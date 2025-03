„Caren Miosga“ heute am 9. März 2025: Gäste zum Thema Verteidigung und Schuldenpaket

Die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga lädt seit Anfang 2024 jede Woche in ihre gleichnamige Talkshow am Sonntagabend verschiedenste Gäste ein. Die Themen drehen sich primär und politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen. Sie übernahm damit die Nachfolge von Anne Will, die sich mit ihrem eigenen Format zurückzog. Am heutigen Sonntag, dem 9. März 2025 möchte Caren Miosga das von Union und SPD angestrebte Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur besprechen. Nähere Informationen zum Thema, den eingeladenen Gästen sowie der Übertragung im TV und Live-Stream erfahren Sie in diesem Artikel.

Thema bei „Caren Miosga“ heute am 9. März 2025

Die heutige Ausgabe von „Caren Miosga“ am 9. März 2025 trägt den Titel „Whatever it takes: Was ist uns unsere Sicherheit wert, Herr Söder?“. Durch das Handeln von US-Präsident Donald Trump in den letzten Wochen gerät das einst verlässliche Sicherheitsbündnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zunehmend ins Wanken. Dies ist der Anlass für ein milliardenschweres Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur, das Union und SPD noch vor der Konstitution des neuen Bundestages durchbringen möchten. Der höchstwahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz strebt so eine Kurswende bei der Schuldenbremse an. Welchen Preis ist Deutschland bereit für die eigene Sicherheit zu zahlen? Und ist Deutschland in der Lage, in Zeiten einer möglichen Abwendung der Vereinigten Staaten von Europa Führungsstärke zu zeigen? Diese und weitere Fragen werden heute Abend erörtert werden.

„Caren Miosga“: Gäste heute am 9. März 2025

Folgende Gäste hat Caren Miosga heute Abend in ihre Sendung eingeladen:

Markus Söder:

Der bayerische Ministerpräsident der CSU unterstützt das angestrebte Milliardenpaket von Union und SPD, das wichtig sei für militärische Stärkung Deutschlands in unsicheren Zeiten. Er fordert eine massive Aufrüstung der Bundeswehr sowie die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das Thema Verteidigung müsse in der gegenwärtigen Weltlage höchste Priorität haben, sowohl in Deutschland, als auch in der Europäischen Union.

Herfried Münkler:

Der Politikwissenschaftler plädiert für eine grundlegende Neuaufstellung Europas. Ein europäischer Atomschutzschirm sei daher unabdingbar. Ohne die Vereinigten Staaten als Schutzmacht sei nun die letzte Möglichkeit für Europa, sich als eigenständige Großmacht in einer sich wandelnden Weltordnung zu manifestieren. Durch die militärischen Ausgaben und damit einhergehende Kürzungen im Sozialstaat warnt Münkler vor aufkommenden Konflikten.

Sabine Adler:

Sabine Adler ist Deutschlandradio-Journalistin und Osteuropa-Expertin. Sie warnt vor einer Annäherung zwischen Trump und Putin und den daraus resultierenden Konsequenzen für Europa. Nichtsdestotrotz hält sie eine überstürzte Abkehr von den Vereinigten Staaten für falsch. Adler fordert eine strategische Verteidigungsplanung und eine aktivere deutsche Führungsrolle in der Europäischen Union. Ihrer Meinung nach gäbe es zudem in Deutschland ein mangelndes Verständnis für Landesverteidigung

Übertragung von „Caren Miosga“ heute im TV und Live-Stream

„Caren Miosga“ wird in der Regel am Sonntagabend um 21.45 Uhr im TV-Programm der ARD übertragen. Das ist auch heute am 9. März 2025 der Fall. Des Weiteren kann die Ausgabe parallel zur TV-Ausstrahlung kostenlos im Live-Stream der ARD digital angeschaut werden.

„Caren Miosga“ heute am 9. März 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie „Caren Miosga“ heute Abend weder im TV, noch im Live-Stream anschauen können, bietet sich die kostenfreie ARD-Mediathek an. Diese gibt Ihnen die Möglichkeit sämtliche Ausgaben der Talkshow unbegrenzt oft anzuschauen. Darüber hinaus gibt es an folgenden Sendeterminen eine Wiederholung im TV:

Montag, 10.3.25 um 01.05 Uhr ( NDR )

Montag, 10.3.25 um 03.15 Uhr ( ARD )

Montag, 10.3.25 um 09.30 Uhr ( phoenix )

Montag, 10.3.25 um 20.15 Uhr ( tagesschau24 )

Dienstag, 11.3.25 um 00.50 Uhr ( 3sat )

„Caren Miosga“: Sendetermine der ARD-Talkshow

Zum Schluss präsentieren wir Ihnen noch die Sendetermine von „Caren Miosga“ in den kommenden Wochen:

Sonntag, 30.3.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 6.4.25 um 21.45 Uhr

Sonntag, 13.4.25 um 21.45 Uhr