"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über das TV-Duell zwischen Scholz und Merz

Jeden Sonntagabend versammelt Caren Miosga in ihrer Talkshow Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft, um aktuelle politische Ereignisse und gesellschaftliche Fragestellungen zu diskutieren. Seit dem vergangenen Jahr führt die langjährige „Tagesthemen“-Moderatorin ihre eigene Sendung, in der sie ihre Vielseitigkeit als Journalistin unter Beweis stellt. Mit einer ruhigen und einfühlsamen Gesprächsführung gelingt es Miosga, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, die ihre Gäste dazu anregt, offen über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen zu sprechen. Dies ermöglicht es den Zuschauern wöchentlich neue und tiefere Perspektiven zu aktuellen Themen zu gewinnen.

Heute, am 9. Februar 2025, geht es um die Auswertung des TV-Duells der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz. Welche Gäste debattieren über das Thema? Wo wird die Sendung übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Folge finden Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Caren Miosga" am 9. Februar 2025

Die heutige Folge steht unter der Überschrift: „Caren Miosga nach dem Duell“. Direkt nach dem TV-Duell der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz analysieren Caren Miosga und ihre Gäste die Geschehnisse und Aussagen des Aufeinandertreffens. In der Sendung sollen Fragen geklärt werden wie: Wie haben sich die Kandidaten geschlagen? Wer hat die besseren Lösungen für das Land? Wer kann von der aktuellen Migrationsdebatte profitieren? Wie wollen sie die Wirtschaft wieder in Gang bringen und den Sozialstaat reformieren?

"Caren Miosga": Gäste heute am 9. Februar 2025

Die folgenden Gäste werden über das heutige TV-Duell der Kanzlerkandidaten Scholz und Merz diskutieren:

Lars Klingbeil:

Klingbeil ist der Co-Parteivorsitzende der SPD und unterstützt die Entscheidung seiner Partei, Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert zu haben. Er sagt: „Wir gehen mit Olaf Scholz jetzt in die entscheidende Phase dieser Wahl. Und er ist der Richtige für dieses Land“. Der Politiker kritisiert die CDU dafür, bei der Abstimmung zum “Zustrombegrenzungsgesetz” die Stimmen der AfD in Kauf genommen zu haben, obwohl die SPD für Gespräche bereit war. Trotz seiner Kritik ist Klingbeil offen für den Dialog und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit der demokratischen Parteien ist.

Markus Söder:

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende fordert eine Wirtschafts- und Migrationswende. Er will den Haushalt umgestalten, statt weitere Schulden aufzunehmen. Söder kündigt an: „Das Bürgergeld, die Migration und das Heizgesetz kosten etwa 130 Milliarden Euro, daran werden wir ansetzen.“ Zudem betont er, dass die Union zu ihren Wurzeln zurückkehrt „mit einer knallharten und klaren Law and Order-Politik“, was Kriminalität und Migration angeht. In Bezug auf die AfD gibt er aber die klare Aussage von sich: „Die AfD ist und bleibt der Systemgegner. Mit ihr gibt es definitiv keine Zusammenarbeit.“

Melanie Amann:

Amann ist die stellvertretende Chefredakteurin vom SPIEGEL und kritisiert, wie der aktuelle Bundestagswahlkampf geführt wird. „Anstelle ihrer Positionen verbreiten die Parteien Botschaften, wie unzumutbar dieser oder jener demokratische Mitbewerber sei“. Sie meint, diese Einstellung kommt vor allem der AfD zugute. Zusätzlich bemängelt sie die Diskrepanz zwischen der erzeugten Panik und dem Fehlen kreativer Lösungen und spricht von einer „traurigen Tendenz“ in der Politik.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Wollen Sie die aktuelle Folge von „Caren Miosga“ sehen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen können Sie heute Abend um 21.45 Uhr einfach den Fernseher auf der ARD einschalten. Zum anderen können Sie die Sendung zur selben Zeit auch über den Live-Stream der ARD verfolgen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 9. Februar 2025 in der Mediathek

Sollten Sie heute Abend keine Zeit haben die neue Folge zu schauen, besteht kein Grund zur Sorge. Die Sendung kann auf unterschiedlichen Wegen auch später noch angesehen werden. Zunächst besteht die Möglichkeit, die Episode nachträglich in der ARD-Mediathek zu schauen. Weiterhin gibt es auch im linearen Fernsehprogramm Wiederholungen der aktuellen Ausgabe:

tagesschau24 : Sonntag, 9.2.25, 23.05 Uhr

NDR : Montag, 10.2.25, 0.55 Uhr

ARD : Montag, 10.2.25, 3.15 Uhr

3sat : Dienstag, 11.2.25, 1.20 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Termine der nächsten Episoden von „Caren Miosga“ finden Sie in dieser Übersicht:

Sonntag, 16. Februar 2025, 21.45 Uhr

Sonntag, 23. Februar 2025, 21.30 Uhr

Sonntag, 2. März 2025, 22 Uhr