "Caren Miosga" zeigt: